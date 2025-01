Emília pode ter dado um tiro no pé ao congelar o IPTU

Por Adiberto de Souza *

Desde que tomou posse, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), denuncia as dívidas herdadas da gestão anterior e se queixa de falta de dinheiro para pagar aos credores. A reclamação da gestora permite indagar até que ponto o congelamento do IPTU prejudicará a nova administração? A distinta já deve ter percebido a falta que farão as dezenas de milhões desse importante tributo municipal que vão deixar de ser recolhidas. Tomara que esse tiro no próprio pé sirva de alerta à prefeita, que pretende gastar uma pequena fortuna com uma auditoria externa visando procurar possíveis erros na administração passada. Ora, se não tem dinheiro para honrar despesas fundamentais, a exemplo da coleta de lixo e da manutenção da maternidade municipal, por que torrar recursos com investigações que podem muito bem ser executadas pelos vereadores e o Tribunal de Contas? Aliás, alguns auxiliares de Emília entendem que a gestão não deve deixar de olhar pra frente. Entre estes está o secretário da Controladoria Geral de Aracaju, delegado Paulo Márcio. Entrevistado pelo site Universo Político, o ilustre defendeu a realização de uma auditoria, porém alertou que “um governo novo não é um governo de caça às bruxas”. E ele está certo: Aracaju não merece uma gestão raivosa, que prefere olhar para o retrovisor em vez de focar na longa estrada que tem pela frente. Marminino!

Filme de horror

O novo prefeito de Porto da Folha, Everton da Saúde (União), expôs em praça pública sucatas de ambulâncias, vans, motocicletas e pick-ups deixadas pela administração passada. Segundo o prefeito, a exposição visa trazer à luz a situação herdada por ele, sensibilizando a população sobre os desafios que serão enfrentados pela nova gestão. “Não será fácil, mas estamos aqui para trabalhar e mudar essa realidade”, discursou Everton. Danôsse!

Bancada governista

A bancada federal de Sergipe tem votado majoritariamente nos Projetos de Lei do governo Lula (PT). De acordo com levantamento feito pelo site Congresso em Foco, quem menos votou favorável ao Palácio do Planalto foi o deputado do União Brasil Rodrigo Valadares (31%). Delegada Katarina/PSD (84%), Gustinho Ribeiro/Republicanos (86%), Ícaro de Valmir/PL (79%), João Daniel/PT (98%), Nitinho/PSD (83%), Thiago de Joaldo/PP (83%) e Yandra Moura/União Brasil (84%). Os senadores seguiram os deputados: Alessandro Vieira/MDB (84%), Laércio Oliveira/PP (67%) e Rogério Carvalho/PT (96%). Misericórcia!

De volta à Câmara

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos (PSD), arranjou uma boquinha para a ex-vereadora Sheyla Galba (União). Derrotada nas últimas eleições, a fidalga foi contratada como superintendente de relações institucionais do Legislativo aracajuano. Vasconcelos garante que a ex-parlamentar tem todas as condições de desempenhar “um grande trabalho, não só pela bagagem técnica, mas também por conhecer o funcionamento da Casa”. Então, tá!

Brincando como criança

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), aproveitou a última noite da Vila do Natal, em Aracaju, para “brincar e se divertir como uma criança”. Pelo menos foi o que afirmou o ex-prefeito de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas (MDB), após ter encontrado o animado pessedista na festa patrocinada pelos contribuintes. Mitidieri aproveitou o encontro para anunciar a pré-candidatura de Anderson a deputado federal nas eleições de 2026. A ideia do ex-prefeito é concorrer na região do agreste com o nome indicado pelo prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) à Câmara Federal. Aff Maria!

Com todo gás

A Eneva retomou a movimentação de gás natural para sua usina termelétrica Porto de Sergipe I após substituir parte de uma tubulação que afetou o fluxo de gás por quase três meses. Uma falha na tubulação que conecta sua plataforma de armazenamento e regaseificação de gás natural FSRU ao gasoduto marítimo impossibilitou a movimentação de gás natural no início de outubro. Em comunicado, a Eneva disse que foram implementadas ações mitigadoras para cumprir suas obrigações contratuais desde então. Arre égua!

Desemprego em massa

Com apenas uma canetada a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), exonerou todos os ocupantes de cargos em comissão, com exceção apenas para os secretários, presidentes de autarquias e das empresas. A decisão da gestora visa facilitar a contratação de novos comissionados, certamente indicados pelos políticos aliados da prefeita e dos vereadores governistas. Tomara que a administração municipal não sofra solução de continuidade enquanto se preenche os cargos em comissão, muitos deles fundamentais para a máquina pública funcionar. Só Jesus na causa!

Brincando de turismo

O jornalista Cláudio Nunes denunciou em seu blog que turistas ficaram surpresos ao constatarem que alguns hotéis de Aracaju ainda utilizam água de poço nos banheiros, fato que tem causado forte irritação, principalmente nos olhos dos hóspedes. “Será mesmo que desejam que nosso estado tenha a imagem de água salobra pra banho?”, questiona o coleguinha. Segundo ele, o Fórum Estadual do Turismo é outra piada. Cláudio Nunes também lamentou que as autoridades do setor se contentem apenas com o fato de Sergipe ter aparecido na revista de bordo da Azul, com os mesmos roteiros e citando, pela milésima vez, o cânion de Xingó como a grande atração. Assim também já é demais também!

Último dia

Hoje é o último dia para o eleitor que não votou no segundo turno das últimas eleições justificar a ausência nas urnas. A justificativa vale para quem tem a obrigação de votar, ou seja, os maiores de 18 anos. A ausência injustificada às urnas resulta em sanções, como uma multa de R$ 35,13. O eleitor ausente também ficará impedido de tirar o passaporte e a carteira de identidade; renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial; inscrever-se em concurso público e tomar posse em cargo público. Creindeuspai!

Mudança na Alese

A volta do deputado estadual Jorginho Araújo (PSD) para a chefia da Secretaria da Casa Civil do Governo provoca mudança na Assembleia. É que o pedessista será substituído no Legislativo pelo ex-vereador de Aracaju, médico Manuel Marcos (PSD). Ele foi promovido a primeiro suplente do partido após a Sérgio Reis (PSD) renunciar para assumir a prefeitura de Lagarto. O decreto renomeando Jorginho na Casa Civil foi publicado, ontem, na edição do Diário Oficial do Estado. Ah, bom!

Recorte de jornal

