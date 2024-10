Enquanto o governo Mitidieri faz festas, Sergipe dança

Por Adiberto de Souza *

A Petrobras acaba de jogar um balde de água fria no Projeto Sergipe Águas Profundas. A estatal informou ao site de notícias (eixos) que devido as dificuldades para contratar duas plataformas, não será mais possível iniciar em 2028 a produção de óleo e gás na costa sergipana. O freio de arrumação anunciado pela petrolífera também inclui a construção do gasoduto com 128 quilômetros de extensão entre o mar e a terra. Esse novo recuo permite suspeitar que o estado corre o risco de perder um mega investimento de US$ 5 bilhões ou aguardar décadas para vê-lo executado. Ressalte-se que, em passado recente, Sergipe viu naufragar o Projeto Carnalita. Avaliado em US$ 4 bilhões e concebido para produzir 1,2 milhão de toneladas de minério, este investimento jamais saiu do papel. Agora em 2024, assistimos o fechamento da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) de Laranjeiras porque a Petrobras se recusou a fornecer gás natural à empresa Unigel, arrendatária daquela planta. Assusta sobremodo a falta de disposição da classe política – claro que há exceções – em brigar por investimentos tão importantes para o futuro dos sergipanos. Em vez disso, o governo Mitidieri se contenta em fazer festas a torto e a direito, como se houvesse algo de bom para comemorar. Como não há, Sergipe dança. Simples assim!

Liberar geral

É voz corrente nas esquinas de Aracaju que o ex-deputado André Moura deve liberar os vereadores eleitos pelo União Brasil e partidos aliados para votarem em quem desejar, agora no 2º turno. Segundo as linguarudas, os ataques feitos à prefeiturável derrotada Yandra Moura e ao pai dela não permitem apoiar o candidato Luiz Roberto (PDT) ou a postulante Emília Corrêa (PL). Aliás, mesmo André e Yandra não liberando, os eleitores da fidalga migrarão naturalmente para ambos ou simplesmente viram abstenção. Misericórdia!

Vão às urnas

Quatro chapas disputam a Reitoria e Vice-Reitoria da Universidade Federal de Sergipe na eleição agendada para a próxima terça-feira. O atual mandato, de quatro anos, termina em março de 2025. O reitor Valter Joviniano de Santana Filho concorrerá à reeleição pela chapa 1, enquanto os professores André Maurício, Rosalvo Ferreira e David Soares encabeçam, respectivamente, as chapas 2, 3 e 4. O pleito para definir o novo comando da UFS ocorrerá de forma remota, da zero hora e um minuto até as 22h30 do dia 15. Participe!

Terroristas na espera

Na condição de relator, o deputado federal Rodrigo Valadares (União) quer votar, na próxima terça-feira, o projeto de lei anistiando os terroristas envolvidos em atos com motivação política ou eleitoral desde 8 de janeiro do ano passado. O tema está em debate na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). As negociações em torno da eleição interna à presidência da Câmara Federal, porém, podem embaralhar a definição da data. Tomara. Arre égua!

Ajustando o time

O candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), se reuniu com os candidatos e candidatas à Câmara Municipal para avaliar o resultado do 1º turno e traçar as estratégias para esta nova fase da campanha. O pedetista disse aos aliados que a colaboração de todos é essencial para que o grupo liderado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) siga “com o projeto de fazer Aracaju avançar”. Realizada ontem, a reunião foi super concorrida. Aff Maria!

Sergipe na rabeira

Nordeste criou 339.945 novas empresas no primeiro semestre deste ano, tendo a Bahia liderado com a criação de 92.795 empreendimentos. Por sua vez, Sergipe (13.679) foi o lanterna da região. O segundo lugar ficou com Pernambuco (60.916), seguido por Ceará (59.207), Maranhão (28.655), Paraíba (26.787), Rio Grande do Norte (22.640), Alagoas (19.004) e Piauí (16.262). Segundo o Indicador Serasa Experian, a análise macro por setores, “Serviços” se destacou, representando 73,4% das novas empresas criadas no primeiro semestre e crescimento de 12,4% em relação ao mesmo período de 2023. Então, tá!

Efeitos da seca

A forte estiagem no estado do Amazonas tem afetado a navegação de cabotagem. Os efeitos da seca amazonense estão sendo sentidos, inclusive, no porto de Sergipe. A empresa Votorantim teve que suspender o envio de cimento para aquele estado por causa da baixa vazão do Rio Amazonas. Isso significa dizer que a empresa instalada em Laranjeiras está deixando de despachar cerca de 19 mil toneladas de cimento todos os meses. No ano passado, a Votorantim também chegou a suspender os embarques do produto por conta da forte seca na região norte. Só Jesus na Causa!

Volta ao “batente”

A candidata a prefeita de Aracaju, vereadora Emília Corrêa (PL), fez discurso, ontem, na Câmara Municipal para agradecer aos 126.365 eleitores que votaram nela domingo passado. “Contra as máquinas e mentiras, espalhamos a esperança por dias melhores em Aracaju e, as urnas retribuíram”, afirmou. O vereador Ricardo Marques (Cidadania), candidato a vice na chapa de Emília também deu com os costados na sessão da Câmara: “Estamos aqui porque temos uma missão com nosso povo”, discursou. Marminino!

Dever cumprido

Derrotado na disputa pela prefeitura de Ribeirópolis, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) retornou, ontem, às atividades parlamentares na Assembleia. O cidadanista fez um relato da campanha e agradeceu aos 4,4 mil eleitores que votaram nele. Também parabenizou os 29 vereadores, dois vices e um prefeito do cidadania que foram eleitos no último domingo. Após dizer que respeita o resultado das urnas, Passos afirmou ter saído da disputa eleitoral com a sensação de dever cumprido. Ah, bom!

Vereador valentão

Um vereador eleito em Nossa Senhora do Socorro está sendo acusado de agredir um cidadão no interior da Câmara daquele município. A Polícia foi chamada para acalmar o valentão, mas quando chegou o a turma do deixa disso já tinha acabado com o pega-pra-capar. Os nomes do agressor e do agredido não foram revelados, mais o presidente do Legislativo, vereador Roberto Wagner (MDB) repudiou o ocorrido e prometeu adotar providências contra o valentão. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal O Nordeste, em 29 de dezembro de 1946.

