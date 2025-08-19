Falta de diálogo com servidores desgasta a imagem de Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

A demora em atender as justas reivindicações dos professores e dos auditores fiscais tributários de Sergipe tem contribuído para aumentar o desgaste do governo Mitidieri junto aos servidores e familiares destes. Para a chamada arraia miúda do funcionalismo, o Executivo já prometeu um reajuste de 10%, porém ainda não enviou para a Assembleia o Projeto de Lei concedendo o benefício. Quanto ao pessoal do Fisco, a Secretaria da Fazenda insiste em não negociar as propostas salariais, fato que tem provocado paralisações semanais dos auditores, com a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado. Os professores voltaram a sentar à mesa com o governo, contudo este segue sem atender reivindicações importantes, como valorização da carreira, respeito à aposentadoria e condições dignas de trabalho. É óbvio que o Estado não tem fôlego financeiro para atender tudo que está sendo proposto pelos auditores fiscais e os educadores, contudo a demora em negociar o possível com as duas categorias resultará em sérios prejuízos eleitorais para o governador Fábio Mitidieri, que tentará se reeleger em 2026. Quem viver verá!

Edvaldo é o alvo

Os vereadores integrantes da CPI das Multas se reuniram pela primeira vez, ontem, para aprovar requerimentos endereçados à SMTT de Aracaju. Já a CPI do Natal Iluminado será instalada oficialmente, hoje, na Câmara Municipal. As línguas ferinas já andam espalhando pelas esquinas da cidade que as duas Comissões Parlamentar de Inquérito têm como alvo o ex-prefeito e pré-candidato a senador, Edvaldo Nogueira (PDT). Segundo as danadinhas, vereadores ligados ao também pré-candidato a senador André Moura (União) vão fazer de tudo para tornar o pedetista inelegível. Home vôte!

Bancada de 2ª classe

A solenidade para anunciar os deputados federais e senadores eleitos para o Prêmio Congresso em Foco 2025 vai acontecer, nessa quarta-feira, em Brasília. A terceira e última parcial da votação do Prêmio mostra que a bancada sergipana vai mal das pernas. Dos 11 representantes de Sergipe, apenas o senador Rogério Carvalho (PT) aparece entre os 60 parlamentares federais citados na relação dos prováveis melhores da Câmara Federal e do Senado. Em sua 18ª edição, o Prêmio Congresso em Foco vai brindar os escolhidos com troféus, certificados e selos digitais para divulgação de sua conquista. Deus é mais!

Ódio virtual

Cerca de 63% das denúncias contra crimes cibernéticos estão relacionadas a discurso de ódio. O racismo corresponde a quase um terço dos conteúdos denunciados. Além disso, 69% das vítimas que procuram ajuda por bullying, perseguição e ameaças são mulheres. Segundo a Ong SaferNet, as páginas de pornografia infantil continuam ocupando generosos espaços na internet, apesar da permanente ação policial contra os adeptos da pedofilia. Só Jesus na causa!

Cadê você?

A cidade de Propriá foi palco do Baile “Por onde anda você”, organizado para homenagear os filhos do município residentes em outros lugares, mas que nunca perderam o vínculo com Propriá. A deputada federal Katarina Feitoza (PSD) foi uma das homenageadas, juntamente com a mãe dela, dona Fátima. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), fez questão de prestigiar o Baile, realizado no tradicional Doze Tênis Clube e animado por Auvanildo Araújo, Os Átomos e a banda Los Bossais. Supimpa!

Titular da CPMI

O senador Rogério Carvalho (PT) é um dos 32 titulares da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigará o esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS desde 2019. Os presidente e relator da CPMI são, respectivamente, o senador Omar Aziz (PSD-AM) e o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO). A instalação oficial da Comissão está agendada para amanhã, no Congresso. O esquema de desvio de pensões e aposentadorias foi consolidado entre 2019 2022, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Aff Maria!

Risco de naufrágio

Políticos e analistas têm alertado para o risco de o elevado número de pré-candidatos ao Senado na canoa governistas possa naufragar a embarcação. Os mais comedidos, porém, acreditam que com o andar da carroça as abóboras se ajeitam, formando um consenso em torno dos dois escolhidos para se candidatar a senador pela banda situacionista. Os pessimistas, contudo, apostam que os interesses pessoais dos pré-candidatos impedirão um acordo político, resultado no racha idêntico ao vivido pelos governistas durante a disputa pela Prefeitura de Aracaju, no ano passado. Será? Creindeuspai!

Lero-lero político

O partido Republicanos exibe propaganda partidária nas emissoras de rádio e televisão nesta semana. De acordo com o calendário do segundo semestre de 2025, a legenda veiculará o total de quatro minutos e meio de programas, divididos da seguinte forma: um minuto e meio hoje, o mesmo tempo na próxima quinta-feira e mais um minuto e meio no sábado. Aconselha-se a quem não gosta de lero-lero político desligar o rádio e a televisão. Marminino!

Singapura como exemplo

O senador Alessandro Vieira (MDB) está em Singapura juntamente com os deputados federais integrantes da Frente Parlamentar Mista da Educação (FPME) e da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação (PNE). O grupo, que permanecerá naquele país até a próxima sexta-feira, foi observar o sistema educacional local e estudar a viabilidade de trazer soluções concretas para o Brasil. Os 13 parlamentares estão participando de reuniões com o Ministério da Educação de Singapura e visitando, além de escolas públicas primárias e instituições técnicas e universitárias. Arre égua!

Ninho esvaziado

O PSDB perderá seu último governador. Com destino ao PP, o gestor do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, é o último dos tucanos chefes de executivos estaduais a bater asas do ninho. Antes dele, os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Pernambuco, Raquel Lyra, já tinham deixado o PSDB. Presidido em Sergipe pelo ex-senador Eduardo Amorim, o partido tem cara e jeitão de nanico. Mesmo assim, o tucano sergipano mantém sua pré-candidatura ao Senado e espera conseguir fazer uma boa coligação com outros partidos de oposição ao governador Fábio Mitidieri (PSD). Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 19 de julho de 1891.

