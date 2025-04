Ex-prefeito de Aracaju é o alvo preferido dos governistas

Por Adiberto de Souza *

Ainda sem um nome de peso na oposição para ser atacado, os governistas escolheram dentro do próprio grupo alguém para servir de saco de pancadas, alvo onde treinam a pontaria para a campanha eleitoral de 2026. Dia sim outro também, os liderados pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) fustigam o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), assumidamente pré-candidato ao Senado. Os críticos mais à direita propagam como se fosse um grande pecado o passado mais à esquerda do pedetista, fundador do PCdoB no estado. Outros vasculham possíveis irregularidades na gestão de Nogueira, além de o acusarem de ser pedante e desagregador. Mas, se por um lado é ruim ser alvejado pelos próprios aliados, por outro as críticas ajudam a manter o nome de Edvaldo nas redes sociais, nos comentários dos bares, barracas de feiras e na mídia tradicional. Político calejado, o ex-prefeito está sabendo usar os limões que lhe atiram para fazer boas limonadas., seguindo ao pé da letra o ditado popular: Falem mal, mas falem de mim. Misericórdia!

Nasce uma federação

A federação do União Brasil e do Progressista será formalizada nesta terça-feira e terá 20% dos representantes do Congresso Nacional. São 109 deputados e 14 senadores. O estatuto da nova agremiação também deve ser apresentado nesta terça. A nova federação contará com quatro parlamentares federais de Sergipe: o senador Laércio Oliveira (PP) e os deputados Rodrigo Valadares, Yandra de André – ambos do União – e Thiago de Joaldo (PP). Ainda não há uma decisão sobre quem presidirá a União-Progressista em Sergipe, mas a tendência é que o comando da federação no estado fique com o ex-deputado André Moura (União). Arre égua!

Caraminguás no bolso

O governo de Sergipe começou, hoje, o pagamento dos servidores estaduais referente a este mês de abril. Os salários serão pagos em duas etapas. Nesta terça-feira, recebem os aposentados e pensionistas. Amanhã, será a vez dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Os valores serão depositados ao longo dos respectivos dias. Com o cumprimento do calendário de pagamentos, serão injetados R$ 497 milhões na economia do estado. A ação ajuda a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local. Então, tá!

Saúde sem saída

Mais da metade das pessoas atendidas nas unidades de saúde de Aracaju são oriundas do interior sergipano, atestando que permanece forte em Sergipe a prática da ambulancioterapia. Os prefeitos, em quase sua totalidade, preferem custear as ambulâncias para transportar os doentes à capital sergipana a ter que investir em saúde básica. A visível falta de investimentos em setor tão importante e o tradicional clientelismo são responsáveis pelo grande número de ambulâncias transportando para Aracaju pessoas com simples resfriados ou unhas encravadas. Só Jesus na causa!

Agricultura familiar

A Universidade Federal de Sergipe deve ampliar a aquisição de alimentos da agricultura familiar na instituição. Esta hipótese foi debatida entre a instituição de ensino superior, os Ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além da Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo o reitor da UFS, professor André Maurício, parte dos alimentos servidos nos restaurantes universitários já é fornecida por agricultores familiares. Por sua vez, o superintendente regional do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Roberto Araújo Silva, garantiu que a agricultura familiar tem condições de fornecer uma diversidade de produtos. Ah, bom!

Títulos ameaçados

Cerca de 45 mil eleitores sergipanos podem perder os títulos se não regularizarem este documento até o próximo dia 19. Está nessa situação quem não votou nas três últimas eleições. Vale lembrar que cada turno corresponde a uma eleição. Em Aracaju, mais de 13 mil eleitores estão na lista dos faltosos nos três últimos pleitos. Os municípios de Nossa Senhora do Socorro (2.894 eleitores), Estância (1.796), Itabaiana (1.603), Lagarto (1.555), São Cristóvão (1.368) e Canindé do São Francisco (1.052) também apresentam números expressivos de eleitores que podem ter o título cancelado. Misericórdia!

Cadê o Banese?

O vereador aracajuano Joaquim da Janelinha (PDT) e o deputado federal Nitinho Vitale (PSD) não se cansam de cobrar da direção do Banco do Estado de Sergipe (Banese) a reabertura da agência do conjunto residencial Augusto Franco, o maior da capital sergipana. Os dois parlamentares dizem não entender o motivo de a instituição bancária virar as costas para aquela comunidade. Nitinho lembrou que a agência que existia no Augusto Franco também era usada pelos moradores do Conjunto residencial Orlando Dantas e do bairro Farolândia. Com a palavra a direção do Banese. Creindeuspai!

Rio pede socorro

Os esgotos estão matando o Rio do Sal, na Grande Aracaju. A afirmação é do vereador Breno Garibalde (UB). O distinto lamentou que os esgotos estejam sendo jogados diretamente naquele corpo d’água, sem que as autoridades façam nadica de nada para impedir tal crime. “Os pescadores são mais prejudicados com essa situação, pois sobrevivem do que pescam naquele rio”, alertou Breno. Recentemente, ocorreu uma grande mortandade de peixes naquele corpo d’água, causada por produtos químicos jogados em seu leito. Pior é que, até agora, não se sabe quem foi o responsável pelo crime ecológico. Cruz, credo!

Bolodório político

Quatro partidos políticos exibem, nesta semana, propaganda nas emissoras de rádio e televisão. PT, MDB, Podemos e União Brasil vão dizer que estão preocupados com os problemas do povo, que são os melhores e tal e coisa. O PT exibirá oito minutos de bolodório, sendo dois minutos e meio hoje, três minutos na quinta-feira e mais dois minutos e meio no sábado. O MDB terá um total de quatro minutos e meio: um minuto hoje, um minuto e meio na quinta e dois minutos no sábado. O Podemos veiculará um minuto de programa hoje. Já o União Brasil exibirá, ao todo, um minuto e meio de propaganda, sendo 30 segundos em cada um dos dias. Aff Maria!

Sem anistia

Diferente do que pregam os bolsonaristas, os golpistas que atentaram contra a democracia não merecem ser anistiados. Segundo a CUT, o Projeto de Lei propondo perdão aos criminosos do dia 8 de janeiro passado esconde seus verdadeiros objetivos. Por uma série de artimanhas legislativas, o projeto suspende todas as ações contra os golpistas, anula penas e multas já aplicadas, proíbe a polícia e o Ministério da Justiça de voltar a investigá-los e ainda impede o Judiciário de seguir com os processos em curso, sob pena de cometer abuso de autoridade. Portanto, pelo bem da democracia, sem anistia para os golpistas frustrados. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 24 de abril de 1910.

