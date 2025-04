Em Sergipe, carros-pipa abastecem a indústria da seca

Por Adiberto de Souza *

Anunciada pelo governo de Sergipe como uma grande iniciativa, o Programa Caravana da Água expõe a negligência do poder público com o abastecimento da população carente e atesta que a indústria da seca é uma realidade no semiárido sergipano. Ontem, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) denunciou que a população de Monte Alegre está há 20 dias sem água nas torneiras. Criada no passado como uma ação emergencial, a operação carro-pipa opera de forma quase permanente, mas não mata a sede da população. Para se ter uma ideia, o governo Mitidieri gasta 1,5 milhão por mês com os mais de 100 caminhões que atuam em 14 municípios. Aliás, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) está correta quando se recusa a aceitar que em pleno século 21 os sergipanos ainda dependam de carros-pipa para ter acesso à água, um direito básico, essencial à vida. É lastimável assistir uma pequena fortuna ser despejada numa solução paliativa que só estimula o clientelismo eleitoral. Segundo a parlamentar psolista, o tal Programa Caravana da Água é “sustentado pela incompetência e pela negligência de um governo que privatiza, mas não resolve”. Discordando dos defensores dessa desumana indústria da seca, somos forçados a admitir que Linda Brasil está coberta de razão. Marminino!

Trabalho escravo

Quatro empresas com atuação em Sergipe estão na “Lista Suja” do trabalho escravo, atualizada, ontem, pelo governo federal. As acusadas são a Coinpe Construtora Ltda, a CVM Construtora Ltda, localizadas em Canindé do São Francisco, a Comercial Coqueiro Verde Ltda, estabelecida no Platô de Neópolis e a VF Mecanização Transporte e Serviços Ltda, de Capela. Nas quatro foram resgatados 16 trabalhadores em condição análoga à de escravidão. O Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores a serviços e alojamentos degradantes existe desde 2003. Só Jesus na causa!

A natureza agradece

A Petrobras e a IDESA Brasil lançaram em Aracaju o Projeto Pescando Saberes: Ecológicos, Empreendedores e Sustentáveis. A iniciativa foi aprovada no Edital Socioambiental da Petrobras e será executada até 2027, com um investimento superior a R$ 4 milhões. Tendo como foco o desenvolvimento econômico sustentável, o projeto será desenvolvido em Brejo Grande, Pacatuba, Pirambu, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. O Pescando Saberes busca promover a inclusão social de grupos prioritários, como mulheres, jovens, comunidades LGBTQIA+ e povos tradicionais. Supimpa!

Iguá satisfeita

A Iguá teve seu portfólio substancialmente aumentado com a “compra” de parte da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Segundo o presidente da empresa, Roberto Barbuti, a concessão de Sergipe trouxe um novo salto de tamanho da companhia, devendo representar um terço do portfólio. A afirmação de Barbuti foi feita, ontem, durante evento do Bradesco BBI, em São Paulo. No ano passado, a Iguá “comprou” à Deso o abastecimento de água e esgotamento sanitário por pouco mais de R$ 4,5 bilhões, devendo administrar esses serviços pelos próximos 35 anos. A previsão da empresa é investir nos dois setores cerca de R$ 6 bilhões. Aff Maria!

Ligado na tomada

A Prefeitura de Aracaju iniciou mais uma rodada de testes com ônibus elétrico no sistema de transporte coletivo. O veículo, que começa a circular ainda na capital sergipana, tem autonomia de até 250 quilômetros por carga e capacidade para 80 pessoas. Este ônibus elétrico possui piso de fácil acesso, ar-condicionado, espaço para pessoas com deficiência e carregadores USB para celulares. Segundo a prefeita Emília Corrêa (PL), “daqui para frente, o transporte coletivo será modernizado e isso vai transformar a vida e o dia a dia das pessoas em Aracaju”. Recentemente, a Câmara de Vereadores autorizou a prefeitura a fazer um empréstimo para comprar 30 ônibus elétricos. Ah, bom!

Saúde agoniza

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe (Sintese) denunciou que pessoas com câncer estão tendo o tratamento de radioterapia negado pelo plano de saúde dos servidores estaduais (Ipesaúde). “O Instituto estabeleceu cotas de autorização para exames, consultas, urgência médica, entre outros. Quando o paciente atinge a cota não consegue marcar mais nada”, revela o sindicato. De acordo com o Sintese, hospitais e clínicas estão se negando a atender os usuários do Ipesaúde, a exemplo do hospital Primavera. A diretora do sindicato, professora Leila Moraes, disse ser desumano jogar com a vida dessa maneira. “O paciente precisa do tratamento e ponto final”, frisou. Arre égua!

Luta pela terra

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) está promovendo mobilizações como parte da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. Os atos acontecem até o próximo dia 17, data do aniversário do Massacre de Eldorado do Carajás. Naquela ação, 21 trabalhadores Sem Terra foram assassinados e 69 pessoas mutiladas pela Polícia do Pará. Em Sergipe, a luta pela terra se cruza com o combate à fome. Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, mais de 417 mil pessoas vivem em situação de insegurança alimentar no estado, o que representa quase 20% da população. Creindeuspai!

Sonhar é livre

Decididamente o governador Fábio Mitidieri (PSD) é um homem pra lá de otimista. Pois não é que ele acredita ser possível fazer o ex-deputado André Moura (União) fumar o cachimbo da paz com o senador Alessandro Vieira (MDB) e o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). O pessedista disse à jornalista Rita Oliveira que “todo mundo é experiente, maduro e sabe sentar à mesa para dialogar. O grupo sabe separar as coisas e construir alianças. Vai tá tudo bem”, frisou. A questão é saber se André topará pedir votos para quem, como o senador Alessandro, se referiu a ele dizendo que “só em Sergipe uma pessoa condenada a oito anos de cadeia por corrupção é tratada como liderança política e postulante a cargo eletivo”. Home vôte!

Contra a corrupção

Enquanto Fábio Mitidieri afirmava se possível pacificar os três governistas atritados, o senador Alessandro Vieira festejava a aprovação pela Comissão de Segurança Pública do Projeto incluindo a corrupção na Lei dos Crimes Hediondos. Segundo o emedebista, “corrupção é crime doloso, grave e deve ter a resposta penal adequada. Esse projeto é um passo firme nessa direção”. Até parece que, ao votar favorável à propositura, o senador pensava em André Moura (União). É que, outro dia, Vieira disse numa emissora de rádio que o mandachuva do União Brasil confessou ter roubado dinheiro da Prefeitura de Pirambu, acrescentando que um acordo feito na Justiça livrou o indigitado de passar alguns anos na cadeia. Cruz, credo!

Fraca e desunida

Dividida e carente de nomes com potencial de votos, a esquerda sergipana precisa se virar nos 30 para não sofrer uma nova derrota em 2026. Repetida por décadas, a frase “a esquerda não se une nem na cadeia” cai como uma luva para a falta de unidade dos partidos ditos esquerdistas. O caso mais grave é o do PT, dividido em duas bandas lideradas pelo senador Rogério Carvalho e o ministro Márcio Macêdo. Enquanto o primeiro faz oposição ao Executivo estadual o outro é só elogios ao governador Fábio Mitidieri (PSD). Pior é que, tal qual os petistas, a esquerda deve continuar fazendo oposição a ela mesma. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Estado de Sergipe, em 16 de setembro de 1919.

