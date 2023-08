Fala de Edvaldo expõe estremecimento entre governistas

Por Adiberto de Souza *

Apesar das negativas, é evidente que existe um estremecimento entre os governistas quando o assunto é a indicação pelo grupo do candidato à Prefeitura de Aracaju. No encontro do PDT, realizado sábado último, o prefeito e mandachuva do partido, Edvaldo Nogueira, deu um recado duro aos aliados que não acreditam no acordo político firmado em 2022, dando a ele o direito de indicar o postulante à sua cadeira: “Quem pensa que não vou escolher, tá enganado. Eu vou escolher, assim como escolheram o candidato a governador”, garantiu. Anteriormente, o ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) havia dito que para disputar a Prefeitura da capital é preciso ter um partido, numa indireta ao vereador Nitinho Vitalle (PSD), disposto a se lançar candidato majoritário mesmo sem o apoio da maioria governista. Ressalte-se que o próprio Chagas tem sido estimulado a disputar a cadeira ocupada hoje por Edvaldo. Aliás, dentro do PDT de Nogueira existem como pré-candidatos Zezinho Sobral, Luiz Roberto, Waneska Barboza e Garibalde Mendonça. Portanto, antes de escolher o candidato do grupo, o prefeito terá que definir qual pedetista tem mais chance de disputar as eleições em Aracaju sem provocar um racha no grupamento da situação. Admitamos, não será uma tarefa fácil. Marminino!

Política enlutada

O mundo político está enlutado com a morte prematura do ex-vereador de Aracaju, Thiago Batalha. Ele foi encontrado morto, ontem, em sua residência. O político era filho do radialista Carlos Batalha, diretor do Sistema Aperipê de Comunicação. O comunicador estava em São Paulo e retornou às pressas para Aracaju. O corpo do ex-vereador está sendo velado na Câmara Municipal, localizada no centro da capital. Thiago Batalha tinha 35 anos de idade e foi vereador de 2017 a 2020. Descanse em paz!

Patinho feio

Com apenas 23 aerogeradores instalados no município da Barra dos Coqueiros, Sergipe é o que se pode chamar o patinho feio na geração de energia eólica. O Estado produz ínfimos 34,50 Megawatt e só ganha em produção desse tipo de energia para o Rio de Janeiro (28,05 MW) e o Paraná (2,59 MW). Quando o Parque Eólico da Barra foi instado, em 2013, o saudoso ex-governador Marcelo Déda (PT) afirmou que “a exemplo do que representou para os sergipanos a chegada da energia elétrica a partir da usina de Paulo Afonso, nos anos 1950, a entrada em operação dessa nova usina será um divisor de águas na história sergipana”. Não foi!

Braço na seringa

A Secretaria da Saúde de Aracaju inicia, hoje, a vacinação de estudantes em 77 escolas estaduais localizadas na capital sergipana, com imunizantes contra covid-19 e demais vacinas. O calendário da vacinação seguirá até o próximo dia 20. A imunização nas escolas faz parte das estratégias da Prefeitura para ampliar a cobertura vacinal e incentivar a atualização dos cartões de vacina, facilitando ainda mais o acesso para as pessoas da comunidade escolar. Os funcionários das escolas, pais e professores, para serem vacinados devem apresentar documento de identificação e cartão de vacina. Então, tá!

Sob nova direção

O ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto (MDB), prestigiou a posse do novo superintendente dos Correios em Sergipe, Washington Bonfim. Ressalte que na juventude JB foi carteiro em Aracaju, vindo daí o seu grande conhecimento das ruas e avenidas da cidade, particularmente as da periferia. O presidente estadual do PSB, Valadares Filho, representou o ministro Márcio Macedo (PT) na solenidade de posse. O novo superintendente é funcionário de carreira dos Correios. Ah, bom!

Violência discutida

A Juventude do PT em Sergipe se reuniu, no último sábado, para discutir a violência contra os jovens no estado. Na convocação para o encontro, o partido revela que um recente levantamento mostra que a Polícia já matou em Sergipe cerca de 700 jovens nos últimos três anos e meio: “Usando a narrativa de confronto, a maioria desses mortos são pessoas jovens e negras. A Polícia Militar sergipana é uma das mais violentas do Brasil. É a polícia que mais mata”, frisa a nota de convocação. Durante o evento, a juventude petista discutiu sobre ‘Políticas de Segurança e o combate ao genocídio da juventude negra no Estado de Sergipe’. Crendeuspai!

Contra a CPI

O deputado federal João Daniel (PT) é radicalmente contra o encaminhamento que vem sendo dado pela oposição à CPI do MST. Segundo o petista, essa Comissão Parlamentar de Inquérito nasceu com o objetivo único de perseguir os movimentos que lutam pela reforma agrária no Brasil. Daniel revela que os opositores do governo integrantes da CPI representam parte do fascismo que foi derrotado nas últimas eleições presidenciais, “mas a maioria da Comissão não vai aprovar o relatório que eles querem. Nós queremos um documento que mostre a verdade, como a reforma agrária, que está abandonada há sete anos”, discursa. Aff Maria!

Prefeitos paquerados

Apesar de toda fiscalização dos órgãos de controle, é inegável que a máquina pública faz grandes estragos no campo adversário. Os prefeitos, por exemplo, negam a utilização política desse torpedo eleitoral, porém o simples fato de comandarem verbas públicas e contarem com a caneta para contratar empresas, nomear e exonerar servidores ajuda e muito os candidatos apoiam por eles. É justamente pela força política das administrações municipais que os pretensos candidatos às eleições de 2024 não se cansam de bater às portas dos prefeitos. Home vôte!

De volta aos fertilizantes

A Petrobras está concluindo etapas que faltam para retornar ao segmento de fertilizantes, que foi deixado de lado nas gestões dos ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). Fortemente dependente de importações, o insumo é fundamental para o Brasil, que cresce ancorado no agronegócio. Arrendada à Petrobras pelo grupo Unigel, a Fafen de Laranjeiras suspendeu a produção alegando que o elevado preço do gás natural impede a atividade da fábrica. Na mesma situação se encontra a Fafen de Camaçari (BA), também arrendada pela Unigel. Misericórdia!

Sergipe na 2ª Guerra

A Assembleia Legislativa realizará, amanhã, uma sessão especial alusiva aos 81 anos do torpedeamento dos navios Baependy, Araraquara e Aníbal Benévolo na costa sergipana. Naquele 15 de agosto de 1942, os três navios brasileiros foram atacados e afundados pelo submarino nazista U-507, a menos de 10 quilômetros do continente. A ação da Marinha de Adolf Hitler deixou cerca de 600 mortos nas praias sergipanas. Por causa desses ataques covardes, o Brasil decidiu entrar na 2ª Guerra Mundial, enviando homens para lutar na Itália. A sessão solene acontecerá às 16 horas, no plenário do Legislativo. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 27 de fevereiro de 1908.

