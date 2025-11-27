Em Sergipe, o povo é vítima da terceirização dos serviços públicos

Por Adiberto de Souza *

A Câmara de Aracaju promoveu, ontem, uma audiência para discutir sobre a terceirização de serviços públicos, particularmente nas áreas da saúde, educação e assistência social. Este debate chega no momento apropriado, pois tanto o governo de Sergipe quanto as prefeituras estão se eximindo de suas responsabilidades ao contratar as chamadas Organizações Sociais (OSs) que, em sua maioria, oferecerem serviços precários à população e atrasam salários dos empregados. Aliás, a terceirização está virando uma praga em Sergipe. O pior é que o estado e os municípios nem sempre fiscalizam a qualidade dos serviços prestados pelas OSs, deixando o contribuinte a ver navios quando recorre à tais entidades. Está correto o vereador aracajuano Iran Barbosa (Psol) ao defender que, em vez entregarem à iniciativa privada atividades importantes, o governo estadual e as prefeituras deveriam promover concursos. Segundo o parlamentar, na medida em que não privilegiam a seleção de novos servidores, garantindo-lhes a estabilidade, o poder público enfraquece o caráter social do Estado, compromete a continuidade das políticas públicas e prejudica diretamente a população, especialmente a mais vulnerável. Só Jesus na causa!

Caraminguás na conta

O governo de Sergipe começa a pagar, hoje, a folha salarial deste mês. Nesta quinta-feira, recebem os aposentados e pensionistas. Já amanhã, será a vez dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações receberem os seus vencimentos. Os aniversariantes do respectivo mês também botam nos bolsos o valor correspondente à primeira parcela do 13º salário. A segunda parcela do décimo terceiro será creditada nas contas dos aposentados e pensionistas no dia próximo dia 18. Os demais servidores receberão o restante do 13º no dia seguinte. Marminino!

Água pelo ralo

Sergipe desperdiça quase a metade de toda a água tratada pela Companhia de Saneamento (Deso) antes que ela chegue às torneiras. Segundo o Estudo de Perdas de Água 2025, divulgado pelo Instituto Trata Brasil (ITB), 45,74% da água tratada em nosso estado vai pelo ralo. No Nordeste, o estado com menor perda é o Piauí (40,57%), enquanto o campeão de desperdiço é Alagoas: 69,51%. A média nacional de perdas é de 40,14%. Misericórdia!

Negociando dívida

O governo de Sergipe protocolou pedido para aderir ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, o estado se encontra em estágio avançado e de “eminente assinatura”. O Propag prevê descontos especiais nos juros para renegociação das dívidas dos estados com o governo federal e parcelamentos em até 30 anos. Além disso, possibilita que os estados quitem parte de suas dívidas transferindo ativos para a União, como empresas estatais. Então, tá!

Obra em marcha lenta

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) garante que a obra da ponte sobre o Rio Itamirim, entre os municípios de Itabaianinha e Tomar do Geru, só anda quando o governador Fábio Mitidieri (PSD) aparece por lá. Segundo o pepista, na semana passada, enquanto o líder pedessista estava no canteiro de obras um verdadeiro exército de operários trabalhava, além da presença de máquinas pesadas. “Bastou o governador virar as costas pra realidade voltar a reinar: obra praticamente parada, gerando risco, prejuízo e deixando o povo na bronca”, denuncia Thiago. Aliás, quem mora nas imediações já defende que Mitidieri se mude para o canteiro de obras se é que deseja inaugurar a ponte em 2026. Arre égua!

Boa nova

A Petrobrás acaba de aprovar a proposta da SBM Offshore na licitação visando a contratação dos navios-plataformas (FPSOs) para o Projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP). A empresa holandesa apresentou um preço global de US$ 4,1 bilhões para SEAP II e US$ 4,3 bilhões para SEAP I. As unidades terão capacidade de processar 120 mil barris por dia (bpd) de petróleo e até 12 milhões de m3 de gás por dia. Avaliado em 5 bilhões de dólares, o Sergipe Águas Profundas deve começar a produzir a partir de 2030. Ah, bom!

Professores injuriados

Os professores da rede estadual estão indignados com o governador Fábio Mitidieri (PSD) depois que ele informou ao sindicato da categoria que não haverá mais negociação salarial este ano. Militante histórico da luta dos educadores, professor Dudu foi às redes sociais cobrar do chefe do Executivo que cumpra com a palavra e retome já a negociação com os professores, apresentando a proposta concreta ao triênio, aos direitos retirados e a retomada da carreira. Dudu lembra que a receita do estado cresceu em R$ 2 bilhões, enquanto a despesa com folha de pessoal caiu Mesmo assim, segundo ele, o governo determinou zero de aumento para a categoria agora em 2025. Creindeuspai!

Trem da alegria

E o vereador Élber Batalha (PSB) é uma pedra no sapato da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Agora, o ilustre está denunciando a contratação em massa de comissionados. Segundo o pedessista, “a população precisa saber o escândalo da Emsurb que está acontecendo bem embaixo do nosso nariz. Quase 800 pessoas estão lotadas em cargos comissionados, no mínimo, suspeitos”. Élber revelou que a Prefeitura tem mais de 3 mil cargos comissionados, que representam um custo superior R$ 15 milhões só com os salários dessa galera. O vereador conclui afirmando que “isso tá ficando meio fantasmagórico”. Deus é mais!

Lista tríplice

O Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe escolheu, ontem, as listas tríplices para indicação de membros titulares e substitutos da classe dos advogados que vão compor o Tribunal Regional Eleitoral. Para a vaga de membro titular, foram selecionados os causídicos João Pedro Leite Barros, Cristiano César Braga de Aragão Cabral e Elaine Felizola Prado Nascimento. Já para a vaga de membro substituto, a lista tríplice é composta pelos advogados Cândido Dortas de Araújo, Alessandro de Araújo Guimarães e Tatiana Silvestre e Silva Calçado. As listas serão encaminhadas ao TRE/SE, que as enviará ao Tribunal Superior Eleitoral. Caberá ao presidente Lula da Silva (PT) indicar um candidato de cada lista. Aff Maria!

Cadê os bolsonaristas?

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) provocou uma reação popular muito aquém do que seus aliados esperavam. Aqui mesmo em Sergipe os bolsonaristas colocaram a viola no saco depois que o dito cujo foi engaiolado numa cela da Polícia Federal. O clima de desmobilização preocupa aliados de Bolsonaro, que veem no engajamento popular uma ferramenta-chave para pressionar o Congresso a votar no projeto de anistia. A continuar esse marasmo por parte dos eleitores do capitão de pijama, ele vai passar um bom tempo vendo o sol nascer quadrado para nunca mais articular golpe de estado. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 30 de maio de 1896.

