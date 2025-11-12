Em relação a Mitidieri, Thiago de Joaldo é mais do mesmo

Por Adiberto de Souza *

Após se lançar pré-candidato ao governador de Sergipe o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) virou um crítico severo do governo estadual. Para muita gente, o parlamentar é a melhor opção das oposições para enfrentar o governador e candidato à reeleição Fábio Mitidieri (PSD). O editor do site Sergipense, jornalista André Carvalho, porém, entende que o deputado é mais do mesmo: “A diferença ideológica entre Fábio Mitidieri e Thiago de Joaldo é mínima, se não inexistente. Thiago pode ser, inclusive, um nome ainda mais neoliberal que o atual governador, pois está ideologicamente alinhado a uma agenda de desmonte do Estado e precarização do serviço público. O articulista lembra que o deputado votou a favor da PEC da Blindagem, na urgência da anistia para os golpistas do 8 de janeiro de 2023, assinou a PEC que visa fazer a famigerada reforma administrativa e sempre vota favorável às pautas que protegem os mais ricos, em detrimento da classe trabalhadora. O editor de o Sergipense escreve, ainda, que o parlamentar hoje na oposição “não representa uma ruptura com a família Mitidieri, sendo um produto político similar”. Por fim, o coleguinha ressalta que o afastamento entre o deputado e o governador “não é produto de nobreza política, mas de frustação” do pepista por falta de espaço na administração do ex-aliado. Home vôte!

Dono do INSS

O ex-deputado federal de pré-candidato a senador André Moura (União) tem se virado nos trinta para reduzir o desgaste político após ser citado na CPI do INSS como o político que mandava e desmandava no Instituto de Previdência Social. Segundo o deputado federal Rogério Corrêa (PT), quando foi líder do governo de Michel Temer, em 2017, Moura era conhecido em Brasília com o “Dono do INSS”, tal a influência dele na instituição. Entrevistado, ontem, por uma emissora de rádio, André disse que tudo não passa de uma operação orquestrada pelos adversários para desgastá-lo politicamente. Creindeuspai!

Daqui não saiu…

Cerca de 40 famílias do Residencial Carlos Pinna, no bairro Lamarão, ocuparam a sede da Prefeitura de Aracaju e prometem permanecer acampadas no local até serem recebidas pela prefeita Emília Corrêa (PL). Em março passado, a gestora recebeu estas famílias, após reclamações de que o conjunto havia sido entregue pela gestão anterior sem a infraestrutura básica necessária. Em nota, a Prefeitura informou que a nova pauta defendendo a construção de um hospital neurodivergente “não fazia parte das demandas anteriores e demonstra caráter político na mobilização”. Misericórdia!

Briga por terra

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) é o relator do Projeto de Lei Complementar qu7e trata sobre desmembramento simplificado de municípios com o fim exclusivo de solucionar conflitos de terras públicas. Segundo o autor da propositura, deputado Hildo Rocha (MDB/MA), esta é uma alternativa para revolver o caso de disputa territorial entre Aracaju e São Cristóvão. Este último município obteve na Justiça Federal o direito de assumir cerca de 11% do território administrado por Aracaju, incluindo os bairros Mosqueiro, Matapoã, Areia Branca, São José dos Náufragos, Santa Maria, Marivan e Jabotiana. Danôsse!

Convite inusitado

O prefeito de Canhoba, Christophe Divino (União), foi convidado pela plataforma de conteúdo adulto Privacy para fazer parte do grupo de criadores daquela rede. O convite foi feito após o gestor sergipano publicar um ensaio fotográfico onde aparece de terno e gravata, de pijama lendo o livro 50 Tons de Cinza, e também de cueca. Christophe mostrou os brindes enviados pela Privaty, como camisetas, bonés e uma sunga de praia. O prefeito, porém, disse que não aceitará o convite, pois seu objetivo é trabalhar pela população de Canhoba. Marrapaz!

Saúde no prato

Cerca de 15% da população urbana consumiu algum produto orgânico nos últimos meses. Segundo o Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável, entre os motivos apresentados para o consumo neste segmento, os entrevistados citaram questões relacionadas à saúde. Os produtos orgânicos mais consumidos são verduras, legumes e frutas. Entra as outras opções disponíveis ao consumidor de orgânicos estão produtos como carnes, chocolates, sucos, leites, laticínios, biscoitos, shampoos, sabonetes e tecidos. E você, também tá nessa? Aff Maria!

Chapa branca

“Imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados”. Esta frase do impagável Millôr Fernandes nunca esteve tão atual em Sergipe. Cruz, credo!

Vão às urnas

Os sócios do Iate Clube de Aracaju vão às urnas, amanhã, para eleger o comodoro, vice e os integrantes do conselho fiscal e seus respectivos suplentes. Disputam a comodoria do clube da Treze de Julho, Eugênio Sobral, que é comodoro deste 2015, e Márcio Cancão. As eleições serão realizadas das 12 horas às 20 horas e podem votar os sócios, fundadores, proprietários ativos e adimplentes, remidos e beneméritos. Ah, bom!

Prefeitos paquerados

Apesar de toda fiscalização do Ministério Público, é inegável que a máquina pública faz grandes estragos no campo adversário. Os prefeitos, por exemplo, negam a utilização política desse torpedo eleitoral, porém o simples fato de comandarem verbas públicas e contarem com a caneta para nomear e exonerar servidores ajuda e muito os candidatos apoiados por eles. É justamente pela força política das administrações municipais que os pré-candidatos a governador, senador e deputados não se cansam de bater às portas dos prefeitos, oferecendo obras e emendas parlamentares em troca de uns votinhos em 2026. Deus é mais!

Novo aracajuano

A Câmara Municipal de Aracaju vai homenagear com o Título de Cidadão o desembargador federal Vladimir Souza Carvalho. Natural de Itabaiana, o magistrado Vladimir Carvalho construiu uma trajetória marcada pela dedicação à Justiça e à cultura sergipana. Membro das Academias Sergipana e Itabaianense de Letras, o mais novo cidadão aracajuano é autor de obras jurídicas, históricas e literárias, e mantém colaborações em veículos de comunicação. De autoria do vereador Élber Batalha, o Título será entregue em sessão especial agendada para às 9 horas, na sede do Legislativo, centro de Aracaju. Prestigie!

Ato público no TCE

Os sindicatos de servidores públicos realizam, amanhã, mais um ato público contra as terceirizações e contratos com Organizações Sociais. Será às 7 horas, em frente ao Tribunal de Contas de Sergipe. Os manifestantes vão protestar contra a falta de estabilidade e de transparência da OSs, além da contratação sem concurso. Segundo a Central Única dos Trabalhadores, as Organizações Sociais transformaram o serviço público num campo fértil para o privilégio e a corrupção. De acordo com a CUT, cinco OSs que atuam na área da saúde no Estado e na Prefeitura de Aracaju estão sendo investigadas pelos órgãos competentes. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 30 de junho de 1931.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É jornalista.

O texto acima é opinião do autor e não representa necessariamente o pensamento do site Destaquenoticias