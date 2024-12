Em Sergipe, as cartas da sucessão ficam embaralhadas até 2026

Por Adiberto de Souza *

O jogo da sucessão em Sergipe só começa pra valer em 2026, ano em que os partidos definem as coligações com vistas às eleições gerais. Até lá, as cartas seguem embaralhadas e permitindo, quando muito, alguns palpites sobre quem marchará com quem. Fazer qualquer prognóstico antes de as alianças serem fechadas será mero exercício de futurologia, sem qualquer serventia para os cientistas políticos. O jogo da sucessão estadual será um se o PT indicar candidato contra o governador Fábio Mitidieri (PSD). Também terá outro desfecho se o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), conseguir anular a sua inelegibilidade antes de 2026 e decidir concorrer ao governo novamente. E se, como disse outro dia, o governador decidir disputar o Senado, onde o trabalho é menos estressante, como ficará a disputa pelo Executivo? A história muda, contudo, se os petistas resolverem retornar ao ninho governista, num acordão favorável às reeleições do governador e do senador Rogério Carvalho (PT). Há quem ache essa hipótese pra lá de remota. Portanto, discutir com segurança sobre as eleições de 2026 só mesmo quando as cartas forem distribuídas aos participantes desse intrincado e empolgante jogo político. Aguardemos, portanto!

Alô bandidagem!

O delegado de Polícia André David (Republicanos) será o futuro secretário da Defesa Social de Aracaju. Terá como principal auxiliar o subinspetor 2ª classe Ricardo do Santa Maria (PL), que comandará a Guarda Municipal. O distinto disputou as últimas eleições na capital sergipana e obteve 1.394 votos, ficando na 2ª suplência do partido. A expectativa da prefeita eleita Emília Corrêa (PL) é que o delegado e o subinspetor botem a bandidagem pra correr de Aracaju. Quanto a isso há controvérsia, pois o futuro secretário não conseguiu tal façanha enquanto delegado atuando na área central da capital sergipana. Marminino!

No fio da navalha

O mandato do deputado federal Ícaro de Valmir (PL) está por um fio desde ontem, quando o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe anulou todos os cerca de 137 mil votos obtidos pelo PL em 2022. A maioria dos magistrados do TRE entendeu que o partido não cumpriu a cota mínima de 30% de candidaturas femininas e concluíram que a candidatura de Stephany Araújo (PL) Teixeira era “laranja”. A defesa de Ícaro vai recorrer contra a decisão junto ao TSE, mas a tendência é ser novamente derrotada. A questão agora é saber quanto tempo o deputado permanecerá na Câmara. Caso o TSE confirme a decisão do TRE, Ícaro será substituído pelo delegado de polícia André David (Republicanos). Arre égua!

Gestão bolsonarista

O secretariado da prefeita eleita de Aracaju é pra lá de conservador. Além do próprio esposo, pastor evangélico Itamar Bezerra, a ilustre terá como auxiliares diretos os bolsonaristas André David (Republicanos), Ricardo do Santa Maria (PL), Edna Amorim e Simone Valadares. Esta última vem a ser mãe do deputado federal Rodrigo Valadares, um discípulo de carteirinha do capitão de pijama. A própria Emília professa na cartilha de Bolsonaro e é uma conservadora de quatro costados. Cruz, credo!

Batendo asas

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e a esposa Érica, que é secretária estadual, avionam aos Estados Unidos nas próximas horas. Esta será a segunda viagem em caráter particular do casal em menos de um mês. Desta vez, ambos vão curtir nos States as festas de Natal e Ano Novo ao lado da herdeira Ana Célia. O último périplo de Fábio e Érica foi para a Argentina e, como é sabido, foi muito criticado. É que o governador e a primeira dama foram filmados alegremente assistindo ao jogo do Botafogo em Buenos Aires, dias após o fidalgo ter se hospitalizado em Aracaju para tratar de uma pneumonia. Creindeuspai!

