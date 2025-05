Embora se ache novo, o PSD lembra o velho jeitão pessedista de ser

Por Adiberto de Souza *

O atual PSD não representa nada de novo na política. Contrariando quem insiste em chamá-lo de moderna, essa legenda tem o mesmo jeitão de seu antecessor, o velho Partido Social Democrático. Aliás, o seu criador Gilberto Kassab sempre deixou isso bem claro. Segundo ele, a sigla é independente do governo e da oposição, não sendo de esquerda nem de direita. Percebe-se, portanto, que o partido presidido em Sergipe pelo governador Fábio Mitidieri não poderia ter recebido melhor nome. Para quem não sabe, o PSD original existiu entre 1945 e 1965 e foi criado justamente para atrair a classe média. Como tal, não passava de uma agremiação política fisiológica, ambígua, gelatinosa, a qual se atribuía, sarcasticamente, o lema de “nem sim, nem não, muito pelo contrário”. Portanto, a exemplo de seu antecessor, o PSD atual tem jeito e cara de Maria vai com as outras, desde que as outras estejam no poder. Marminino!

Câmara maior

A Câmara Federal aprovou, ontem, o projeto de lei complementar que amplia o número de deputados de 513 para 531 a partir da legislatura de 2027. O texto aprovado adiciona 18 novas cadeiras parlamentares. Com isso, estados que ganhariam vagas continuam sendo beneficiados, e nenhum perde representação. Sergipe permanece com oito deputados federais. Vão ganhar novas cadeiras Pará (4), Santa Catarina (4), Amazonas (2), Mato Grosso (2), Rio Grande do Norte (2), Paraná (1), Ceará (1), Goiás (1) e Minas Gerais (1). O acréscimo de 18 deputados vai gerar um impacto orçamentário de R$ 64,8 milhões/ano a serem pagos pelos contribuintes. Cruz, credo!

Forró Caju diferente

O Forró Caju deste ano vai acontecer em vários pontos de Aracaju e 60% das atrações artísticas serão locais. A programação e o novo formato da festa junina foram anunciados, ontem, pela prefeita Emília Corrêa (PL). “O evento será descentralizado, com o objetivo de levar a festa para perto das comunidades, fortalecer o comércio local e movimentar a economia”, afirmou a gestora. Entre as atrações confirmadas estão Wesley Safadão, Mestrinho, Limão Com Mel, Matheus e Kauan, Simone Mendes e Natanzinho Lima. A festança terá quase 30 dias de celebração, sendo que a programação principal ocorrerá de 18 a 29 de junho, nos mercados centrais de Aracaju. Supimpa!

Catadores atendidos

O ministro Márcio Macêdo (PT) informou que o presidente Lula da Silva (PT) vai revogar, nos próximos dias, um decreto que flexibiliza a importação de resíduos sólidos. Será reeditado um novo decreto visando atender à reivindicação dos catadores com algumas especificidades. Publicado no Diário Oficial da União no dia 22 de abril, o decreto a ser revogado autoriza a importação dos materiais apenas para fins industriais específicos, como a transformação de materiais e minerais estratégicos. Ah, bom!

De olho na Federação

Pré-candidato ao Senado, o deputado federal Rodrigo Valadares (União) se reuniu com o senador Ciro Nogueira (PP), um dos mandachuvas da nova Federação PP/União Brasil. Segundo o parlamentar sergipano, ambos trataram sobre os rumos da federação em Sergipe e as eleições de 2026. Imediatamente, surgiram comentários sobre a hipótese de Rodrigo permanecer no partido e comandar a federação, dando um chega pra lá nos presidentes estaduais do PP e do União, respectivamente, senador Laércio Oliveira e ex-deputado André Moura. Agora é aguardar pra saber quem de fato comandará a federação aqui no estado. Aff Maria!

Diário de bordo

A enorme comitiva enviada por Sergipe aos Estados Unidos aplaudiu os elogios feitos pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) à Petrobras. Durante discurso na Offshore Technology Coference 2025, que acontece no Texas, o pessedista disse que a petrolífera é uma parceira estratégica no desenvolvimento de Sergipe. O fidalgo também reivindicou a reabertura Fafen no estado, a implantação de um curso técnico em Petróleo e Gás e a licitação das duas plataformas flutuantes, fundamentais para viabilizar o projeto Sergipe Águas Profundas. Ora, para fazer essas reivindicações à Petrobras o governador, a esposa e vários auxiliares precisavam viajar aos Estados Unidos? Só Jesus na causa!

Passo de cágado

A lentidão de algumas obras realizadas pela Prefeitura de Aracaju está preocupando o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD). O distinto citou especificamente a duplicação da Ponte Godofredo Diniz, que liga os bairros 13 de Julho a Coroa do Meio e a urbanização da Orla da Coroa do Meio. Segundo o parlamentar, além dessas duas, outras obras de grande importância para a cidade apresentam ritmo insatisfatório e demandam atenção imediata. “Quero saber se as empresas contratadas pela Prefeitura estão cumprindo o cronograma, porque os nossos olhos não estão vendo isso”, discursou Vasconcelos. Creindeuspai!

União defende André

O partido União Brasil divulgou nota condenando a tentativa da Revista Realce de envolver o nome do ex-deputado André Moura nas investigações que resultaram na prisão de Alex Prado Santos (Lequinho). “Essa abordagem ataca injustamente um cidadão que, vale ressaltar, não é mencionado nas referidas investigações”, frisa a nota. Também ressalta que o mandachuva do União Brasil no estado “não possui qualquer vínculo com a vida empresarial de Alex Prado Santos” e que a revista “age como instrumento de ataque, sem compromisso com a verdade”. Por fim, a nota afirma que “essa situação reflete uma clara tentativa de desgastar a imagem de André Moura em um ano pré-eleitoral”. Misericórdia!

Sob nova direção

O advogado Vander Costa é o novo coordenador do Departamento Nacional de Obras e Combate à Seca (DNOCS) em Sergipe. O ilustre foi indicado para o cargo pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos). Após a portaria de nomeação ter sido publicada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Vander Costa agradeceu ao padrinho político “que vem prestando um serviço maravilhoso em prol de Sergipe e do Brasil”. Pelas redes sociais, o secretário estadual do Trabalho, Jorge Estratégia, escreveu que Sergipe ganha muito com o talento de Vander à frente do DNOCS. Então, tá!

Cadê os remédios?

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) voltou a denunciar a falta de remédios no Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (CASE). De acordo com a psolista, a chegada de alguns medicamentos, que estavam em falta há quase quatro meses, provocou enormes filas naquela unidade da Secretaria estadual da Saúde. Ontem, Linda protocolou na Assembleia uma indicação solicitando à pasta que providencie a reposição do remédio Forxiga. A deputada informou que recebe diariamente denúncias de sergipanos sobre o desabastecimento do CASE. Com a palavra o secretário da Saúde e pré-candidato a deputado federal Cláudio Mitidieri (PSB). Arre égua!

Pé de cana

De um bebinho, feliz da vida, numa bodega imunda de Aracaju: “Cachaça é uma fruta que dá o ano todo e se acha em tudo que é canto”. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 24 de dezembro de 1923.

