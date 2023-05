Este 13 de Maio é um dia para refletir

Por Adiberto de Souza *

Neste 13 de maio o Brasil lembra a Lei Áurea, assinada em 1888 pela princesa Izabel visando abolir a escravatura no Brasil. Antes de ser uma benevolência aos negros cativos, a canetada da fidalga foi a última manobra da monarquia para tentar catapultar a plataforma abolicionista e enfraquecer o movimento republicano. Não conseguiu e caiu de madura. Ressalte-se que a aprovação da Lei pelo elitista Senado imperial não significou a extinção das relações escravocratas constituídas ao longo dos mais de 350 anos de escravidão no país, pois não eliminou a exploração das pessoas que foram escravizadas e nem propôs qualquer política pública de reparação ou equiparação das desigualdades historicamente construídas. Passados 135 anos da Lei Áurea, continuamos assistindo as relações raciais desequilibradas, com negros sendo condenados à exclusão social. Ao contrário do que muitos tentam negar, a escravidão tem sido perpetuada com uma roupagem diferente: a desigualdade social. Portanto, seguindo uma reflexão da Fundação Palmares, que este 13 de Maio não seja de comemoração, mas de reflexão. Jesus seja louvado!

Consertando informação

A coluna foi induzida ao erro ao publicar, ontem, informação veiculada antes pelo portal de notícias Poder360º dando conta que o senador Rogério Carvalho (PT) só havia liberado R$ 200 mil em emendas parlamentares. Diante do baixo valor em relação a outros congressistas, chegamos a suspeitar que o distinto era o patinho feio do PT. Não é nada disso. Na verdade, o petista já empenhou algo em torno de R$ 8,2 milhões, sendo o parlamentar sergipano com maior número de emendas empenhadas agora em 2023. O site de notícias brasiliense fez a retificação dos valores ontem mesmo. Nós também estamos fazendo, ao tempo em que nos desculpamos com o senador Rogério Carvalho pela, digamos assim, “barrigada”. Aff Maria!

Pista policial

Questionado por um radialista sobre quem é o vereador de Aracaju baculejado em casa pela Polícia, o secretário da Segurança Pública, João Eloy, disse que não diria o nome sem antes consultar o delegado responsável pela operação. O mandachuva da SSP adiantou, contudo, que o ilustre alvo de um mandado de apreensão expedido pela Justiça é natural de Itabaiana e se elegeu por Aracaju. Diante dessa pista fornecida por João Eloy, tudo leva a crer que o político “visitado” logo cedinho pelos agentes da lei pode ser o vereador Savio Neto de Vardo da Lotérica (PSC). Home será? Cruzes!

Punga na cesta básica

O governo de Sergipe divulgou que, em abril último, Aracaju teve a cesta básica mais barata (R$ 553,89) entre as capitais do país graças aos incentivos fiscais, “que já se mostraram eficazes na redução dos preços”. Esta informação induz o leitor a acreditar que a redução dos valores do conjunto de alimentos pesquisados é fruto das ações do atual governo. Ledo engano! Aracaju sempre apareceu com o menor preço nas pesquisas do Dieese. Em 2022, a cesta básica da capital sergipana foi, durante todo o ano, mais barata do que a de abril passado, tão festejada pela gestão de Fábio Mitidieri (PSD). Crendeuspai!

Justa homenagem

A professora e ex-deputada estadual Ana Lúcia Menezes (PT) foi condecorada com o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de Sergipe. O concorrido evento aconteceu ontem, no auditório da Reitoria da UFS e marcou as comemorações dos 55 anos daquela instituição de ensino. O título é consequência da defesa da educação inclusiva feita pela professora Ana Lúcia e da atuação política dela em favor dos profissionais do Magistério. Feliz com a homenagem à amiga, a vereadora aracajuana e também professora Ângela Melo (PT) ressaltou a bela trajetória da homenageada como educadora, sindicalista, gestora pública, parlamentar e militante dos direitos humanos. Supimpa!

A importância do cangaço

A memória do cangaço é indispensável para a democracia. Quem pensa assim é a vereadora aracajuana e professora universitária Sônia Meire (Psol). Segundo a distinta, é importante que o conhecimento permaneça vivo por meio das memórias escritas, dos objetos, das vestimentas, “de tudo o que vai garantir que a juventude aprenda com a história dos antepassados que não podemos deixar de lutar nunca”, afirmou Sônia. A professora-vereadora fez essas afirmações ao ressaltar a importância do Título de Cidadania Aracajuana concedido pela Câmara Municipal a Expedita Ferreira Nunes, 90 anos, filha única de Lampião e Maria Bonita. Ah, bom!

As voltas que o mundo dá

E o senador Alessandro Vieira (PSDB) está exigindo que o governo Lula (PT) sacramente a nomeação do indicado pela deputada federal Yandra de André (União) para mandar na Codevasf em Sergipe: “Minha função como coordenador da bancada é cobrar o cumprimento do acordo feito pelo governo federal sobre os cargos distribuídos aos parlamentares”, explicou o tucano à uma emissora de rádio. Alessandro nem parece aquele senador que dizia ser Sergipe o único estado a ter um cidadão condenado por corrupção se portando como líder político. E acrescentava que só em Sergipe André Moura, pai de Yandra, é tratado como candidato a alguma coisa: “Candidato a uma vaga no presídio, e só isso que André é candidato”. Como o mundo dá voltas!

Mulheres sem espaço

Passados mais de 90 anos da conquista do voto feminino, as mulheres continuam com pouca representação na política. Embora sejam quase 50% dos filiados de todas as legendas, elas ficam com apenas 30% das vagas nas chapas proporcionais, isso mesmo porque os “donos” dos partidos são obrigados a respeitar esse percentual mínimo imposto pela lei. É preciso condenar o surrado argumento de que “elas naturalmente não se interessam ou não sabem fazer política”. Muito pelo contrário. Ressalte-se que a presença feminina na política traz benefícios para toda população, além de contribuir para se alcançar a igualdade de gênero, algo essencial na sociedade machista em que vivemos. Misericórdia!

Cadê o Banese?

Parece não ter adiantado nada alguns vereadores de Aracaju terem ido à direção do Banco do Estado de Sergipe pedir a reabertura da agência que existia no conjunto residencial Augusto Franco, o maior da capital. Os vereadores Nitinho Vitale (PSD) e Ângela Melo (PT) juram não entender o motivo de o Banese virar as costas para aquela comunidade. Nitinho lembra que a agência que existia naquele núcleo habitacional também era usada pelos moradores do Conjunto Orlando Dantas e do bairro Farolândia. Apesar das cobranças dos parlamentares e da população, a direção do banco estatal deu calado por resposta. Marminino!

Quem quer dinheiro?

Essa informação interessa a quem amanheceu sem um tostão furado no bolso: a Mega-Sena pode pagar hoje um prêmio de R$ 3 milhões aquele que acertar os seis números sorteados. Caso apenas um apostador ganhe o prêmio e decida investir o valor na poupança, receberá mensalmente 20 mil em rendimentos no primeiro mês. Então, vai ficar aí sentado no trono de um apartamento, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar? Mexa-se, camaradinha, a fortuna lhe espera na próxima esquina. Ou não!

Lorota de boteco

De um bebinho, numa bodega imunda de Aracaju, quando foi indagado se não teve medo de virar jacaré ao tomar o imunizante bivalente contra a Covid-19: “Eu só não tomava essa vacina se corresse o risco de virar Bolsonaro”. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 17 de setembro de 1873.