Secretaria abortada

O governo de Sergipe frustrou as expectativas dos integrantes do PDT ao deixar de enviar para a Assembleia um Projeto de Lei criando a Secretaria Estadual Metropolitana. A pasta seria ocupada pelo ainda prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PFDT). Era dado como certo que a propositura seria mandada ao Parlamento junto com um cesto de projetos enviados pelo governo no apagar das luzes do atual período legislativo. Há quem diga que o governador Fábio Mitidieri (PSD) foi aconselhado a não criar a Secretaria para evitar um governo paralelo em Aracaju durante a gestão da prefeita eleita Emília Corrêa (PL), de quem é adversário político. Assim também já era demais também!

Último dia

Termina hoje o prazo para a diplomação dos candidatos eleitos em outubro passado. No ato, a Justiça Eleitoral atesta que um político está apto para tomar posse. A cerimônia de entrega do documento marca o fim do ciclo eleitoral. O diploma conta com as seguintes informações: nome do candidato; a indicação da legenda sob a qual concorreu; o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente; e outros dados a critério do juiz ou do tribunal responsável, como a quantidade de votos recebida. Danôsse!

Grana na mão

A Prefeitura de Aracaju anunciou a antecipação do salário dos servidores municipais referente a este mês. Todos o funcionalismo ativo e inativo da administração direta e indireta, terá os vencimentos creditados em conta amanhã. Com a medida, a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) injetará R$ 120 milhões na economia local. O pedetista fez questão de ressaltar que nos últimos oito anos honrou o compromisso de pagar os salários em dia. Ao todo, foram 106 folhas salariais, duas das quais herdadas da administração anterior e oito folhas de décimo terceiro. Nos últimos oito anos foram investidos cerca de R$ 10 bilhões para o pagamento dos salários. Então, tá!

Natal dos catadores

O ministro Márcio Macêdo (PT), da Secretaria-Geral da Presidência, é um dos auxiliares diretos do presidente Lula da Silva (PT) que participará, hoje, do Natal dos Catadores, em São Paulo. Enquanto se deslocava no metrô, juntamente com o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, Macêdo revelou que durante o evento serão feitos anúncios importantes pelo governo Lula: “É mais garantia de direitos para essa categoria que compõe uma importante cadeia da economia do Brasil. São os agentes ambientais do nosso país”, afirmou. Aff Maria!

Entregando a Deso

O governo de Sergipe assinou, ontem, o contrato de conclusão da “venda” da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). A empresa Iguá Saneamento vai pagar a bagatela de R$ 4,5 bilhões ao Estado e aos municípios para explorar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário pelos próximos 35 anos. Caberá a Deso produzir e tratar a água a ser vendida pela Iguá aos sergipanos. É aí que reside o perigo, pois a empresa vai sempre culpar a estatal pelo desabastecimento. Alegará que a Companhia de Saneamento não está tratando um volume suficiente de água para atender a demanda crescente. Ou seja, enquanto o governo e as prefeituras vão nadar em dinheiro, a população deve continuar com a lata d’água na cabeça. Misericórdia!

Governo versus professores

O presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, enviou documento ao governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), propondo a retomada da negociação com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica (Sintese). O dirigente cutista expressou preocupação porque a última paralisação da categoria resultou em uma multa de R$ 150 mil para o sindicato, além de uma tentativa de criminalizar o professor Roberto Silva, que vem a ser presidente do Sintese e CUT em Sergipe. Nobre sugere a reabertura das negociações “em nome dos preceitos democráticos, da educação e da classe trabalhadora do magistério”. Só Jesus na causa!

Sergipe lê pouco

Em Sergipe se lê muito pouco. Pelo menos é o que mostra o levantamento “Retratos da Leitura no Brasil”, que acaba de ser divulgado. No estado, menos da metade (40%) dos entrevistados foram considerados leitores, deixando Sergipe abaixo da média nacional (47%) em hábito de leitura. O Ceará foi o único estado do Nordeste em que a maior parte da população (54%) leu algum livro nos últimos três meses. Segundo a pesquisa, as obras mais citadas pelos entrevistados foram a Bíblia, O Pequeno Príncipe, a Turma da Mônica, Harry Potter e o Diário de um Banana. Em Sergipe, o campeão de leitura é Feijão de Cegos, livro de contos do escritor itabaianense e desembargador federal Vladimir Carvalho. Ah, bom!

