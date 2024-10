Ex-governador de Sergipe é um pote até aqui de mágoa

Por Adiberto de Souza *

Pelo menos por enquanto, não convidem o ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (Pode), para uma reunião de governistas, pois certamente ele não irá. Derrotado na disputa pelo cargo de vice-prefeito de Aracaju, o ilustre não esconde a mágoa dos ainda aliados que, segundo disse, exageraram nas críticas a ele e à sua prefeiturável Yandra de André (União). Após lembrar o seu empenho pessoal na vitoriosa campanha do governador Fábio Mitidieri (PSD), em 2022, Chagas reclamou que “dois anos depois, passei a não prestar”. Sem citar nomes, o ex-gestor lamentou ter sido criticado justamente por quem ele ajudou a colocar no governo, ressaltando que hoje os ditos-cujos pisam nas cabeças dos aliados para se manter no poder. A mágoa exposta por Belivaldo permite suspeitar que dificilmente ele estará no palanque de Mitidieri daqui a dois anos, principalmente se lá estiver o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Como as feridas abertas no bloco governistas não serão fechadas até 2026, é mais provável que o ex-governador opte por permanecer ao lado do ex-deputado André Moura (União), pré-candidato ao Senado e que pode convencê-lo a disputar o governo de Sergipe contra quem acha que ele perdeu o valor político, virou rolete de cana chupado. Simples assim!

Aviso prévio parlamentar

Daqui a dois meses e alguns dias, 11 vereadores de Aracaju terão que entregar as chaves dos gabinetes na Câmara Municipal aos eleitos no último dia 6. Estão quase de malas prontas os parlamentares Eduardo Lima (Republicanos), Sheyla Galba (União), Adriano Taxista (Pode), Bigode do Santa Maria (PSD), Cícero do Santa Maria (Pode), Manuel Marcos (PSD), Paquito de Todos (Pode) e Professor Bittencourt (PDT). Além desses que não conseguiram a reeleição, também não retornarão à Câmara em 2025 os vereadores Fabiano Oliveira (PP) e Ricardo Marques (Cidadania), que disputam a Vice-Prefeitura, além de Emília Corrêa (PL), candidata a prefeita de Aracaju. Então, tá!

É golpe!

A Justiça Eleitoral emitiu um alerta sobre falsas mensagens de e-mail convocando mesários para o segundo turno das eleições municipais. Segundo o comunicado, as fake news pretendem captar dados pessoais das vítimas para realizar golpes. Para atrair a atenção das pessoas, a mensagem falsa traz um conteúdo alarmante sobre a solicitação de dispensa para a convocação de mesário, informando que a multa seria R$1.064,10, acrescido de 50% do salário mínimo, totalizando R$ 1.770,10. Não é nada disso: a legislação eleitoral prevê multa de R$ 17,56 para o mesário que faltar aos trabalhos eleitorais e não justificar sua ausência, podendo ser aumentada em até 10 vezes, de acordo com a situação econômica do cidadão. Aff Maria!

Voto garantido

O eleitor que estava ápto mas não compareceu ao primeiro turno das eleições municipais, tem a oportunidade de votar no segundo turno, agendado para o próximo dia 27. A Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição independente, o que significa que a ausência no primeiro turno não impede a participação na segunda etapa de votação. Para os eleitores que não votaram no primeiro turno e não justificaram a ausência no dia da votação, o prazo para se explicar à Justiça Eleitoral vai até 5 de dezembro. Você tá nessa? Danôsse!

Apoio sem peso

Os ex-governadores de Sergipe, Jackson Barreto (MDB) e Antônio Carlos Valadares (SD), entraram de cabeça na campanha do candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT). Empolgados, os dois políticos veteranos têm participado das carreatas e caminhadas pelos bairros da capital sergipana. Tomara que consigam mais votos para o pedetista do que conseguiram pra eles. Em 2018, JB perdeu a disputa para o Senado e, agora em 2024, não conseguiu eleger um vereador em Aracaju. Por sua vez, Vavá tentou se eleger deputado estadual nas eleições de 2022, mas foi rejeitado pelos eleitores sergipanos. Creindeuspai!

Peso pesado

Você sabia que uma caixa de entulhos, daquelas colocadas em vários pontos de Aracaju, pesa quase seis toneladas? “Estacionadas” ao lado das calçadas, elas são uma grande ameaça aos motoristas, principalmente à noite, quando a visibilidade é menor. Não seria correto exigir a colocação de faixas refletivas nestas pesadas caixas de ferro? Ou vamos esperar que ocorra um lamentável acidente para adotar providências? Cruz, credo!

Por que solta?

“Lamentavelmente, a Polícia prende, mas a Justiça solta”. Esse bordão do senso comum é cada vez mais usado para justificar a crescente violência. Quem responde a esta pergunta tão repetida por esse Brasilzão afora é o juiz de Direito Gerivaldo Neiva: “Não é a Justiça que solta, mas é o preso que tem o direito de responder em liberdade. O nosso papel é, simplesmente, garantir este direito”. Ademais, diferente do que muitos acreditam, as causas da assustadora criminalidade não estão simplesmente na liberdade provisória de um acusado. Home vôte!

Invasão de corais

Sergipe está entre os estados afetados pela invasão do coral-sol, espécie invasora que se prolifera muito rápido. Segundo estudo do Ministério do Meio Ambiente, a incrustação de coral-sol é observada principalmente em plataformas de petróleo e embarcações associadas à exploração petrolífera. O coral-sol domina as áreas invadidas, em especial nas paredes do recife, sendo responsável pela modificação das comunidades bentônicas. Também há a questão do dano ou perdas de espécies nativas no Oceano Atlântico. Arre égua!

Sem prefeito

A população de Aquidabã ainda não sabe quem será seu próximo prefeito. É que a prefeiturável Ana Helena de doutor Mário (União) teve rejeitados os embargos de declaração que tentavam derrubar o indeferimento da candidatura dela. Segundo os magistrados, do Tribunal Regional Eleitoral, está claro que Ana tem relação socioafetiva com a deputada estadual Lidiane Lucena, que vem a ser esposa do prefeito de Aquidabã, Francismário Lucena. O candidato Diogo de Euriquinho (PSD), segundo mais votado no último dia 6, torce que o TSE siga a decisão do TRE para ele tomar posse como prefeito. Marminino!

Vão às urnas

Duas chapas disputam, amanhã, o comando do Clube Sportivo Sergipe. Clisthenes Júnior e Diogo Resende disputam a presidência e a vice do clube vermelhinho pela chapa “Sergipe de Todos Nós”, enquanto Moisés Santana e Clóvis Barbosa encabeçam a chapa “Por Amor ao Sergipe”. O pleito vai acontecer, das 8 às 18 horas, na sede do clube. Cerca de 400 sócios-torcedores estão aptos a votar para escolher a nova direção do Sergipe. Além do campeonato estadual do próximo ano, o clube do bairro Siqueira Campos também disputará a Copa do Brasil 2025 e a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ah, bom!

* É editor do Portal Destaquenotícias

* É editor do Portal Destaquenotícias