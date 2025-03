Empresas de ônibus irregulares não merecem receber dinheiro público

Por Adiberto de Souza *

Por falta de quórum, a Câmara de Aracaju não apreciou, ontem, o veto da prefeita Emília Corrêa (PL) ao Projeto de Lei condicionando a liberação de dinheiro público apenas para as empresas de ônibus que cumprem as obrigações trabalhistas. O grupo Progresso é um dos que não apenas deixa de honrar as decisões das Justiça do Trabalho como mantem em circulação uma frota em péssimas condições. Pois bem: alguns vereadores se ausentaram do plenário para impedir a tramitação do veto à propositura, aprovada em 2024, inclusive com o voto da então vereadora Emília. Como perguntar não ofende: por que será que representantes do povo não querem contrariar empresas de ônibus inadimplentes e que colocam em risco as vidas dos passageiros com suas inseguras carroças motorizadas? É correto concessionárias que afrontam os direitos trabalhistas de seus colaboradores recebam da Prefeitura os mesmos benefícios concedidos às que respeitam a legislação? Tomara que os vereadores dispostos a manter esse estranho veto apresentem uma boa explicação para seus votos. Caso não o façam, permitem que a população da Grande Aracaju suspeite de uma relação nada ética entre eles e algumas empresas de ônibus. Home vôte!

Viva elas

Instituído para lembrar o brutal assassinato de 130 tecelãs, queimadas vivas dentro de uma fábrica norte americana, em 8 de março de 1857, o Dia Internacional da Mulher será comemorado neste sábado. Que esta festa seja, portanto, dedicada a todas as mulheres, guerreiras, mães, amantes e amigas. Elas são o nosso socorro, o porto seguro, o norte que precisamos, pois enxergam sem que a mostrem e cuidam de suas crias, de seus amores e suas dores. Alguém, inspirado, já escreveu que “a mulher, mesmo brava, é linda, mesmo alegre chora, mesmo apaixonada ignora, mesmo frágil é poderosa!”. A escritora Simone de Beauvoir estava certa quando disse que “não se nasce mulher: torna-se.”. Bravo, bravo!

Aliados, mas nem tanto

É visível o distanciamento entre os outrora ligadíssimos Fábio Mitidieri (PSD) e André Moura (União). Em recente entrevista à coleguinha Rita Oliveira, o líder pedessista deixou claro que há muito não conversa com o mandachuva do União Brasil em Sergipe: “Acho que André tem de ratificar o seu desejo de ser senador”, disse o governador, demonstrando a falta de diálogo com o aliado. E na conversa com Rita, Fábio afirmou ainda achar importante “que ele mesmo coloque se é candidato ao Senado, se mantém a candidatura e como tá esse processo”. Mitidieri e Moura têm evitado se cruzar desde a campanha eleitoral em Aracaju, quando aliados do governador disseram o diabo e mais algumas coisas de André. Só Jesus na causa!

Cordão de bajuladores

Sempre que pode, o ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (Pode), aconselha seu sucessor Fábio Mitidieri (PSD) a abrir os olhos para o batalhão de bajuladores existente no governo. Pior é que esse time de chaleiras é muito bem pago pelos contribuintes sergipanos. Como ainda estamos vivendo em clima de Carnaval, vale lembrar a marchinha que satiriza a relação entre os políticos e seus apaniguados: “Lá vem/ o cordão dos puxa-saco/ Dando viva aos seus maiorais/ Quem está na frente é passado para trás/ E o cordão dos puxa-saco/ Cada vez aumenta mais”. Arre égua!

Defesa dos militares

Somente em 2024, nada menos do que 680 policiais militares solicitaram o pagamento da licença especial. Este benefício é pago aos PMs que completam 10, 20 e 30 anos na corporação. Ao divulgar o número de policiais que aguardam por esse dinheiro, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) solicitou ao governo Mitidieri que pague as licenças o quanto antes, até como reconhecimento pelo trabalho realizado pela Polícia Militar durante o Carnaval. Caso atenda o apelo do deputado, o governo terá que desembolsar algo em torno de R$ 13 milhões visando o pagamento integral das licenças especiais. Aguardemos, portanto!

Lero-lero político

O partido Rede exibe, amanhã, propaganda partidária no rádio e na televisão. A legenda terá um minuto de inserção para propagar seu lero-lero político. Ontem, foi a vez de o Solidariedade divulgar suas ideias nas emissoras. Durante este primeiro semestre, tanto o Solidariedade quanto o Rede Sustentabilidade têm direito a cinco minutos de propaganda partidária. Quem não quiser ouvir a conversa mole dos políticos é só desligar o rádio e a televisão. Marminino!

Calmaria natural

Ouve-se aqui e ali que a classe política está com fastio, pois muitas lideranças se esquivam em falar sobre as eleições de 2026. Há, inclusive, quem pense ser este marasmo uma coisa muito séria. Ao contrário do que acham os neófitos em política, essa aparente calmaria é natural. Portanto, os apressados devem ir se acostumando, pois a marcha lenta dos políticos deve perdurar até o próximo ano. Nos primeiros meses de 2026 todos colocarão os blocos nas ruas de olhos nas oito cadeiras de deputado federal, mas 24 da Assembleia Legislativa, nas duas do Senado e, principalmente, na confortável poltrona ocupada hoje pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Creindeuspai!

Deu chabu

A Justiça Federal suspendeu temporariamente o processo de formação da lista sêxtupla para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe pelo Quinto Constitucional dos advogados. A decisão do desembargador Vladimir Souza Carvalho atende a um recurso interposto pelo advogado Aurélio Belém, que pretende impedir a aplicação da nova resolução da OAB para o processo eleitoral. Em nota, a OAB sergipana afirmou que respeita a decisão, porém defende a legalidade e transparência do certame, conduzido em conformidade com as normas do Conselho Federal da Ordem. Aff Maria!

Mais gás natural

Sergipe avança na abertura do mercado de gás natural com propostas para ajustar o contrato entre a Sergas e o estado. O objetivo é reduzir custos para os consumidores e expandir a distribuição do gás. Em nota técnica, a concessionária sergipana apresentou sugestões que podem trazer benefícios como tarifas mais acessíveis para diferentes segmentos, além da ampliação da rede de distribuição. Para Sylvie D´Apote, diretora do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), as propostas da Sergas representam um avanço significativo na modernização do setor em Sergipe. Ah, bom!

Acordo criticado

O senador Alessandro Vieira (MDB) criticou o Acordo de Não Persecução Penal feito pelo deputado federal André Janones (Avante) com a Procuradoria-Geral da República visando a devolução de R$ 131,5 mil referente à “rachadinha”. Segundo Alessandro Vieira, firmar esse tipo de acordo em crimes como “rachadinha” é absurdo: “Qual é o interesse público defendido pela Procuradoria e o Supremo Tribunal Federal?”, questiona. Por fim, o senador revelou que já são dezenas de acordos homologados flagrantemente contrários ao espírito da lei. “Assim, cada vez mais vale a tese de que o crime compensa no Brasil”, atesta. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no Diário de Aracaju, em 30 de março dde 1915.

