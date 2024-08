Febre da vitória faz centenas de vítimas em Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Somente em Aracaju nada menos do que 492 pessoas estão acometidas pela febre da vitória, mal que aparece em parte da população a cada dois anos. No Brasil são milhares de vítimas, chamadas ‘clinicamente’ de candidatos a prefeito, vice e vereador. Todas adquirem um repentino entusiasmo e saem a espalhar que serão eleitos, certamente entre os mais votados. Aos incrédulos, eles apresentam números fantásticos e explicam, por ‘A’ mais ‘B’, porque já se acham vitoriosos. Os “enfermos” se convencem com os tapinhas nas costas, os “Deus lhe ajude” e “estou com você” ditos pelos amigos e gozadores. Contam como certos os votos dos parentes e colegas de trabalho. Também costumam enxergar os concorrentes como derrotados. A “doença” que, entre outras coisas, provoca miragens, não tem remédio conhecido, porém desaparece logo após a contagem dos votos, prevista para outubro próximo. A febre da vitória deixa como sequelas uma forte dor de cabeça e uma terrível mania de desconfiança. Todos são vistos pelos derrotados como traidores desalmados. Marminino!

Hoje tem debate

O Sistema Atalaia de Comunicação promove, hoje, o primeiro debate eleitoral com sete dos oito candidatos à Prefeitura de Aracaju. Com início previsto para às 12 horas, o evento político terá transmissão simultânea pela TV Atalaia e pelas rádios Nova Brasil/FM, Transamérica Aracaju e Cidade/FM, além do canal oficial do Youtube da TV Atalaia. Apenas o candidato Felipe Vilanova (PCO) não participará do confronto verbal. O debate será dividido em cinco blocos, com temáticas livres e confrontos diretos. Aff Maria!

Longe de Sergipe

O presidente Lula da Silva (PT) vai fazer um giro eleitoral pelo Nordeste para apoiar candidatos a prefeito do PT e de partidos aliados. A agenda prevê passagens por Natal e Fortaleza, capitais apresentadas como prioritárias pelos petistas. Maceió também deverá receber a visita de Lula nesse novo périplo pela região. Aracaju, porém, permanece fora do roteiro presidencial porque, embora tenha candidatura própria à prefeitura, o PT está dividido na cidade e o “Barba” não quer se posicionar por este ou aquele lado. Misericórdia!

A hora da onça

A onça moradora da cédula de R$ 50 terá presença garantida nesta campanha eleitoral. Quando se aproximar o dia da votação, milhares de notas novinhas viajarão em malas pretas com o objetivo de mudar o destino dos votos. As onças também serão usadas para atrair os eleitores indecisos. Como dinheiro não fala, boa parte das cédulas estampadas com a imagem do belo felino chegará ao destino, influenciando criminosamente no resultado das próximas eleições. Portanto, mesmo com a vigilância redobrada das autoridades, chegará a hora de a onça beber água. Home vôte!

Defesa das mulheres

Seminário promovido, ontem, pela Assembleia Legislativa discutiu a importância da inclusão dos grupos reflexivos como intervenção na política de enfrentamento à violência contra as mulheres. Os grupos reflexivos de gênero são classificados como espaços criados no Poder Judiciário para que homens autores de violência doméstica possam ser direcionados quando da decisão judicial. A deputada estadual Linda Brasil (Psol) disse que saiu do seminário como uma pessoa, uma educadora e uma ativista bem melhor. Então, tá!

Maré deci

Enquanto a candidata a prefeita de Aracaju, Yandra de André (União), declarou possuir um patrimônio avaliado em mais de R$ 2,2 milhões, as prefeituráveis Candisse Carvalho (PT) e Niully Campos (Psol) informaram à Justiça Eleitoral que não têm bens a declarar. O patrimônio do candidato Felipe Vilanova (PCO) também é baixíssimo: apenas R$ 1.586,67. Felizmente para Candisse, Niully e Vilanova, a disputa não é para avaliar o tamanho do patrimônio de cada um, mas para apurar quem terá mais votos quando as urnas forem abertas em outubro próximo. Creindeuspai!

Cidade inteligente

A Prefeitura de Aracaju lançou, ontem, o Portal MapAju. Essa nova plataforma da Secretaria Municipal da Fazenda disponibiliza para a população acesso a dados e informações territoriais de toda a capital sergipana. O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) disse acreditar que “uma cidade inteligente é aquela que consegue melhorar a vida das pessoas, que dá resultados, a partir do uso da tecnologia”. O MapAju oferece informações geográficas detalhadas sobre infraestrutura, serviços públicos, zoneamento, planejamento urbano, entre outros aspectos da administração municipal. Ah, bom!

Malandragem condenada

A descrença do eleitor com os políticos tem razão de ser. Ao reprovar os ditos representantes do povo, a população reage contra as bodegas em que se transformaram os partidos, condena a malandragem dos políticos e rechaça os acordos espúrios entre legislativo e executivo. Os ‘donos’ dos partidos enxergam o eleitor como simples mercadoria, vendida quase abertamente nas campanhas eleitorais. Portanto, quem condena a reação popular à classe política é inocente ou deseja que tudo continue como está para seguir se locupletando com o dinheiro público. Desconjuro!

Policiamento reforçado

A Polícia Militar vai disponibilizar 3.416 policiais para garantir a tranquilidade nas eleições municipais em Sergipe. O número foi apresentado pelo comando da PM durante reunião realizada no Tribunal Regional Eleitoral para discutir o planejamento Operacional do pleito de outubro próximo. A presença da Polícia será mais forte nos cartórios eleitorais, locais de votação e de apuração, vias públicas e estações de transporte. Arre égua!

Bico calado

Os vereadores aracajuanos Nitinho Vitale e Ricardo Vasconcelos – ambos do PSD – devem ficar fora do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV por apoiarem a candidata a prefeita Yandra Moura (União). O presidente estadual do PSD, governador Fábio Mitidieri, já disse que os candidatos a vereador da legenda só terão espaço no horário eleitoral gratuito se pedirem votos para o prefeiturável apoiado pelo PSD, que em Aracaju é Luiz Roberto (PDT). Entrevistados pela rádio FanF1, Nitinho e Vasconcelos admitiram que se for o caso não farão propaganda no rádio e na TV, porém permanecem com Yandra e ponto final. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A República, em 29 de dezembro de 1932.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Gazeta Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias