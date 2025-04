Excesso de pretendentes ao Senado pode rachar a base governistas

Por Adiberto de Souza *

Assim como aconteceu nas últimas eleições de Aracaju, o excesso de pré-candidatos ao Senado tende a rachar ao meio os governistas sergipanos, com sérias ameaças à reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD). Por mais que tente, o líder pessedista não conseguirá agradar a todos, pois tem pretendentes demais para as duas vagas de senador. E para complicar a situação, o governador se apressou em propagar que o ex-deputado federal André Moura (União) será um de seus candidatos na disputa senatória. Isso significa que Mitidieri terá que escolher o outro seu preferido entre Alessandro Vieira (MDB), Edvaldo Nogueira (PDT) e Márcio Macêdo (PT), sem falar que daqui até a campanha podem surgir outros nomes. Caso ocorra, esse previsível racha não será novidade. Em 2018, foi grande o número de candidatos ao Senado com potencial de votos, porém o racha entre eles terminou derrotando nomes tidos como favoritos, a exemplo de André Moura, Jackson Barreto, Antônio Carlos Valadares e Pastor Heleno. A disputa entre estes favoreceu principalmente o neófito Alessandro Vieira, que montou no cavalo selado e se elegeu com folga. Portanto, se não souber tanger o gado, Fábio Mitidieri e seus pretendentes ao Senado podem dar com os burros n’água. Foi exatamente isso que aconteceu em Aracaju no ano passado. Marminino!

Fim de mandato

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), passou a presidência da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) para o gestor do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). Antes, o pedetista presidiu a última reunião geral da entidade, que contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), prestigiou a reunião e a eleição da nova diretoria da FNP. A gestora aracajuana se disse honrada por ter sido eleita vice-presidente da Comissão Temática “Políticas para Neurodivergentes” FNP. Então, tá!

Violência policial condenada

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) criticou o que chamou de violência policial. A psolista se refere ao assassinado de uma mulher em Aracaju por um policial militar, a morte de um trabalhador em Japaratuba durante uma abordagem policial e a agressão física de uma mulher por outro militar no município de Telha: “O que temos assistido é o retrato cruel da violência exercida justamente por quem deveria proteger. O que era para ser uma força de segurança se tornou sinônimo de medo, dor e brutalidade. É inadmissível, desumano e revoltante”, afirmou a deputada. Segundo Linda, ocorreram em Sergipe três episódios de violência policial num único final de semana, mas “ainda há quem chama de caso isolado”. Arre égua!

Penduricalhos em excesso

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Sergipe está denunciando que em apenas dois meses o Tribunal de Justiça gastou mais de R$ 7 milhões com o pagamento retroativo da gratificação a magistrados. “Somente no mês passado, 176 juízes receberam R$ 25 mil cada, o que totaliza um gasto de R$ 4,4 milhões”, revela o Sindijus. A entidade informa que na última folha de pagamento do TJ, um juiz ou desembargador recebeu mais de R$ 40 mil a título de indenização – contando auxílio-folga, saúde e alimentação. O levantamento do sindicato aponta ainda que, em fevereiro último, os mesmos magistrados já haviam recebido, cada um, R$ 15 mil, representando um custo total de R$ 2,6 milhões. Misericórdia!

Bom de faca

Nas andanças pelas feiras de Sergipe o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), aproveita para matar a saudade dos tempos em que ajudava o pai marchante Francisco Paes da Costa. Outro dia, no mercado do povoado Terra Vermelha, município de Campo do Brito, Valmir exibiu a sua especialidade em amolar a faca antes de cortar a carne de porco. Aliás, Valmir não nega que certos setores da burguesia sergipana nunca esconderam o preconceito por ele ser filho de um marchante, mas afirma que sempre teve orgulho da história do pai, um homem simples, mas um cidadão honrado. Ah, bom!

Valores parecidos

Os valores das pontes projetadas pelo governo Mitidieri e pelo Ministério dos Transportes são parecidos: ambas vão custar cerca de R$ 300 milhões. A primeira terá 360 metros de extensão e ligará Avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, em Aracaju, enquanto a outra cruzará o Rio São Francisco, numa extensão de 1,18 quilômetro, ligando Neópolis (SE) a Penedo (AL). A obra da ponte sobre o Rio Poxim prevê a construção de um viaduto entre as avenidas Beira Mar e Tancredo Neves. Já a do Velho Chico terá duas faixas de rolamento, passeios de 2,3 metros para cada lado e um vão central estaiado. Creindeuspai!

Na mira do delegado

Há quem acredite que o senador Alessandro Vieira (MDB) está se cacifando com documentos para, na hora cerca, abrir o verbo sobre o passado de André Moura (União), o pré-candidato ao Senado preferido do governador Fábio Mitidieri (PSD). Delegado de polícia, o emedebista pode estar elaborando um robusto dossiê contra o desafeto. Outro dia, Alessandro disse numa emissora de rádio que a elegibilidade de Moura é fruto de acordos nos quais confessou que “roubou dinheiro da Prefeitura de Pirambu”. Segundo Vieira, o acordo judicial feito por André o livrou de passar nove anos na cadeia. Home vôte!

Na terrinha

Aracaju recebe, hoje, a visita de dois ministros do governo Lula da Silva (PT). O sergipano Márcio Macêdo e o cearense Camilo Santana participam na capital sergipana de um evento para comemorar o primeiro ano do Programa Pé de Meia. Na mesma solenidade acontecerão as assinaturas do contrato que beneficia seis mil alunos da rede estadual participantes do programa Estudante Monitor, e da ordem de serviço para a construção de 10 creches do Programa de Apoio aos Municípios para a Expansão da Educação Infantil. Também prestigiado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), o evento com a presença dos dois ministros acontece no Centro de Excelência John Kennedy. Aff Maria!

Justa homenagem

Nascida no município sergipano de Brejo Grande, a ativista política Jessica Taylor dos Santos ganhará a cidadania aracajuana. Em sessão especial agendada para amanhã, a ilustre receberá da Câmara Municipal de Aracaju o título de cidadã graças a indicação apresentada pela vereadora Sônia Meire (Psol). Residente na capital sergipana desde os 11 anos de idade, Jessica é uma mulher trans com uma trajetória marcada por luta e resistência. Essa nova aracajuana é militante feminista, antirracista, defensora da população LGBTQIAPN+, das pessoas em situação de rua e dos Direitos Humanos. Taí uma merecida homenagem prestada pelo Legislativo de Aracaju. Supimpa!

Apoio aos golpistas

dependesse apenas dos oito deputados federais de Sergipe o Projeto de Lei concedendo anistia aos bolsonaristas radicais que tentaram dar um golpe de estado seria aprovado com folga. Katarina Feitoza (PSD), Thiago de Joaldo (PP), Nitinho Vitalle (PSD), Ícaro de Valmir (PL) e Rodrigo Valadares (União) já se declararam favoráveis à anistia para os criminosos que tentaram instalar uma ditadura no Brasil. Yandra de André (União) e Justinho Ribeiro (Republicanos) ainda estão em cima do muro, mas há quem aposte uma mariola de goiana como, na hora H, ambos apoiarão o projeto. Portanto, o único voto certo contra a anistia aos golpistas é o do deputado João Daniel (PT). Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 30 de setembro de 1939.

