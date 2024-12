Escolha do secretariado de Emília gera especulações

Por Adiberto de Souza *

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), deve encerrar a escolha do secretariado antes do próximo dia 20, porém passará os últimos dias deste ano concluindo a montagem do 2º escalão, setor também importante na tarefa de tocar o governo a partir de janeiro próximo. Por conta disso, são grandes as especulações sobre o quadro de auxiliares da futura gestora. A cada anúncio feito por Corrêa, a população debate, aplaude ou critica. Foi o caso do marido de Emília, pastor evangélico Itamar Bezerra, indicado para a Secretaria Municipal de Governo. Teve quem batesse palmas, mas não faltou quem achasse que a prefeita é partidária da máxima “Mateus, primeiro os meus”. “E se o reverendo não der conta do recado, a esposa terá topete para o exonera-lo?”, indagaram outros. A vereadora Sônia Meite (Psol) também questionou a indicação da cara metade de Emília para uma Secretaria: “É desse jeito que a bolha do sistemão vai estourar?”. Portanto, até que as escolhas para o secretariado e o 2º escalão sejam concluídas, as especulações continuarão em alta, inclusive com nomes “plantados” na imprensa por quem deseja ser lembrado nessa hora pela futura prefeita. Marminino!

Lula assusta

A filha do presidente Lula da Silva (PT), Lurian Cordeiro, se manifestou nas redes sociais após o pai passar por uma cirurgia de emergência. A jornalista, que reside em Sergipe, relatou o susto que teve ao receber a notícia. Em texto direcionado ao pai, Lurian comentou sobre o susto vivido pela família e deu um puxão de orelha no presidente. “Meu amor, você gosta de dar uns sustos na gente, né?! Sua filha já tá velhinha, o coração não aguenta essas coisas não!”, escreveu Lurian em uma publicação no Instagram. Aff Maria!

Petrobras adverte

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que o Projeto de Sergipe Águas Profundas (SEAP) somente será viável se tiver mercado para o gás natural. “Quando se fala em indústria gasífera, a gente tem que entender que os projetos de gás na verdade nascem como projetos de óleo e ninguém faz plataforma para ter prejuízo”, alertou. O projeto a ser implementado na costa sergipana prevê um gasoduto, com capacidade para 18 milhões de m³/d de gás natural, mas que só deverá entrar em operação depois de 2030. Oremos!

E o povo, ó!

Enquanto o povo vive refém da bandidagem, que pratica todo tipo de violência em Sergipe, policiais militares, em número considerável, estão a serviço de órgãos públicos e fazendo segurança de autoridades. Este fato mostra que os sucessivos governos estaduais nunca demonstram interesse em inibir a cessão de policiais para proteger repartições públicas e os seus respectivos integrantes. O resultado disso é que o contribuinte paga impostos em excesso para garantir a segurança de uns poucos privilegiados, enquanto reza a Deus que proteja a sua vida e o seu patrimônio. Só Jesus na causa!

De olho no futuro

Alinhar uma pauta comum de ações em defesa da educação, saúde, desenvolvimento econômico, geração de emprego e bem-estar social. Este foi o objetivo da reunião promovida pelo presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD), com prefeitos atuais e eleitos, presidentes de câmaras municipais e lideranças comunitárias. “O nosso estado enfrenta desafios, sim, mas também vive um momento de grandes transformações”, disse Jeferson. Concluindo, o parlamentar pessedista prometeu seguir em frente, “unidos e comprometidos com o bem-estar de Sergipe”. Então, tá!

Câmeras no uniforme

A maioria dos vereadores de Aracaju aprovou o Projeto de Lei prevendo a instalação de câmeras nos uniformes dos agentes da Guarda Municipal. De autoria da psolista Sônia Meire, a propositura segue agora para a sanção do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). “Construímos coletivamente esse projeto, incluindo, a população negra e periférica”, afirmou Meire. A propositura prevê que as câmeras só serão desligadas durante refeições ou no uso de banheiros. Votaram contra a matéria os vereadores sargento Byron (MDB), Eduardo Lima (Republicanos), Soneca (PSD), Binho (Podemos) e Anderson de Tuca (União). Cícero do Santa Maria (PSD) se absteve. Creindeuspai!

