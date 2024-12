Estaria o governador Mitidieri com medo de não se reeleger?

Por Adiberto de Souza *

Esta pergunta tem sido feita nas esquinas de Sergipe desde que o governador Fábio Mitidieri (PSD) aventou a hipótese de não concorrer à reeleição em 2026. Alegando problemas de saúde e se queixando das atribulações do cargo, o pessedista disse que pode disputar uma cadeira no Senado ou até mesmo ir pra casa cuidar da família. Comenta-se à boca miúda, porém, que a derrota do grupo governista nas eleições de Aracaju assustou o governador. Antes dessa derrocada eleitoral, Mitidieri e os políticos que o cercam se achavam imbatíveis, a ponto de terem anunciado extemporâneas candidaturas ao Senado e à Câmara Federal. Derrotados, murcharam as orelhas. Agora, os inesperados queixumes feitos pelo pedessista permitem suspeitar que ele foi um dos que mais sentiu o golpe, particularmente porque, daqui a dois anos, o próprio precisará da unidade dos governistas, sob pena de dar com os burros n’água. Como sabe que cristal quebrado não cola mais, o governador já deve ter percebido que sua reeleição não será favas contadas. Portanto, o fidalgo pode estar com medo de ver se repetir no pleito de 2026 a derrota sofrida por ele e os aliados este ano em Aracaju. Se não é isso, só existe outra explicação para o chororô de Mitidieri: ele perdeu o gosto pelo governo e ponto final. Marminino!

Projeto do gás

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou, ontem, o projeto de lei que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten). O objetivo do programa é fomentar o desenvolvimento de projetos de desenvolvimento sustentável e promover a geração e o uso eficiente de energia de baixo carbono. Relator da matéria, o senador Laércio Oliveira (PP) apresentou um substitutivo incluindo a possibilidade de que projetos enquadrados no Paten sejam elegíveis para o recebimento de recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Ah, bom!

Governo bonzinho

Quatro das empresas do Grupo Maratá alcançaram mais de R$ 47 milhões em isenções fiscais federais entre janeiro e agosto de 2024. TV Sergipe e TV Atalaia somaram mais de R$ 2,5 milhões, enquanto empresa têxtil da qual o secretário estadual de Turismo, Marcos Franco (MDB), é sócio recebeu R$ 1,6 milhão em subvenção de investimento. Reportagem do site Mangue Jornalismo revela que dentre os setores cujo não pagamento de tributos com o aval federal é mais frequente estão o agronegócio, o setor de automóveis e o de mineração, conhecidos por serem altamente poluentes. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

Racismo na política

Uma pesquisa conduzida pelo Observatório Político Eleitoral (Opel) observou que a população identifica e reconhece as consequências do racismo estrutural na representação política. Esse reconhecimento, no entanto, não é traduzido em soluções concretas na hora do voto ou no apoio a ações afirmativas, por exemplo. Os eleitores reconhecem a baixa representatividade de pessoas negras na política, porém demonstram grande relutância em apoiar ações afirmativas para mitigar esse problema. Só Jesus na causa!

Emendas parlamentares

Reunidos ontem em Brasília, o governador Fábio Mitidieri (PSD) e a bancada federal de Sergipe definiram as emendas coletivas a serem apresentadas ao Orçamento da União para 2025. Avaliadas em R$ 528 milhões, as emendas vão para o custeio da média e alta complexidade em saúde; atenção primária em saúde; assistência social; infraestrutura da região Metropolitana; desenvolvimento agropecuário; ⁠construção de um novo Hospital em Itabaiana; habitação; e recursos hídricos. Também serão apresentadas emendas de obras que a bancada já colocou recurso no passado, como a rodovia da Jiboia e os campi da UFS no Sertão e em Lagarto. Ah, bom!

Longe dos livros

A pesquisa Retrato da Leitura revela que 44% da população não leem e 30% nunca comprou um livro. Segundo a consulta, temos analfabetos funcionais entre 27% dos brasileiros que concluíram o ensino fundamental. Também apurou que somente 23% dos entrevistados dominam a leitura. Em resposta à questão sobre como leem, 64% informam que costumam largar um livro sem terminar, e 62%, que leem somente parte ou capítulos de um livro. Assim também já é demais também!

Dinheiro a rodo

Veja o que publicou nas redes sociais o experiente jornalista Luiz Eduardo Costa: “Em 2021, 2022 e 2023, só de emendas parlamentares, ou seja, dinheiro além da receita normal, o hoje arrasado município de Canindé do São Francisco recebeu quase R$ 110 milhões. Ou seja, quase R$ 40 milhões por ano. Nesses quatro anos, somando-se as receitas mensais, em média de R$ 22 milhões, Canindé viu entrar nos seus cofres mais de R$ 1 bilhão. Alguém sabe informar onde foi parar, ou em quais bolsos entrou toda essa dinheirama? Com a palavra os Ministérios Públicos. Porque tem muito dinheiro federal, na vistosa bolada”. Home vôte!

Valmir fica

Diante das especulações sobre uma possível contrariedade dele com a direção do PL em Sergipe, o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, afirmou que permanecerá no partido: “Ninguém fala por mim. Sou dono da minha voz e das minhas atitudes. Sigo trabalhando pelo fortalecimento do meu partido, que sai de 2024 muito maior do que entrou”, frisou. Após elogiar o presidente estadual do PL, Edvan Amorim, Francisquinho lembrou que a legenda tem a primeira mulher prefeita de Aracaju, Emília Corrêa. Aff Maria!

Malas prontas

Informação de fonte palaciana dá conta que o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), avionará aos Estados Unidos agora em dezembro. Vai em companhia da primeira dama e secretária estadual de Ação Social, Érica Mitidieri, visitar a filha Ana Célia. A herdeira do governador mora há um bom tempo na Terra de Tio Sam, onde se formou em Cinema. Assim como o recente e polêmico périplo do casal pela Argentina, a viagem aos Estados Unidos será em caráter particular. Então, tá!

A volta da Petrobras

O senador Rogério Carvalho (PT) propôs ao governador Fábio Mitidieri (PSD) e aos demais parlamentares da bancada federal de Sergipe que fossem juntos à presidência da Petrobras solicitar o retorno da petrolífera ao estado. O petista defende que a estatal reassuma o comando da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), em Laranjeiras, e reabra a sua sede em Aracaju. Segundo Carvalho, caso Petrobras concretize investimentos superiores a R$ 100 bilhões em Sergipe, serão gerados mais de 30 mil empregos diretos. Deus te ouça!

Navegação de cabotagem

O grupo Votorantim retomou o embarque de cimento para o estado do Amazonas. No último domingo, o navio Seaven Glory zarpou do Porto de Sergipe carregado com 9 mil toneladas do produto. Esse volume é bem inferior às 19 mil toneladas que a Votorantim enviava para aquele estado antes da forte seca na região Norte, que afetou seriamente a navegação de cabotagem naquele estado. Como as vazões dos rios amazonenses têm aumentado nos últimos dias, é capaz que o próximo navio a ser carregado com cimento no Porto de Sergipe leve uma carga maior. Oremos!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 28 de novembro de 1929.

* É editor do Portal Destaquenotícias