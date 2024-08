Emília será o principal alvo dos prefeituráveis de Aracaju

Por Adiberto de Souza *

A candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), precisa ter couro grosso para suportar a bateria de ataques a ser lançada pelos demais prefeituráveis. Aparecendo sempre na liderança das pesquisas, a candidata do PL será o nome a ser batido na disputa eleitoral que começa nessa sexta-feira e promete ser das mais acirradas. Como sempre ocorre com quem inicia a campanha na frente, Emília Corrêa vai precisar de uma excelente assessoria para defende-la dos ataques e demonstrar que ela tem capacidade para governar a capital de Sergipe. Os partidos mais à esquerda vão ataca-la por ser de direita, enquanto os candidatos direitistas vão espalhar que ela não é bolsonarista raiz e, portando, não merece os votos dos chamados “patriotas”. Neste quesito, a candidata do PL será alvo do marketing da prefeiturável Yandra de André (União), interessada no apoio dos bolsonaristas mais radicais. Portanto, é bom Emília Corrêa aumentar o estoque de calmantes para suportar pacientemente as acusações, além de estocar argumentos para se defender dos ataques adversários. Do contrário, corre o sério risco de ver desaparecer a aparente liderança, como já ocorreu com tantos outros candidatos que esbanjavam favoritismo antes de a campanha começar e acabaram ficando pelo caminho. Marminino!

Abaixo da média

Sergipe ficou abaixo da média nacional no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb) em 2023. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Educação, nos anos iniciais (1º ao 5º), Sergipe teve a média de 5,4, enquanto a nacional foi de 6,0. Para os anos finais (6º ao 9º) o estado alcançou 4,4, abaixo da média nacional que foi de 5,0. Já no ensino médio, o estado teve 4,0, enquanto a média nacional foi de 4,3. Danôsse!

Último dia

Termina hoje o prazo para que os partidos apresentem à Justiça Eleitoral os registros de candidatas e de candidatos aos cargos de prefeito, vice ou vereador nas eleições deste ano. O 1º turno do pleito vai ocorrer no dia 6 de outubro e o 2º turno no dia 27 do mesmo mês. Para que possam disputar as eleições, os postulantes devem ter sido escolhidos em convenções partidárias, cumprir as condições de elegibilidade e não se enquadrar em qualquer das causas de inelegibilidade previstas em lei. Aff Maria!

Nadando em dinheiro

O Banese obteve um lucro líquido de R$ 72,6 milhões no primeiro semestre deste ano, uma evolução de 2.588,9% em relação ao mesmo período de 2023. Somente no segundo trimestre, o banco alcançou um lucro de R$ 55,2 milhões, um avanço de 217,2% ante o trimestre imediatamente anterior. De acordo com a direção do Banese, esse resultado positivo foi alcançado pela expansão da carteira de crédito, que cresceu 14,1% em 12 meses e 5,9% no trimestre, alcançando R$ 4,4 bilhões. Então, tá!

Orai por eles e elas

A candidata a prefeita de Aracaju, Yandra de André (União), e o seu parceiro de chapa, ex-governador Belivaldo Chagas (Pode), foram pedir aos santos que os ajude na disputa eleitoral. Chagas disse que o desejo é começar uma campanha “com a fé renovadora e a esperança nutrida pelo amor de Deus”. Ontem, Yandra e Belivaldo foram à missa da Igreja São Judas Tadeu: “Vamos juntos viver esses 45 dias, apresentando nossas propostas para fazer Aracaju avançar ainda mais”, afirmou o ex-governador. Ah, bom!

Escravos do crack

Além da família, a sociedade em geral deve se envolver na luta contra do crack, droga que não escolhe cor, gênero, classe social ou religião. Com poder avassalador, essa praga invadiu a sociedade, quebrou regras, transpôs limites e escravizou milhares de pessoas. Jovens viciados desfalcam os pais, roubam e se prostituem para comprar um punhado do “veneno”. O grito por socorro só vem quando existe uma consciência da própria desmoralização, mas aí já é tarde demais. Portanto, é dever de todos lutar contra essa tragédia humana. Só Jesus na causa!

Cadê a grana?

Os dirigentes dos partidos estão agoniados com a demora do Tribunal Superior Eleitoral em liberar os recursos do Fundo Eleitoral. Eles temem que as campanhas comecem sem caixa suficiente. No site do TSE é possível ver que todas as legendas já entraram com o processo de liberação da grana, porém nenhum deles foi ainda despachado, fato que deverá retardar a liberação dos recursos. O valor total do Fundo Eleitoral para este ano é de R$ 4,9 bilhões. Misericórdia!

Recorrendo ao “tapetão”

Veja o que publica no site RO-acontece a bem informada jornalista Rita Oliveira: “Na tarde desta quarta-feira, embarcaram no mesmo avião para Brasília o pré-candidato a prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), o deputado federal e candidato a prefeito de Areia Branca, Talyson de Valmir (PL) e o presidente estadual do PL em Sergipe, Edvan Amorim. Será que foram tirar foto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou cuidar dos processos contra Valmir?”, indaga. Aliás, a oposição a Francisquinho vem tentando impugnar a candidatura dele, ou seja, quer ganhar as eleições no “tapetão”. Home vôte!

É, ou não é?

O Partido da Causa Operária (PCO) anuncia em seu site que disputará a Prefeitura de Aracaju com uma chapa puro sangue composta pelos candidatos a prefeito Felipe Andrade, e Arthur Lopes como postulante a vice. Só que os nomes dos dois não aparece na mais recente divulgação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre registros de candidaturas a prefeito da capital sergipana. Na relação oficial do TRE, até agora só constam os nomes de sete candidatos majoritários. Aguardemos, portanto!

Em cima do muro

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PV) negou que o seu grupo político vai apoiar o candidato a prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD). O parlamentar afirmou que, após a morte do pai e ex-prefeito Valmir Monteiro, se especulou no município sobre o possível apoio da família dele ao pessedista. De acordo com Ibrain, a presença de Sérgio no velório de Valmir, domingo passado, foi apenas um gesto de respeito, sem qualquer implicação política. “No município de Lagarto nós estamos neutros”, disse o deputado, pondo um fim nas especulações. Creindeuspai!

Recorte de jornal

