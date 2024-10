Execrado por ambos no 1º turno, André é paquerado por Emília e Luiz

Por Adiberto de Souza *

O mundo dá voltas mais rápido do que se imagina. Enxovalhado durante todo o 1º turno, agora o ex-deputado André Moura (União) está sendo paquerado pelos prefeituráveis Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT). Ambos sonham em tê-lo em seus palanques, de olho nos 43.932 votos obtidos por Yandra. O diabo é convencer os eleitores que era brincadeirinha os ataques feitos a André, um condenado à prisão por desvio e apropriação de dinheiro da Prefeitura de Pirambu. Caso o pai da derrotada decida apoiar Corrêa, como ela sustentará o discurso de explodir o esquemão, já que Moura é governista de carteirinha? E como Luiz Roberto explicará essa aliança após o marketing dele ter espalhado que o fidalgo é o diabo em forma de gente? Tanto para Emília quanto para o pedetista, o possível apoio do pai de Yandra será uma faca de dois gomes. Se os eleitores reprovarem pode ocorrer o que aconteceu com Rogério Carvalho (PT) em 2022, que viu a possível eleição para o governo ir por águas abaixo ao aceitar no segundo turno o apoio do bolsonarista Valmir de Francisquinho (PL). Marminino!

Mulheres prefeitas

O número de prefeitas em Sergipe foi praticamente mantido. Em 2020, os sergipanos elegeram 13 candidatas, uma a mais que nas eleições deste ano. Das 12 gestoras municipais vitoriosas domingo passado, três foram reeleitas: Jeane da Farmácia (PL), Luana Oliveira (PSD) e France de Domingos (PSB), respectivamente, de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória e Pedrinhas. O município de Pacatuba trocará de comando em janeiro de 2025, mas permanecerá sendo administrado por uma mulher: a atual prefeita Manuella Martins (PSC) passará o bastão para a sucessora Iara Martins (PSD). Ah bom!

Quem te viu…

Outrora campeão de votos e fazedor de prefeitos em Aracaju, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) não consegue mais eleger sequer um vereador. Pela segunda vez, o candidato dele à Câmara de Aracaju ficou pelo caminho: Everton Souza (PV) teve 2.183 votos, insuficientes para lhe garantir uma cadeira parlamentar. O Jackson de hoje nem de longe lembra aquela liderança que em 1988 se elegeu vereador de Aracaju com exagerados 23 mil votos, suficientes para eleger outros sete candidatos da coligação. como dizem lá em Carira: a fila anda. Home vôte!

Governistas otimistas

O grupo de apoio ao candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), promoveu uma reunião, ontem, visando discutir as estratégias para o 2º turno das eleições. Após agradecer às lideranças aliadas, o pedetista disse ser preciso, “mais do que nunca, da força de cada um para conquistar a vitória no segundo turno”. O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) também se revelou muito confiante no sucesso eleitoral de Luiz. E será preciso muita disposição para virar o jogo. Vale ressaltar que a prefeiturável Emília Corrêa (PL) obteve 41,32% dos votos no 1º turno, enquanto Luiz foi votado por 23,86% dos aracajuanos. Virar esse jogo não será tarefa fácil. Santo Cristo!

Previsão confirmada

Menos de 24 horas após as eleições, se confirmou o que o senador Alessandro Vieira (MDB) dizia durante toda a campanha: se Yandra (União) fosse eleita quem ia mandar de fato na prefeitura era o pai dela. Isso ficou evidente na reunião realizada, ontem, para tratar sobre o 2º turno. Sentado à mesa ao lado da filha, André Moura apresentou a estratégia política do grupo aos vereadores Ricardo Vasconcelos (PSD), Nitinho Vitale (PSD), Isac Silveira (União), Anderson de Tuca (União), Binho (Pode) Pastor Diego (União), e o eleitos Maurício Maravilha (União), Sávio Neto de Vardo (União), Alex Melo (PSD) e Thannata da Equoterapia (Mobiliza). Creindeuspai!

A força do patriarca

E quem está sorrindo de orelha a orelha é o folclórico ex-vereador de Itabaiana, Vardo da Lotérica. O ilustre reelegeu o filho Breno (PL) para a Câmara itabaianense e o neto Savio (União) vereador em Aracaju. Em 2020, o empresário Vardo assustou os amigos ao prometer saltar para a morte da ponte do Rio Vaza Barris se o filho e o neto não fossem eleitos. Felizmente, os garotos se saíram muito bem nas urnas, para a alegria do vovô coruja e a tranquilidade dos familiares e amigos dele. Como escrevia a saudosa jornalista Thaís Bezerra: “Com essa, só pedindo um refresco de maracujá super gelado”. Cruz, credo!

Ausência notada

Chamou a atenção de muita gente a ausência do ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) na reunião do União Brasil para discutir o 2º turno das eleições em Aracaju. É que o distinto foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Yandra Moura (União), a quem ele chama de “minha casca de bala”. Segundo as línguas ferinas, a verdade é que Chagas ainda não digeriu a derrota em Simão Dias onde, pela segunda vez consecutiva, os candidatos dele foram derrotados pelo prefeito Cristiano Viana (PT). Vá pescar, Belivaldo!

Blá-blá-blá de volta

A propaganda eleitoral para o 2º turno das eleições em Aracaju já está autorizada. Com o encerramento, ontem, do prazo de 24 horas após a votação do 1º turno, as campanhas de Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT) já podem realizar comícios, caminhadas, carreatas, passeatas e distribuição de propaganda. O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV voltará a ser transmitido no próximo dia 11 e vai até dia 25. A publicidade das campanhas deve ocorrer dentro do que prevê a legislação eleitoral. Se desrespeitarem as normas, candidatos e partidos estarão sujeitos a penalidades, como multas de R$ 5 mil a 25 mil reais. Danôsse!

De volta pra casa

E quem estará de volta à Assembleia Legislativa em 2025 é a ex-deputada Kitty Lima (Cidadania). Vai substituir Samuel Carvalho (Cidadania), eleito prefeito de Nossa Senhora do Socorro. A previsão é que o vereador aracajuano Manuel Marcos (PSD), que não se reelegeu, também assuma uma cadeira no parlamento estadual, pois o deputado Jorginho Araújo (PSD) deverá se licenciar após o 2º turno das eleições em Aracaju, para reassumir a Secretaria Estadual da Casa Civil. Então, tá!

Dividido e derrotado

Como já era esperado, a candidatura do PT à Prefeitura de Aracaju foi pro brejo. Ao contrário do que alardeava o marketing petista, Candisse Carvalho estacionou na quarta posição, tendo obtido apenas 28.049 votos, bem aquém dos 126.365 sufrágios dados à prefeiturável Emília Corrêa (PL). Resta saber para qual lado o dividido PT penderá agora no 2º turno. Tomara que não queira imitar o PSDB, ficando em cima do muro, nem se desmoralize de vez, apoiando a candidata bolsonarista. Misericórdia!

Abra o olho

Acaba às 17 horas de hoje, o prazo da determinação judicial proibindo a prisão de eleitores. A medida impede detenções até 48 horas após do término da votação. Prevista pelo Código Eleitoral, a regra só permite a prisão em caso de flagrante; daqueles contra quem haja sentença criminal condenatória por crime inafiançável; e a quem desobedecer a salvo-conduto. Muita gente achou que estava tudo liberado e acabou vendo o sol nascer quadrado. Foi o caso do candidato a vereador por São Cristóvão, “Paulista a Voz do Povo” (PL), preso em flagrante por roubo do cabeamento de uma empresa de telefonia. Desconjuro!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 19 de julho de 1891.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias