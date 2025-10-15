Em Sergipe, a máxima “Mateus, primeiro os meus” está na moda

Por Adiberto de Souza *

Parece que muitos políticos de Sergipe não acreditam nas lideranças que os cercam, pois preferem lançar como candidatos os parentes próximos. Em 2026, teremos vários exemplos de como muitas lideranças são adeptas da máxima “Mateus, primeiro os meus”. Vejam alguns casos: o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), quer reeleger o filhote Ícaro de Valmir (PL) para a Câmara Federal, enquanto o gestor de Laranjeiras, Juca Bala (MDB), sonha em ver o herdeiro Antônio Bala (MDB) na Assembleia. Em Lagarto, o prefeito Sérgio Reis (PSD) vai trabalhar pela reeleição do mano e deputado federal Fábio Reis (PSD), e o prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD), investirá na reeleição do irmão e deputado estadual Adailton Martins (PSD). O pré-candidato a senador André Moura (União) também deve investir alto na reeleição da filha e deputada federal Yandra Moura (União), enquanto o deputado federal e pré-candidato a senador Rodrigo Valadares (União) sonha em ter a mulher Moana (PL) como sua substituta na Câmara Federal. De todos, contudo, o mais guloso é o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD): além de tentar a reeleição, o fidalgo pretende reeleger a irmã e deputada estadual Maisa Mitidieri (PSD) e catapultar o primo Cláudio Mitidieri (PSB) para a Câmara Federal. A questão é saber se os sergipanos aprovam quem confunde mandatos populares com cargos de dinastias. Home vôte!

Quer vender

Veja o que publicou o Jornal Valor Econômico: “A rede de shopping centers no Nordeste JCPM, do empresário sergipano João Carlos Paes Mendonça, colocou um processo de venda minoritária na rua, mas, após sondar o mercado, preferiu manter a operação em compasso de espera por conta da expectativa de “valuation” (valor de mercado) abaixo do esperado, apurou o Valor. A percepção é que os juros altos afetaram os preços no momento e não permitem capturar o valor do ativo, que possui shoppings considerados premium”. Em Sergipe, o Grupo JCPM é dono dos Shoppings Jardins, e RioMar Aracaju. Ah, bom!

Canoa alvoroçada

Artigo do jornalista Marcos Cardoso publicado na internet alvoroçou a canoa governistas, aumentando a preocupação de que um racha do grupo ameace a reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD). O competente articulista levantou a hipótese de, não tendo espaço para disputa o Senado pelo bloco da situação, Edvaldo Nogueira (PDT) pular n’água, nadar até o barco da oposição e se lançar candidato a governador, tendo como postulantes ao Senado os petistas Rogério Carvalho e Márcio Macêdo. Marcos concluir escrevendo que ‘Para 2026, por enquanto, só é permitido especular”. Vale ressaltar, porém, que em política tudo é possível. Creindeuspai!

Trem da alegria

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) acusou a gestão d prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), de “inchar” o número de cargos comissionados da Prefeitura com a contratação de 700 novas nomeações, “elevando em 50% a folha de pagamento”. De acordo com a parlamentar psolista, a atitude da gestora escancara a “hipocrisia, a contradição e o desprezo pelo dinheiro público”. Por fim, a deputada afirmou que este “é o retrato de quem dizia combater a velha política, mas hoje repete os mesmos erros”. Arre égua!

Dia do Professor

Comemora-se hoje o Dia do Professor, data associada à Lei de 15 de outubro de 1827, assinado por D. Pedro I. A legislação estabelecia que em todas as cidades do Brasil seriam construídas escolas primárias de ensino elementar. Ontem, o vereador aracajuano e professor Iran Barbosa (Psol), proferiu palestra no Rotary Club de Aracaju – 13 de Julho, sobre a importância do educador no contexto social brasileiro. O parlamentar destacou o papel dos professores e os desafios que a educação enfrenta. Parabéns a todos e todas que se dedicam a educar a juventude sergipana. Amém!

Bem na fita

Pesquisa feita pelo Instituto IDPS revela que 59,9% da população de Aracaju aprova a gestão da prefeita Emília Corrêa (PL). O resultado representa um crescimento de 3,8% no desempenho em relação à consulta anterior, realizada em agosto último pelo Instituto França e que registrou 56,1% de aprovação. Segundo a Secretaria Municipal de Comunicação, os números refletem os avanços perceptíveis na administração, com destaque para as melhorias no transporte coletivo. “Também contribuíram para esse avanço o programa RecapeAju, inaugurações de obras de infraestrutura urbana, novas ordens de serviço e entregas nas áreas de saúde e serviços urbanos”, frisa a Secom. Então, tá!

Gavetas arrumadas

A jornalista Rita Oliveira publicou no blog RO-Acontece que 10 secretários do governo Mitidieri devem deixar os cargos até dezembro para disputar as eleições parlamentares de 2026. Segundo a coleguinha, já estão de gavetas arrumadas os secretários Zezinho Sobral (Educação), Jorginho Araújo (Casa Civil), Danielle Garcia (Políticas para as Mulheres), Venâncio Fonseca (Articulação com os Municípios), Cláudio Mitidieri (Saúde), Marcos Franco (Turismo), Francisco Gualberto (presidente da Imprensa Oficial de Sergipe), Gilson dos Anjos (presidente da Emdagro), Capitão Samuel (presidente da Fundação Renascer) e Nitinho Vitale (Representação de Sergipe em Brasília). Boa sorte a todos!

Calo no sapato

Decididamente, os professores da rede estadual são um dos calos que mais incomodam o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). Pressionado pela paralisação dos educadores por 24 horas visando cobrar a estruturação do triênio, o pedessista concordou em receber, semana que vem, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação para tratar sobre o tema. Mitidieri prometeu a audiência quando chegava no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, visando entregar do Prêmio Educação Nota 10, outra ação do governo muito criticada por boa parte dos professores. Aff Maria!

A maldição da Vice-Prefeitura

Confirmando-se o racha político entre a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), e seu vice Ricardo Marques (Cidadania) não terá sido o primeiro rompimento entre gestor e adjunto, nem será o último. Na capital sergipana já tivemos vários casos. No começo da década de 90, o então prefeito Wellington Paixão e o vice Carlos Alberto Menezes romperam politicamente. No segundo mandato à frente da Prefeitura de Aracaju, Jackson Barreto renunciou para disputar o governo de Sergipe e, após ser derrotado por Albano Franco, brigou com o primo e vice Almeida Lima. Este, em função da renúncia de JB para se candidatar, tinha sido guindado ao cargo de prefeito da capital sergipana. Misericórdia!

Preconceito religioso

E o vereador Breno Garibalde (SD) condenou as invasão e depredação da Casa de Axé Ilé Àṣẹ lyá Osun, localizada na zona Sul de Aracaju. Os criminosos quebraram objetos sagrados utilizados nos rituais e furtaram máquinas de costura. Breno afirmo que o ataque abalou os integrantes da casa, reforçando o medo e a vulnerabilidade das comunidades de matriz africana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, somente neste ano, já foram registrados em Sergipe seis casos de racismo contra templos religiosos, número considerado elevado, pois nos últimos seis anos foram 17 ocorrências desse tipo. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, 24 de dezembro de 1955.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Gazeta Livre.

* É jornalista.

O texto acima é opinião do autor e não representa necessariamente o pensamento do site Destaquenoticias