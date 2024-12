Emília Corrêa e a difícil tarefa de dividir o bolo com os aliados

Por Adiberto de Souza *

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), tem quebrado a cabeça para contemplar os partidos aliados e amigos próximos com secretarias, órgãos do 2º escalão e os milhares de cargos em comissão existentes na Prefeitura. A questão é que o bolo é menor do que o número de interessados em suas saborosas fatias. Ademais, há quem se ache muito importante para aceitar apenas a direção de uma autarquia qualquer. As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Sergipe que têm aliados da prefeita roendo as unhas por conta da demora em se concluir a divisão do bolo custeado pelos contribuintes. Diferente dos apressados, esse é um problema menor, incapaz de tirar o sono de Emília, pois ela sabe que vai governar uma cidade muito bem organizada financeiramente. Ademais, a fidalga deve ter plena consciência que, segundo o ditado popular, “quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, é tolo ou não tem arte”. Misericórdia!

Deduragem escolar

A vereadora eleita Moana Valadares (PL) promete criar um dispositivo que permita aos estudantes de Aracaju e os pais destes denunciarem os professores doutrinadores e que, segundo ela, fazem discursos político-partidários ou ideológicos. Durante a campanha eleitoral, a suplicante também prometeu apresentar um Projeto de Lei autorizando a Guarda Municipal multar quem usa droga em via pública. Casada com o deputado federal bolsonarista Rodrigo Valadares (União), Moana também defende que a prefeita eleita Emília Corrêa (PL) crie uma escola cívico-militar em Aracaju. Desconjuro!

Volta pra casa

Após passar quase duas semanas flanando nos Estados Unidos, o governador Fábio Mitidieri (PSD) deverá retornar a Sergipe no próximo domingo. O fidalgo e a esposa Érica avionaram aos States em viagem particular para curtir o Natal ao lado da herdeira Ana Célia. O ilustre casal chegará a tempo de curtir o Réveillon 2024 organizado pela Prefeitura de Aracaju. Agendada para a Orla de Atalaia, a festança será animada pelos artistas DJ Marraia, Luiz Ferraz e o projeto Minas de Ará, que conta com apresentação do ElaSambô, além de Winne e Raquel Diniz, Xandy Harmonia e Nando Reis. Quem pode, pode, quem não pode, se sacode!

Na mira dos agiotas

Alguns prefeitos e vereadores em fim de mandato ainda não sabem como pagar, a partir de janeiro, os juros pelos empréstimos que fizeram aos agiotas visando custear parte da última campanha eleitoral. Uma abelhinha contou que alguns desses políticos empregaram nas prefeituras e nas câmaras municipais pessoas indicadas pelos credores, sendo que a maior parte dos salários dos comissionados eram usados para pagar os juros. Com o fim dos mandatos, esta fonte secará, porém os juros continuarão sendo cobrados até que a dívida seja quintada. Segundo a abelhuda, se o tripé “políticos-agiotas-comissionados” for investigado direitinho muita gente tida como importante em Sergipe terá sérios problemas com a Justiça. Creindeuspai!

Conta-gotas

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), anunciou, ontem, dois novos auxiliares: Aquiles Silveira para a Secretaria de Esportes e Juventude, e Dilermando Júnior (foto) para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. A fidalga deve anunciar, nas próximas horas, os nomes dos futuros presidentes da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), e da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). Aguardemos, portanto!

Navegação de cabotagem

O retorno das águas aos rios amazonenses regularizou o transporte para Manaus do cimento produzido em Sergipe. Só está semana, dois navios foram carregados, respectivamente, com 9 mil e 19 mil toneladas do produto destinado ao comércio daquele estado. Diante da volta da normalidade do calado do Rio Amazonas, a partir de agora, o grupo Votorantim passará a embarcar mensalmente no Porto de Sergipe cerca de 28 mil toneladas de cimento destinadas ao terminal portuário de Manaus. Supimpa!

Escrita simples

Os documentos oficiais deverão ser escritos em uma linguagem compreensível para qualquer cidadão. É o que prevê o Projeto de Lei criando a Política Nacional de Linguagem Simples. Relatada pelo senador sergipano Alessandro Vieira (MDB), a propositura elenca algumas técnicas de linguagem simples, como o uso da ordem direta nas orações e o emprego de frases curtas. Segundo Vieira, o projeto está em sintonia com a Lei de Direitos dos Usuários de Serviços Públicos. Ela recomenda que se evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos. Ah, bom!

Mínimo maior

O salário mínimo terá um acréscimo de R$ 106 a partir de 1º de janeiro de 2025, passando dos atuais R$ 1.412 para R$ 1.518. O ajuste de 7,5% segue a regra do pacote de contenção de gastos liderado pelo Ministério da Fazenda. Se a fórmula anterior continuasse valendo, o novo mínimo poderia chegar a R$ 1.528, mas a mudança resultou em uma perda de R$ 10 em relação ao cálculo passado. O governo vai oficializar o valor de R$ 1.518 por meio de decreto presidencial, que deve ser publicado no Diário Oficial da União nos próximos dias. Então, tá!

Professores punidos

Os professores de Itabaianinha estão tiriricas de raiva com o presidente da Câmara daquele município, vereador Nicacio Santos (PL). Tudo porque o distinto não colocou em votação o Projeto de Lei da Prefeitura equiparando o salário dos educadores ao piso salarial da categoria. Como o presidente do Legislativo é adversário político do prefeito Danilo de Carvalho (PP) preferiu engavetar a propositura. Para o representante do Sindicato dos Trabalhadores na Educação (Sintese), professor Abraão Rodrigues, a atitude de Nicacio “demonstra o imenso desrespeito ao povo de Itabaianinha”. Só Jesus na causa!

A pata e a galinha

Antes mesmo de começar a vender a água produzida pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), a Iguá Saneamento já está fazendo propaganda de seus atributos como empresa. Quem assiste a bem elaborada publicidade fica tentado a acreditar terem chegado ao fim os eternos problemas de abastecimento d’água e de esgotamento sanitário. Aliás, as políticas de comunicação da Deso e da Iguá lembram a história da pata e da galinha. Dizem que a primeira emplumada não viabiliza comercialmente os seus ovos porque os põe de bico calado, enquanto a galinha cacareja animadamente no ninho após colocar o ovo. Portanto, diferente da Deso, a Iguá deve acreditar ser a propaganda a alma do negócio. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 14 de julho de 1952.

* É editor do Portal Destaquenotícias