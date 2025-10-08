Em Sergipe, três empregos dos sonhos serão disputados em 2026

Por Adiberto de Souza *

A classe política começa a se mobilizar para as eleições de 2026. Além de 24 cadeiras na Assembleia Legislativa e oito na Câmara Federal, estarão em disputa três empregos sonhados por todos: os de governador e de senador da República. O primeiro garante um salário de marajá, permite nomear e exonerar parentes, amigos e correlegionários, ser paparicado por auxiliares e puxas-saco, ter direito a segurança 24 horas, carro-batedor com girolfex, viajar pelo Brasil e o mundo às custas do contribuinte e, mesmo sem precisar, ter todas as despesas pagas pelo erário. Os outros dois empregos oferecem quase as mesmas vantagens, além de abrir caminho para presidir o Senado e, de quando em vez, assumir interinamente a Presidência da República. Não é pouca coisa! Por isso mesmo, muitos políticos estão de olhos graúdos nos empregos do governador Fábio Mitidieri (PSD) e dos senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB). Para conquista-los não é tão difícil: basta ter a candidatura majoritária homologada pelo partido em que está filiado e obter os votos da maioria dos quase 2 milhões de eleitores sergipanos. Simples assim!

Viva o SUS

A vereadora aracajuana Sônia Meire (Psol) prestou solidariedade ao presidente do Sindicato dos Médicos de Sergipe, Helton Monteiro. Segundo a psolista, o sindicalista tem sofrido intimidações através das redes por denunciar o processo de terceirização e privatização da saúde pública na rede estadual e em Aracaju. Sônia citou o caso de uma “Organização Social, com sede fantasma e que administra o Hospital da Criança”. A vereadora promete continuar ao lado de quem defende um SUS público, gratuito, de qualidade e que oferece condições dignas de trabalho para todos os profissionais da saúde. Certíssima!

Risco de acidente

Já notaram como muitas calçadas de Aracaju são mal cuidadas, cheias de buracos? É quase impossível andar por elas, principalmente se você é idoso, está levando carrinho de bebê, tem mobilidade reduzida ou possui alguma deficiência. Por causa da falta de manutenção das nossas calçadas, as pessoas andam na rua, correndo o risco de serem atropeladas. Isso é grave e precisa mudar. Ressalte-se que é muito grande o número de pedestres que se arriscam nas mal cuidadas calçadas da capital sergipana: eles representam cerca de 70% da população de Aracaju, que andam a pé ou utilizam transporte público. Só Jesus na causa!

Vão às urnas

Os professores da rede municipal de Aracaju vão às urnas, hoje, para eleger a diretoria e o conselho fiscal do sindicato da categoria. Os educadores aposentados podem votar na sede da entidade sindical, enquanto os professores em sala de aula votarão em urnas itinerantes que percorrerão as escolas municipais até às 21 horas. Apenas a chapa “Por um Sindipema de Lutas, Resistências e Vitórias” está inscrita tendo como candidato à reeleição o presidente Obanshe Severo D’acelino e Porto. Os eleitos vão comandar o sindicato pelos próximos quatro anos. Então, tá!

Bem na fita

Entre janeiro e agosto deste ano as exportações de petróleo bruto movimentaram em Sergipe US$ 162,4 milhões, ou R$ 870 milhões. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O montante equivale a 58,3% de toda a pauta exportadora sergipana. A produção do estado tem destino certo no mercado internacional. Só a Holanda importou US$ 47,8 milhões do nosso petróleo sergipano. A Espanha (US$ 29,6 milhões) e a Romênia (US$ 29,5 milhões) também figuram entre os principais compradores. Legal!

Bienal do Livro

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), foi convidado para participar da sétima Bienal Internacional do Livro de Itabaiana, agendada para o período de 23 a 26 deste mês. a Bienal consolida-se como um dos principais encontros literários de Sergipe, reunindo autores, leitores, educadores, instituições culturais, editoras e representantes de diversas áreas do conhecimento. O convite a Jeferson foi feito pelos secretários de Cultura, Antonio Samarone, de Comunicação, Edilson Carvalho Silva Júnior e pelo deputado estadual Marcos Oliveira (PL). Ah, bom!

Tá tudo certo

Para a Justiça não existiu irregularidades no aluguel de um carro blindado para transportar a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). A decisão derruba o desejo do Ministério Público Estadual de suspender o contrato emergencial. Paralelamente, a Prefeitura informa que já concluiu o Pregão Eletrônico, processo regular de concorrência pública para a locação de um veículo com proteção balística de nível III-A. O certame teve ampla participação, com 14 empresas e foi vencido pela Unir Locações e Serviços Ltda, sediada em Lagarto. Aff Maria!

Soberba na vitrine

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), tem pecado por excesso de soberba. Outro dia, o fidalgo reagiu de forma arrogante contra uma queixa de falta d’água, prometendo emprestar o próprio banheiro se o repórter quisesse tomar banho. Ontem, questionado sobre os pontos negativos do governo, ele empinou o nariz e tascou: “Se alguém acreditar que eu sou mal avaliado, me enfrente nas urnas”. Como dizem por aí, o trabalho da Secretaria de Comunicação até que é bom, porém Mitidieri bota tudo a perder com seus rompantes desnecessários. Quem não lembra do dia em que o governador afrontou os professores ao afirmar que não os via trabalhando? Ou seja, chamou a classe de preguiçosa. Home vôte!

Renda irlandesa

Como perguntar não ofende: quando será que Sergipe vai começar a exportar em larga escala a nossa renda irlandesa para a Irlanda? A indagação se justifica depois que o governo Mitidieri mandou para aquele país uma alegre comitiva visando divulgar o artesanato produzido no município sergipano de Divina Pastora. À época, o executivo estadual garantiu que a viagem de seus representantes para Dublin – custeada pelos contribuintes – visava promover a exportação da nossa renda irlandesa para além fronteiras. Até agora, contudo, necas de pitibiriba. Creindeuspai!

Voto fatal

E o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) ainda não se recuperou do escorregão político que deu ao votar favorável à PEC da Bandidagem. Mesmo tendo pedido desculpas depois da barbeiragem, o distinto pisou no freio em seu projeto de disputar o governo de Sergipe. Diante da forte repercussão negativa do voto, o deputado reduziu os ataques que vinha fazendo ao governador Fábio Mitidieri (PSD) e deve mesmo disputar a reeleição para a Câmara. Aliás, é bom os sergipanos não esquecerem que, além de Thiago, os deputados Gustinho Ribeiro (Republicanos) e Rodrigo Valadares (União) votaram a favor da malfadada PEC da bandidagem. Lembre-se deles em 2016. Arre égua!

Acusado de mentiroso

O deputado estadual Luciano Bispo (PSD) está sendo chamado de mentiroso pelos adversários. Tudo porque o ilustre acusou o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), de não ter construído nas gestões anteriores um único posto de saúde no município. O também deputado Marcos Oliveira (PL) disse não saber se Luciano desconhece o crescimento da cidade “ou se é mesmo gosto por mentir”. E para desmascarar Bispo, o prefeito foi às redes sociais mostrar os postos de saúde construídos por ele nos povoados Queimadas, Várzea do Gama, Matapoã, Mutirão, Sanguê, Rio das Pedras, Santa Mônica, Mamede Paes Mendonça e o do SESP. Com a palavra o deputado Luciano Bispo. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 22 de novembro de 1947.

* É jornalista.