Recesso judiciário

O Poder Judiciário sergipano estrará em recesso a partir do próximo dia 19, só devendo retomar as atividades normais em 7 de janeiro de 2025. Nesse período, apenas as medidas urgentes devem ser objeto de apreciação pelos magistrados plantonistas, na Central de Plantão Judiciário (Ceplan) e no Fórum Gumersindo Bessa, em Aracaju. Ainda durante o recesso judiciário, continuarão sendo realizadas, todos os dias, na Ceplan as audiências de custódia. Arre égua!

Fim de mandato

Sete vereadores de Aracaju estão arrumando as gavetas, pois não conseguiram a reeleição em 6 de outubro passado. São Bigode do Santa Maria (PSD), Cícero do Santa Maria (Podemos), pastor Eduardo Lima (Republicanos), Manuel Marcos (PSD), Paquito de Todos (Podemos), Professor Bittencourt (PDT) e Sheyla Galba (União Brasil). Ressalte-se que a vereadora Emília Corrêa (PL) e o vereador Ricardo Marques (Cidadania), além de Fabiano Oliveira (PP) não disputaram a reeleição. Os dois primeiros se elegeram prefeita e vice de Aracaju, enquanto o pepista tentou sem sucesso se eleger vice na chapa encabeçada pelo prefeiturável Luiz Roberto (PDT). Misericórdia!

Novos mandatos

Ao contrário dos vereadores em fim de mandato, já encomendaram a indumentária para a festa da posse os parlamentares reeleitos Ricardo Vasconcelos (PSD), Sônia Meire (Psol), Breno Garibalde (Rede), Nitinho (PSD), Joaquim da Janelinha (PDT), Isac (União Brasil), Anderson de Tuca (União Brasil), Pastor Diego (União Brasil), Vinicius Porto (PDT), Fábio Meireles (PDT), Sargento Byron Estrelas do Mar (MDB), Soneca (PSD), Binho (Podemos) e Sávio Neto de Vardo da Lotérica (Podemos). Os novatos são Iran Barbosa (Psol), Moana Valadares (PL), Levi Oliveira (PP), Lúcio Flávio (PL), Maurício Maravilha (União Brasil), Alex Melo (PRD), Rodrigo Fontes (PSB) e Thannata da Equoterapia (Mobiliza). Boa sorte a todos!

Energia limpa

O Senado aprovou o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten). Relatada pelo senador Laércio Oliveira (PP), a propositura incentiva a substituição de matrizes energéticas poluentes por fontes de energia renovável. Uma das prioridades do Paten será a expansão da produção de energia solar, nuclear, eólica, de biomassa, de biogás e de gás natural de centrais hidrelétricas e de outras fontes de energia renovável. Segundo Laércio, as empresas que ingressarem no programa podem receber recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e negociar dívidas com a União. O Projeto de Lei será ainda submetido à apreciação da Câmara. Aguardemos, portanto!

Golpistas na cadeia

“Anistiar golpistas é abrir precedentes para novos ataques, enfraquecendo nossa democracia e desonrando a memória de quem lutou e deu sua vida para que o Brasil fosse um país livre”. Esta advertência foi feita pela deputada estadual Linda Brasil (Psol). Durante o ato público “Sem Anistia para os golpistas”, realizado ontem, a parlamentar psolista disse não ser possível permitir que os responsáveis pela disseminação do ódio, da sabotagem às instituições públicas e pelas tentativas de golpe escapem da justiça. Certíssima!

Pinguço maldoso

De um bebinho, numa bodega frege-moscas da periferia de Aracaju: “Quer apostar uma dose de pinga como se o Botafogo se classificar para a final do Campeonato do Catar, Fábio Mitidieri vai assistir ao jogo do Fogão contra o Real Madrid?”. Pura maldade do pinguço. Na verdade, agora em dezembro, o governador avionará é para os Estados Unidos, onde visitar a filha Celi. Ah, bom!

