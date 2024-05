Em Sergipe, o PT resolveu desmoralizar o PT

Por Adiberto de Souza *

Alguém já disse que política é coisa do diabo. Parece ser mesmo, pois nesse meio acontecem coisas que até o cão duvida. A última é a briga do PT com o próprio PT, provada pelos interesses individuais de suas lideranças em Sergipe. Desde o começo desta semana, petistas se digladiam com petistas por causa da pré-candidatura do partido à Prefeitura de Aracaju. De notas oficiais em punho, as várias tendências passaram a se agredir e, de quebra, ainda atacaram a imprensa local, acusando-a de publicar “manchetes de fofoca”. De um lado dessa contenda interna está o time dirigido pelo deputado federal João Daniel e o senador Rogério Carvalho, enquanto no outro flanco se postam os liderados do ministro Márcio Macêdo. Sem um nome competitivo para disputar a Prefeitura da nossa Barbosópolis, os petistas preferem jogar lama uns nos outros pra ver quem fica mais sujo. Como dizem por aí: é cobra engolindo cobra. Os brigões não demonstram a menor preocupação com o futuro do PT que, outrora, já teve lideranças comprometidas com Sergipe, a exemplo dos saudosos Marcelo Déda e Zé Eduardo Dutra. Aliás, esse desarranjo político da legenda é prova cabal que a eleição do presidente Lula fez muito mal ao hoje fraticida PT sergipano. Home vôte!

Entre as mil

O Brasil tem 29 cidades entre as mil melhores do mundo, segundo um novo ranking da Oxford Economics. A posição do país, porém, não é boa: a cidade brasileira mais bem colocada é São Paulo: 294º lugar. Aracaju também aparece na lista, ocupando a 573ª posição e acima de Recife (581ª), João Pessoa (620ª), Salvador (622ª), São Luís (633ª), Teresina (728ª) e Maceió (794 ª). Fortaleza (496ª) e Natal (543ª) foram as melhores colocadas do Nordeste. O ranking da Oxford Economics avalia itens como economia, educação, política e meio ambiente. Ah, bom!

Boca de siri

Por que será que o PL ainda não deu um pio sobre a decisão da Justiça de proibir a divulgação da pesquisa de intenção de votos. Encomendada pelo PL por 20 mil, a consulta foi proibida por falta de confiabilidade da Impressos Designer Pesquisas & Serviços (IDPS), que não é registrada no Conselho Regional de Estatística. Ademais, a representação movida pelo PDT apontou inconsistências no plano amostral e ponderação, resultando na impossibilidade de verificar a representatividade dos dados. O PL vem a ser o partido da pré-candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, que também ainda não abriu a boca sobre a tal pesquisa. Cruz, credo!

Santinho liberado

A Justiça Eleitoral decidiu que a distribuição de santinhos por candidatas e candidatos em feiras livres não configura propaganda eleitoral irregular. A ministra Cármen Lúcia alerta, porém, que a prática não pode causar poluição visual nem comprometer a aparência dos bens de uso comum. Esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral já vale para as eleições de outubro. O diabo é o candidato sair por aí distribuindo santinhos e ainda evitar que os “danados” provoquem poluição visual. Portanto, pelo sim e pelo não, é melhor não recorrer a ajuda dos santinhos. Quem avisa, amigo é!

Garis no Legislativo

A Assembleia Legislativa realizou, ontem, uma sessão especial para homenagear os garis pela passagem de seu dia, 16 de maio. Para se ter uma ideia da importância desse profissional, somente em Aracaju os garis a margaridas recolhem uma tonelada e meia de lixo por dia. O presidente do sindicato da categoria em Sergipe, Anderson Vidal, disse que os profissionais responsáveis pela limpeza urbana precisam de mais respeito por parte dos gestores públicos. “Hoje, somos mais de 10 mil garis e margaridas no estado”, revela. A proposta para a realização da sessão especial foi do deputado estadual Paulo Júnior (PV). Então, tá!

Relações cortadas

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) defende que o governo Mitidieri reabra as negociações com os professores da rede estadual de ensino. De acordo com a psolista, ao contrário do que o Executivo informou à Justiça para conseguir barrar a greve da categoria, os entendimentos entre as partes estão suspensos: “Como é que o diálogo está aberto se o governador disse que não recebe o Sintese e o secretário afirma que não tem resposta para a pauta dos professores?”, indaga Linda. Os educadores reclamam da perda de direitos, da falta de condições de trabalho, das precárias condições das escolas, etcétera, etcétra e tal. Marminino!

Abaixo a intolerância

Enquanto igrejas católicas e evangélicas se proliferam por Sergipe, centros afrodescendentes estão reduzindo suas atividades, se transferindo para áreas menos povoadas ou fechando as portas por conta da odiosa perseguição de certos padres e pastores. Isso mostra como ainda é forte a intolerância religiosa entre nós, apesar de a Constituição Brasileira deixar claro ser este um país laico, que respeita todas as manifestações dos credos religiosos e da fé. Vale ressaltar que quem pratica crimes de intolerância religiosa pode pegar até cinco anos de prisão, além de multa. É o que diz a lei 14.532, que equipara injúria racial ao racismo e também protege o livre exercício dos cultos. Misericórdia!

Bico seco

Aracaju, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro amanheceram hoje sem água nas torneiras. É que a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) suspendeu o fornecimento para fazer uma manutenção corretiva na estrutura da Adutora do São Francisco. O objetivo é reparar um vazamento significativo identificado na tubulação. A orientação da Deso é para a população economizar água e evitar o desperdício. A previsão da estatal é que, após a conclusão do serviço, o abastecimento se normaliza em 72 horas. Aff Maria!

Gato e rato

O vereador Camilo Daniel (PT) conclamou os partidos de esquerda a apresentarem uma só candidatura a prefeito de Aracaju. Segundo o distinto, só com essa unidade será possível combater o avanço dos direitistas na capital sergipana. O petista alerta que o cenário mostra que a direita, a extrema-direita e a centro-direita estão se posicionando. “A centro-esquerda e a esquerda têm que se posicionar em unidade”, discursa. Ora, mas como o vereador pode sonhar com todos as legendas ditas de esquerda num mesmo balaio se o próprio partido dele é mais desunido do que gato e rato? Crendeuspai!

Ameaça de greve

Promessa é dívida e o Fisco merece respeito. Este alerta está postado em letras garrafais no site do Fisco do Estado de Sergipe e deixa claro que é dirigido ao governador Fábio Mitidieri (PSD). O fidalgo recebeu a categoria no começo deste mês e garantiu que “o diálogo está sempre aberto”. A bem informada jornalista Rita Oliveira publica, hoje, que “as auditoras e auditores fiscais de tributos podem paralisar as atividades. A categoria vai decidir por uma greve ou não nesta sexta-feira, em assembleia-geral a ser realizada às 15h30, na sede do Sindifisco”. Pelo visto, a cobra vai fumar. Danôsse!

Chá de sumiço

De um bebinho, ao ser indagado por onde andava o secretário do turismo, Marcos Franco, que não apareceu no último forrobodó comandado pelo governador Fábio Mitidieri na zona norte de Aracaju: “Deve tá fazendo turismo por aí”, respondeu o pinguço. Plagiando a saudosa jornalista Thaís Bezerra, com essa, só pedindo meus sais aromáticos. Please!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 13 de fevereiro de 1872.

