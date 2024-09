Em Sergipe, políticos estimulam a violência na campanha eleitoral

Por Adiberto de Souza *

A proximidade das eleições tem elevado a temperatura política em Sergipe. Quase todos os dias candidatos e apoiadores destes denunciam agressões verbais dos adversários. Ontem mesmo, o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (PT), divulgou um vídeo onde o deputado estadual Cristiano Cavalcante (União) lhe faz acusações graves. Há dias, o ex-deputado federal Valdevan Noventa (PRTB) esboçou pelas redes sociais o desejo de bater em adversários: “Quando eu der o primeiro, nego vai acreditar que sou capaz de bater em gente”, disse o político com atuação na região Sul de Sergipe. O candidato a prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), já advertiu as autoridades sobre a violência. Diante do clima de tensão naquele município, o distinto disse temer pela vida dele, dos familiares e amigos. Tomara que o Judiciário e o Ministério Público estejam atentos a esse aumento da temperatura política para que não tenhamos de lamentar crimes na reta final da campanha. Por fim, e sempre bom lembrar aos mais exaltados que Sergipe é um estado pacífico e a sua população desaprova todo tipo de violência. Creindeuspai!

Corda bamba

A candidatura de Aguinaldo de Verso (União) a vice-prefeito de Itabaiana corre sério risco de ser impugnada. O Ministério Público Eleitoral recomendou o indeferimento do registro do empresário sob a alegação que ele não se afastou das atividades empresariais dentro do prazo estabelecido pela Justiça. Parceiro de chapa do candidato a prefeito Edson Passos (PSD), Aguinaldo aguarda a decisão da 9ª Zona Eleitoral sobre o pedido do MPE. Marminino!

Sanção festejada

O senador Laércio Oliveira (PP) está comemorando a sanção pelo presidente Lula da Silva (PT) do Estatuto da Segurança Privada. A nova lei regulamenta a atuação de empresas de segurança privada e de transporte de valores, além de disciplinar a segurança em instituições financeiras. Laércio foi o relator do projeto de Lei criando o Estatuto que vai beneficiar mais de 3 milhões de vigilantes que hoje trabalham de maneira informal. Entre outras coisas, o estatuto define claramente os serviços de segurança privada, quem pode prestar tais serviços, e proíbe a atuação de pessoas físicas ou autônomas. Ah, bom!

Desigualdade criminosa

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pesquisa alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. Só Jesus na causa!

Dia de posses

O Ministério Público de Sergipe empossou, ontem, oito novos promotores de Justiça substitutos. A solenidade foi presidida pelo procurador-geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto e simbolizou o compromisso daquela instituição em aprimorar a defesa dos direitos fundamentais. Os novos promotores são Lucas Gabriel Santos Lima; Cibelle Machado de Souza Enomoto; Vinícius Gabriel Viana de Jesus; Marcos Matheus Dantas Costa; Leonardo Alves Moura; Thiago Costa Pinheiro; Antonio Teles Leite Neto e Yone Cristina Andrade Silveira Camelo. Supimpa!

Vazão reduzida

A Eletrobras Chesf reduziu a vazão de saída d’água no reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, localizada em Canindé do São Francisco, no semiárido de Sergipe. De acordo com o comunicado, para os meses de setembro e outubro, a Usina de Xingó vai liberar vazão média mensal de 1.000 m³/s. Em termos de vazões média diárias, ficou definido, ainda, que em dias úteis, Xingó vai liberar 1.100 m³/s, enquanto nos finais de semana, a vazão liberada será de 850 m³/s. Cruz, credo!

Vão às urnas

Os administradores sergipanos vão às urnas no próximo dia 18 para escolher a diretoria do Conselho Regional de Administração. O pleito visa eleger o presidente e renovar um terço do Conselho Deliberativo. Diferente dos anos anteriores, quando era inscrita apenas uma chapa, agora em 2024 tem três chapas disputando as eleições. Concorrem à presidência do Conselho Regional os administradores Osiris Ashton Vital Brazil, Joelina Santana da Silva e Daniel da Silva Almeida. Boa sorte a todos!

Desunião lamentada

O Psol culpa o PT pelo fato de os dois partidos não terem se unido na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Os psolistas tentaram até o fim que os petistas apoiassem a candidatura de Niully Campos (Psol) e apresentassem Candisse Carvalho (PT) como vice, só que a galera da estrelinha queria exatamente o contrário. Entrevistado pela rádio Fan/FM, Alexis Pedrão, postulante a vice na chapa do Psol, disse que por ser estreante como candidata, Candisse deveria ser candidata a vice. Em outras palavras, Alexis reclamou pelo fato de logo após entrar no ônibus a petista já ter se sentado na janela. Durma com um barulho desses!

Boca de urna proibida

Pedir voto ao eleitor no dia da eleição é considerado crime e pode resultar em prisão de seis meses a um ano, multa no valor entre R$ 5 mil e R$ 15 mil, além de suspensão do título de eleitor. O alerta é do Tribunal Superior Eleitoral. A boca de urna é caracterizada pelo ato de convencer ou induzir um eleitor a votar em determinado candidato. No dia das eleições, também é proibida a distribuição de panfletos, santinhos, o uso de alto-falantes ou qualquer propaganda eleitoral. Abra o olho para não terminar o dia do pleito vendo o sol nascer quadrado. Danôsse!

Auditoria na Prefeitura

A candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), promete que em sendo eleita uma das primeiras ações será instaurar uma auditoria para esmiuçar a administração de Edvaldo Nogueira (PDT). “Vamos levantar todas as informações possíveis da atual gestão e deixar à disposição dos aracajuanos”, afirma. A candidata jura de pés juntos que o Portal da Transferência da Prefeitura “informa pouco e mal, bem coerente com a atual gestão”. Home vôte!

Cabide de empregos

O governo de Sergipe ainda não conseguiu estimular a iniciativa privada visando a geração dos milhares de empregos prometidos na campanha eleitoral. Existe, porém um setor que segue empregando a todo vapor: o próprio Estado. Para se ter uma ideia, dos 3.304 cargos em comissão existentes hoje no governo de Sergipe, 737 foram criados somente nos primeiros 18 meses do governo Mitidieri. O pior nisso tudo é que cabe ao contribuinte sustentar os milhares de apaniguados que mamam alegremente nas fartas tetas do Executivo, boa parte para não fazer nadica de nada. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Serigy, em 17 de maio de 1941.

* É editor do Portal Destaquenotícias