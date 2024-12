Em Sergipe só se fala nas eleições de 2026

Por Adiberto de Souza *

Embora alguns políticos insistam em afirmar ser ainda muito cedo para tratar sobre as eleições de 2026, em Sergipe só se fala nelas. Mesmo faltando ainda dois anos para o término do mandato do governador Fábio Mitidieri (PSD), todas as rodas de conversa só tratam sobre a sucessão dele. Para a maioria, muita água rolará por debaixo da ponte, porém isso não impede que se discuta quais os possíveis candidatos ao governo e ao Senado. As escaramuças registradas entre os governistas durante a última campanha eleitoral em Aracaju têm sido por demais discutidas, pois muitos acham que as feridas abertas este ano dificultarão a tentativa de reaglutinar o grupo da situação. As últimas criticas feitas pelo ex-deputado federal André Moura (União) ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) apimentaram os debates ainda mais. Os dois não escondem que são pré-candidatos ao Senado, de preferência em chapas diferentes. Ontem, o senador Laércio Oliveira (PP) disse apoiar a reeleição de Fábio Mitidieri e que quem discordar disso deve deixar o time situacionista. Como se vê, tirando o governador, que evita falar sobre 2026 tal qual o diabo foge da cruz, as próximas eleições já estão na boca do povo, devendo permanecer assim até que surja um assunto mais palpitante. Marminino!

Pernas pro ar

As repartições públicas do governo de Sergipe e da Prefeitura de Aracaju não abrem as portas nesta véspera de Natal. Em decreto assinado ontem, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) decretou ponto facultativo nesta terça-feira. No estado, o “feriado” de hoje consta no calendário anual do governo sobre os dias em que os servidores ficam de pernas pro ar. Portanto, se você tem alguma coisa para resolver nas secretárias e empresas públicas do governo e da Prefeitura deixe para a próxima quinta-feira ou, se preferir, para o ano que vem. Só Jesus na causa!

“Gatos” de hotel

O povoado Brasília, no município de Lagarto, recebeu uma operação da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) contra as ligações clandestinas de água, também conhecidas por “gatos”. Tai uma ação que merece elogios, principalmente de quem paga caro pela água consumida. Espera-se, no entanto, que esta campanha não fique restrita às comunidades pobres da capital e do interior de Sergipe. É preciso levá-la às luxuosas mansões, indústrias, comércio e casas de praia. É nestes endereços que “residem” bichanos bem criados. Misericórdia!

Presente de Natal

Muitos políticos vão colocar, hoje, os sapatos nas janelas esperando receber um bom presidente de Papai Noel. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), sonha com uma Secretaria no governo de Sergipe. O major Lino (PSDB) deseja um bom cargo em comissão na Prefeitura de Aracaju. Já o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), ficará feliz se Papai Noel anular a inelegibilidade dele. O vereador aracajuano Fabiano Oliveira (PP) adotaria ganhar de presente a Secretaria Estadual de Turismo, enquanto o radialista Paulo Corrêa ficaria exultante se a irmã e prefeita eleita Emília o nomeasse para a Secretaria da Cultura de Aracaju. Aff Maria!

Metralhadora giratória

O senador Laércio Oliveira (PP) não gostou de saber que o ex-deputado federal André Moura (União) disse ter conseguido sozinho mais benefícios para Sergipe do que os três senadores juntos. Durante entrevista coletiva, o parlamentar pepista disse que o mandachuva do União Brasil precisa primeiro se eleger para só depois falar em emendas parlamentares, pois sem mandato ele não tem como liderar recursos para Sergipe. Desde que a filha Yandra Moura (União) ficou pelo caminho na disputa pela prefeitura de Aracaju que André ataca os próprios aliados, como fez agora com os senadores Laércio e Alessandro Vieira (MDB). Antes, o distinto já havia dito o diabo sobre o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Creindeuspai!

Negociando cargos

Alguns dos vereadores vão aproveitar a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aracaju para negociar indicações de apadrinhados para cargos comissionados na Prefeitura. Interessada em eleger aliados mais chegados para comandar o Legislativo, a prefeita eleita Emília Corrêa (PL) certamente vai ouvir e analisar cada reivindicação parlamentar. O contribuinte aracajuano não ganhará nada com esse jogo de interesse entre os dois poderes, contudo caberá a ele financiar a moeda de troca usada pelo Executivo para eleger uma Mesa Diretora da Câmara que seja de sua preferência. E assim caminha a humanidade!

Fábrica de deputados

Desde sempre, o atendimento hospitalar prestado pelo Estado e pelas Prefeituras é péssimo, degradante. Quem, por necessidade, recorre a ele sabe que a chance de morrer à míngua é maior do que a de sobreviver. O que chama a atenção é o fato de os sergipanos insistirem em votar nos ex-secretários estaduais da Saúde, elegendo-os para a Assembleia e a Câmara Federal. Só resta uma explicação para o sucesso eleitoral desse pessoal: os sergipanos pobres são masoquistas, a ponto de elegerem os ex-secretários da Saúde para agradecer pelo sofrimento a que foram submetidos nos hospitais públicos. Danôsse!

Preparando as posses

A Câmara Municipal de Aracaju já começou os preparativos para a solenidade de posses da prefeita Emília Corrêa (PL), do vice Ricardo Marques (Cidadania) e dos 26 vereadores. A festa está agendada para às 15 horas do próximo dia 1º, no Teatro Tobias Barreto. Diante do pouco espaço para o grande número de convidados, o setor de Comunicação da Câmara está credenciando jornalistas, radialistas e assessores dos políticos a serem empossados. Portanto, quem não se credenciar deve evitar aparecer no teatro, pois se for dará com a porta na cara. Cruz, credo!

Governo do oba-oba

Enquanto passeia pelos Estados Unidos ao lado da esposa Érica, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), é criticado nas redes sociais. Outro dia, o professor e sindicalista Joel Almeida disse que a política cultural da gestão do pessedista “é a das vilas: Vila do Forró, Vila da Criança, Vila do Natal, e vamos nessa vaquejada”. Já o internauta Manuel Prado Neto postou no Instagram que o governo Mitidieri é o pior de Sergipe em três décadas: “Como costumo dizer, é a Era dos príncipes que nunca trabalharam. Os ‘Sinhozinhos’ da época do engenho”, fustigou. Home vôte!

De quem é a festa?

Tem gente por aí acreditando que no Natal se comemora o aniversário de Papai Noel, que teria enchido o mundo de presentes para o povo gastar o 13º salário. Para muitos, essa é a verdade verdadeira, porém a história é outra. No Natal se festeja o nascimento de Jesus. Embora nunca tenha existido, o “bom velhinho” é comemorado em todo o mundo graças à forte campanha de marketing. A força da propaganda é tão grande que até mesmo nas casas do sertão nordestino a árvore de Natal é um pinheiro coberto de neve. Diante de tanta confusão, você não está de todo errado se, na ceia de hoje à noite, cantar parabéns para Papai Noel. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 20 de dezembro de 1908.

