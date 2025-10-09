Em Sergipe, a unidade governista pode não sobreviver até 2026

Por Adiberto de Souza *

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), vai precisar de muita habilidade para manter a unidade do grupo sob sua liderança até as eleições de 2026. Embora ainda falte um ano para a próxima refrega eleitoral, liderados do pessedista já começam a esboçar contrariedades. À boca miúda, alguns mais afoitos têm insinuado que podem saltar do barco se tiverem seus nomes preteridos na escolha dos postulantes proporcionais. A briga para ser ungido candidato a senador está tirando o sono de Mitidieri. André Moura (União), Alessandro Vieira (MDB) e Edvaldo Nogueira (PDT) querem ser os indicados para concorrer às duas cadeiras senatoriais. O pedetista não confessa, mas pode chutar o pau da barra se for descartado pelos governistas, sem falar que o emedebista viver às turras com o mandachuva do União Brasil, afirmando que Moura é “candidato a uma vaga no presídio”. Pretendentes à Câmara Federal também não enxergam com bons olhos a pré-candidatura de Cláudio Mitidieri (PSB), primo querido do líder pedessista, que certamente vai trabalhar para eleger o parente em detrimento de outros aliados. Portando, embora já se considere reeleito com os pés nas costas, Mitidieri vai precisar agir com muita maestria para evitar o estouro da boiada, fato que fortalecerá a oposição e pode abortar a sua tão sonhada reeleição. Home vôte!

Como votaram

Quatro dos oito deputados de Sergipe votaram, ontem, pela retirada da pauta da Câmara Federal da Medida Provisória com alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Disseram sim à retirada da propositura os deputados Gustinho Ribeiro (Republicanos), Yandra de André (União, Ícaro de Valmir (PL) e Rodrigo Valadares (União). Votaram não a deputada Katarina Feitoza (PSD) e o petista João Daniel, enquanto Fábio Reis (PSD) e Thiago de Joaldo (PP) se abstiveram. A Medida Provisória foi retirada da pauta por 251 votos favoráveis a 193 contrários. Marminino!

Boa nova

A Petrobras anunciou que as Fábricas de fertilizantes Nitrogenados (Fafen’s) de Sergipe e da Bahia vão retomar a produção de Ureia e Arla 32 no início do próximo ano. As duas unidades estão paralisadas desde 2023, quando a empresa Unigel desistiu do contrato para explorá-las. Segundo a presidente da estatal, Magda Chambriard, cada uma das fábricas receberá investimentos de R$ 38 milhões. Técnicos da petroleira informaram que devem ser aportados R$ 1 bilhão nas duas plantas de fertilizantes do Nordeste ao longo de cinco anos. A Fafen de Laranjeiras tem capacidade para produzir 1,8 mil toneladas de ureia por dia. Maravilha!

Defesa do aborto legal

A Câmara de Aracaju foi palco, ontem, de uma manifestação em defesa da vida de meninas, mulheres e contra as tentativas de retrocesso no direito ao aborto legal. As manifestantes condenaram os fundamentalistas que são contra esse procedimento clínico. O protesto feito por mulheres e representantes dos movimentos sociais ocorreu durante uma malfadada audiência pública convocada pela extrema-direita para criminalizar o aborto legal, previsto no Código Penal Brasileiro para gravidez decorrente de estupro, risco à vida da gestante e em casos de anencefalia fetal. Presente à manifestação, a vereadora Sônia Meire (Psol) disse que esta não é uma agenda moralista nem religiosa, mas uma pauta social, de saúde pública e de justiça reprodutiva. Certíssima!

Livro novo na praça

O professor e escritor Jeferson Augusto da Cruz acaba de lançar o livro “Aracaju em páginas periódicas: a capital de Sergipe em Fon-Fon e O Malho (1902-1926)”. A obra resgata como a capital sergipana foi retratada nas duas revistas, apresentando um retrato cultural, político e social da cidade. O livro resgata a presença de Aracaju nas páginas dos dois veículos da imprensa nacional e indica uma integração maior do que se supunha entre as diferentes regiões do Brasil, além de mostrar uma participação ativa de Sergipe nos debates e movimentos culturais da época. Supimpa!

Trânsito mortal

Para que deixemos de lamentar perdas de vidas em acidentes de carro e atropelamentos é preciso que alguns setores da sociedade acabem com a hipocrisia de passar a mão na cabeça dos infratores. Ressalte-se que nem todas as guerras são tão mortais quanto o nosso deseducado trânsito. Se continuarmos achando normal não respeitar a faixa de pedestres, invadir sinais, beber e dirigir, jamais daremos um basta à carnificina do trânsito. É correto fiscalizar e punir, mas é importante ter um programa de educação ostensivo e permanente. A falta dessa ação educativa é responsável por boa parte dos acidentes que matam diariamente ciclistas, pedestres e motociclistas. Creindeuspai!

Assédio incentivado

Cerca de 51% da população dizem que filmes e programas televisivos incentivam o desrespeito e o assédio a mulheres em ambientes de trabalho. Cerca de 73% acreditam que as mulheres são mostradas de maneira exageradamente sexualizadas no cinema e na TV, “reduzidas a seios e bundas”, com poucas roupas e pouco inteligentes. Feita pelo Instituto Geena Davis, a pesquisa revela que 63% dos entrevistados se preocupam com os padrões de beleza mostrados no cinema e na televisão, por serem irreais. Misericórdia!

Não é crime

A colocação de adesivo em veículos contendo apenas o nome de suposto candidato às eleições não configura propaganda eleitoral antecipada. A Justiça Eleitoral adverte, contudo, que a mensagem não pode reunir elementos que caracterizem apelo explícito ou implícito ao eleitor de forma que seja associada a eventual candidatura. Aff Maria!

Conversa fiada

PT, PDT, PCdoB e União Brasil estão fazendo propaganda partidária no rádio e na televisão. O Partidos dos Trabalhadores veicula um minuto e meio de blá-blá-blá hoje e no próximo sábado. O PDT terá 30 segundos, hoje e sábado, para propagar suas loas, enquanto o PCdoB terá hoje direito a dois minutos e meio para expor suas ideias. Por fim, o União Brasil ocupará hoje meio minuto no rádio e na TV e outros três minutos no próximo sábado. Quem não quiser ouvir tanto oba-oba é só desfilar o “papagaio” e a televisão. Simples assim!

E daí?

A Câmara Municipal de Aracaju aprovou o projeto de lei da vereadora bolsonarista Moana Valadares (PL) regulamentando o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Sergipe e de Aracaju em prédios públicos, praças, órgãos e solenidades oficiais. A propositura também prevê que as bandeiras devem estar sempre em bom estado de conservação. Aliás, sobre a insignificância desse projeto para a população só mesmo plagiando o competente jornalista sergipano Ancelmo Gois: “Não é nada, não é nada e não é nada mesmo”. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 11 de outubro de 1923.

