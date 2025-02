Este ano sem eleições serve para as arrumações de olho em 2026

Por Adiberto de Souza *

O governador Fabio Mitidieri (PSD) e os novos prefeitos sergipanos vão aproveitar este 2025 para arrumar as casas com vistas às eleições municipais de 2026. Até dezembro, os chefes dos executivos estadual e municipais se ocuparão dos investimentos a serem feitos para melhorar os serviços públicos visando angariar a simpatia da população. A ideia é realizar obras e oferecer serviços para trocar por votos quando chegar a hora da onça beber água. No primeiro ano de gestão, os prefeitos não têm tanta agonia, porém o governador vai precisar pisar o acelerador para cumprir parte das promessas feitas na campanha de 2022 e que permanecem no papel. Administrativamente, este será o último ano do governo, pois 2026 será para inaugurar o que foi feito e fazer política de olho na reeleição. Nem precisa dizer que, na espreita, a oposição torce principalmente pelo fracasso administrativo do governador, fato que aumentará sua chance de sucesso no próximo pleito. Portanto, mesmo este sendo um ano sem disputa eleitoral, a classe política não moverá uma palha sem pensar nas futuras eleições. Marminino!

Pé de guerra

Os moradores do aracajuano Quilombo da Maloca, ali no bairro Cirurgia, estão por aqui com o ex-deputado estadual Robson Viana, coordenador do bloco carnavalesco Rasgadinho. Tudo porque o distinto se afastou dos quilombolas que, no ano passado, ajudaram a abrilhantar a folia organizada pelo distinto. Segundo um morador da Maloca, o ex-deputado tem evitado contato com o pessoal do quilombo, a ponto de nem atender telefonemas da galera. Irritado, o rapaz disse que talvez seja por isso “que as pessoas costumam chamar o mandachuva do Rasgadinho de Ronson me Engana”. Misericórdia!

Primeira missa

Santa Luzia do Itanhi, a povoação mais antiga de Sergipe, se prepara para a celebração dos 450 anos da 1ª missa realizada em solo sergipano. O evento acontecerá no próximo dia 28 e reunirá fiéis, autoridades religiosas e moradores daquele município da região Sul do estado. De acordo com registros históricos, a missa histórica foi celebrada em 1575 pelos padres jesuítas Gaspar Lourenço e João Salônio, pertencentes à Companhia de Jesus, com a presença de colonos, soldados e indígenas tupinambás que habitavam a região. Mais tarde, no município, foi erguida uma cruz com cerca de 80 palmos e fundada a Aldeia de São Tomé. Supimpa!

Progás de volta

O senador Laércio Oliveira (PP) pretende apresentar um projeto para criar um programa de desconcentração do mercado de gás natural, o Progás, e com isso retomar a discussão sobre o gas release no Congresso. Ano passado, o parlamentar pepista introduziu um capítulo sobre o gas release no relatório do Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten), mas a iniciativa encontrou resistências no Senado e no governo federal e, ao fim, caiu. Relator do Lei do Gás, de 2021, Laércio destacou que cerca de quatro anos após a aprovação da matéria no Congresso a regulação do gas release não avançou na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Assim também já é demais também!

Parabéns protocolares

Ainda aliados políticos, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e o ex-deputado André Moura (União) apagaram velinhas, respectivamente, ontem e no último domingo. Antes tão unidos quanto unha e carne, AM e FM estão meio distanciados por conta das escaramuças eleitorais do ano passado. Esse distanciamento não impediu que ambos trocassem parabéns pelo Instagram. As mensagens dos dois, porém, foram tão protocolares que abriram mão da palavra “amigo”, antes tão comum entre eles. Mitidieri foi suscinto: “Dia de festa para André Moura. Que Deus continue abençoando seu caminho para seguir trabalhando por Sergipe”. No mesmo tom sisudo, o mandachuva do União Brasil desejou a FM “que este novo ano de vida seja repleto de felicidade, conquistas e muita energia. Felicidades!”, escreveu. Aff Maria!

Organizando eleição

E quem deu com os costados, ontem, no gabinete do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi o ex-gestor de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Na pauta a eleição da nova diretoria da Frente Nacional de Prefeitos ainda presidida pelo pedetista. O pleito acontecerá em abril próximo, durante a 87ª reunião geral da FNP, agendada para acontecer em Brasília. Ricardo Nunes e Edvaldo também discutiram sobre o fortalecimento dos municípios brasileiros, uma das bandeiras da Frente Nacional dos Prefeitos. Ah, bom!

Sebrae com prefeitos

Os prefeitos sergipanos participam, hoje, do “Cidades de Sucesso: como o Sebrae pode transformar o futuro do seu município”. Promovido pelo Sebrae Sergipe, o evento acontece no Centro de Convenções AM Malls. Além dos gestores, devem participar do encontro os secretários municipais de Inclusão Social, Indústria e Comércio, Agricultura, Trabalho, Governo e Educação. Segundo a superintendente do Sebrae, Priscila Felizola, será apresentado aos prefeitos e auxiliares o portfólio da instituição e o programa Cidade Empreendedora, visando apoiar o desenvolvimento de cada município. Então, tá!

Filho ilustre

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), decretou ponto facultativo a partir das 12 horas de amanhã. O objetivo do “feriado” é homenagear o cantor Natanzinho Lima, filho daquele município e que fará um show em frente a uma lanchonete da cidade. “Itabaiana vai parar para receber seu filho que brilha nos palcos de todo o Brasil”, explica Valmir. Natanzinho Lima se tornou um dos maiores fenômenos do brega nacional. O ilustre conseguiu alcançar reconhecimento após uma surpresa viral que o colocou no radar global da música. “Uma e Quinze da Manhã”, música que se popularizou em sua voz, ganhou não apenas o Brasil, como o mundo todo. Prestigie!

Quer conversar

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe, professor Roberto Silva, espera que o governo Mitidieri retome a discussão com o Sintese sobre as reivindicações da categoria. Segundo ele, a negociação entre as partes se faz necessária principalmente depois que o Tribunal de Justiça de Sergipe determinou que o governo abra o processo efetivo de negociação com o Sindicato visando debater as pautas de reivindicação das professoras e professores. Desde o começo da atual gestão que governo e professores se digladiam em vez de sentarem à mesa para discutir os benefícios tão cobrados pelos educadores da rede estadual. Só Jesus na causa!

Excesso de puxa-sacos

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) afirmou que perde tempo quem esperar que ele bajule o governador Fábio Mitidieri (PSD) em vez de alertá-lo para os problemas que existem em Sergipe: “O cara que é amigo diz a verdade. Ai daquele político que se cerca de puxa-sacos”, frisa o parlamentar. Thiago disse reconhecer o que está dando certo no estado, mas também faz críticas e cobranças quando é preciso. O pepista condena, por exemplo, o número excessivo de radares nas rodovias estaduais, reclama da falta d’água no interior e lamenta que o povo tenha muita dificuldade para acessar o sistema de saúde estadual. Aliás, antes do deputado, o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) já havia alertado Fábio Mitidieri (PSD) para o grande número de puxa-sacos no governo. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 24 de dezembro de 1918.

* É editor do Portal Destaquenotícias