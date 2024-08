Façam suas apostas, senhores, o jogo eleitoral está posto

Por Adiberto de Souza *

Encerrado o período das convenções partidárias, pode-se dizer que a mesa de pôquer está formada. O jogador que chegar em outubro com o melhor conjunto de cartas terá como prêmio a Prefeitura de Aracaju. Ainda é cedo para falar em favoritos nessa empreitada. Somente a partir de agora, com as candidaturas homologadas, as pesquisas vão poder revelar melhor a fotografia da disputa. As consultas de opinião pública feitas antes de os times estarem escalados colocam a prefeiturável Emília Corrêa (PL) na dianteira, mas até as eleições muita água passará por debaixo da ponte. Ressalte-se que o candidato Luiz Roberto (PDT) terá a seu favor duas azeitadas máquinas públicas, além de muito tempo no horário eleitoral. Essas aparentes vantagens de Emília e do pedetista, contudo, podem ser diluídas num piscar de olhos. Basta uma frase mal colocada ou o tropeço num debate para a vaca ir pro brejo. Portanto, todos os sete candidatos à Prefeitura de Aracaju têm chances de vitória, inclusive aqueles tidos por muitos como azarões. Então, façam suas apostas, senhores. Misericórdia!

Sete opções

Sete candidatos e candidatas à Prefeitura de Aracaju vão brigar pela preferência do eleitorado. Estão na disputa Luiz Roberto (PDT), Yandra de André (União), Danielle Garcia (MDB), Emília Corrêa (PL), Zé Paulo (Novo), Candisse Carvalho (PT) e Niully Campos (Psol). Os postulantes a vice-prefeito são, respectivamente, Fabiano Oliveira (PP), Belivaldo Chagas (Pode), Ayslan Jorge (MDB), Ricardo Marques (Cidadania), Tânia Barbosa (Novo), Professora Rosângela (PT) e Alexis Pedrão (Psol). E você já se definiu? Aff Maria!

Sergipe de fora

Sergipe não aparece na relação dos 10 destinos do Nordeste mais procurados pelos turistas neste segundo semestre. Produzido pela Decolar, empresa líder em tecnologia de viagens na América Latina, o levantamento destaca Maceió, Porto de Galinhas, Porto Seguro, Natal, Fortaleza, Salvador, Maragogi, João Pessoa, Recife e Ilhéus. A Decolar usou como parâmetros as buscas por hospedagens em seu site e aplicativo. A pesquisa verificou, ainda, o aumento das viagens com foco em gastronomia e aventura. Então, tá!

Combate à desinformação

A Justiça Eleitoral lança, hoje, uma campanha visando combater a desinformação durante o período eleitoral. Um dos objetivos do projeto é utilizar a linguagem regional para engajar os eleitores. Serão lançados dois playbooks com informações sobre o processo eleitoral. Durante a campanha que se avizinha, a Justiça Eleitoral vai jogar duro contra a divulgação de fake News, devendo punir com rigor que for flagrado espalhando mentiras contra os adversários. Danôsse!

Filho de Sergipe

O radialista Renato Nogueira é o mais novo cidadão sergipano. Natural de Pernambuco, mas residindo em Sergipe desde 1993, o comunicador está secretário da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. A honraria foi concedida graças a projeto apresentado pela deputada estadual Carminha Paiva (Republicanos). “Renato é um parceiro fiel de todas as horas, além de ser um grande radialista”, afirmou a parlamentar. Por algum tempo, Nogueira figurou como pré-candidato a prefeito de Socorro, mas abriu mão da disputa em favor da deputada Carminha. Ah, bom!

Esqueceu -se delas

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), tem uma explicação na ponta da língua para justificar seu apoio ao candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT). O fidalgo afirma que chegou à chefia do Executivo porque o pedetista e o postulante a vice-prefeito Fabiano Oliveira (PP) “levantaram minha bandeira. Agora, eu que levanto a bandeira de vocês”, frisou. Ué, e como ficam as prefeituráveis Yandra de André (União) e Danielle Garcia (MDB), que também levantaram a bandeira de Mitidieri na campanha eleitoral de 2022? Marminino!

Braços cruzados

Os professores da rede estadual de ensino vão paralisar as atividades amanhã e quinta-feira, como forma de pressionar o governo de Sergipe a reabrir o diálogo com a categoria. Segundo o presidente do Sintese, Roberto Silva, caso não haja negociação e proposta efetiva do governo Mitidieri, o Magistério continuará na luta. Desde junho passado que os professores tentam reabrir as negociações salariais com o governo, que tem feito ouvidos de mercador. Assim também já é demais também!

Favoritismo engana

É bom os candidatos a prefeito não pensarem que, pelo fato de as pesquisas os colocarem como favoritos, acharem que a fatura já está liquidada. Em Aracaju, por exemplo, já teve candidato que comprou o terno da posse após o 1º turno, perdeu o controle do gado e amargou uma derrota no 2º turno. Na década de 60, Seixas Dória, figura de proa da UDN, pulou a cerca para as bandas do PR, se candidatou a governador e derrotou o ex-aliado Leandro Maciel que, de tão confiante na vitória, cunhou como slogan de campanha a frase “ninguém se perde na volta”. Se perdeu. Cruzes!

Crítica ao antecessor

Ao promover mutirões batizados de “Sergipe é Aqui”, o governo Mitidieri expõe que a gestão do ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) fechou os olhos para necessidades básicas da população. Ora, se o Estado oferecesse normalmente ações rotineiras, como agendamento de serviços em repartições públicas, não era preciso fazer os tais mutirões. Portanto, a gestão Mitidieri escancara que o governo de Belivaldo falhou feio por não ter levado ao interior estrutura do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), que faz praticamente todos os serviços oferecidos pelo “Sergipe é Aqui”. Subliminarmente, Chagas também fustiga o pedessista ao dizer que deixou praticamente prontas 90% das obras inauguradas até agora por Mitidieri. Só Jesus na causa!

JB fora do ninho

Ainda filiado ao PMB, o ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto, optou por prestigiar a convenção do PDT que homologou a candidatura de Luiz Roberto à Prefeitura de Aracaju. A presença de JB no “palanque” montado no Iate Clube de Aracaju deixou claro que ele será o patinho feio entre os governistas. Aliás, tem gente torcendo que o ex-governador assuma o papel de metralhadora giratória, escolhendo como alvo principal a delegada Danielle Garcia, que vem a ser candidata a prefeita de Aracaju justamente pelo partido de Jackson Barreto. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 8 de julho de 1950.

* É editor do Portal Destaquenotícias