Festas juninas escancaram a terrível cor do desemprego

As animadas festas juninas promovidas pelo governo de Sergipe e as prefeituras estão expondo a desumana cor do desemprego. Essa chaga, que assola milhares de famílias sergipanas, está pintada de verde, vermelho, azul, amarelo e branco, podendo ser vista nas barracas de cachorro-quente, nas caixas de isopor, no saco cheio de latinhas, etcétera e tal. Para esconder tamanho flagelo humano os políticos e certos analistas econômicos preferem batizar esta exposição da miséria de “empregos indiretos” gerados pelos animados forrobodós. Enquanto isso, os esquecidos pelo poder público tentam sobreviver com as migalhas dispensadas pela burguesia que, animada por músicos contratados a peso de ouro, não tem olhos para o crescimento da miséria em sua volta. Só Jesus na causa!

Cadê o dinheiro?

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), enviou um ofício ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, solicitando uma audiência para tratar da implementação do piso dos enfermeiros. Presidente da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), o pedetista é favorável ao pagamento do piso, porem cobra do governo federal o envio de recursos para bancar os novos salários destes profissionais de saúde. No documento encaminhado ao ministro, Edvaldo Nogueira solicita que a audiência com a FNP ocorra até o próximo dia 17. Então, tá!

Mutirão de cirurgias

A Secretaria da Saúde de Sergipe lança hoje, o Programa Enxerga Sergipe. Esta iniciativa é uma parceria entre o governo estadual e os municípios sergipanos e visa realizar cirurgias de catarata e pterígio na população cadastrada no Sistema Único de Saúde (SUS). A Saúde prevê que mais de 6 mil cirurgias sejam realizadas, contando com um investimento de R$ 4,6 milhões. Para ter direito ao benefício, o paciente precisa ser diagnosticado com catarata por um médico oftalmologista e procurar a Secretaria da Saúde da cidade que reside visando ser operado. Melhor assim!

Lero-lero político

Os partidos PV, PDT, PP, PL e Solidariedade exibem, de hoje até o próximo domingo, propaganda partidária em rede de rádio e televisão. As cinco legendas terão inserções distribuídas na programação noturna das emissoras nesta terça-feira, na quinta-feira, no sábado e no domingo. O programa será apresentado em formato de inserções nacionais, sempre entre 19h30 e 22h30. Para o primeiro semestre deste ano, o PL e o PP têm direito a 20 minutos, totalizando 40 inserções cada um deles. O PDT tem um tempo total de 10 minutos, com 20 inserções no período. Já os partidos Verde e Solidariedade têm direito a cinco minutos, totalizando 10 inserções cada um. Haja paciência para assistir tanta conversa mole!

Posse concorrida

Foi por demais concorrida a posse de Thomas Jefferson na Superintendência Regional da Codevasf. Indicado para o cargo pela deputada federal Yandra se André (União), o fidalgo é gestor público e ex-integrante do governo Fábio Mitidieri (PSD). O presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD), elogiou a competência e a expertise do novo mandachuva da estatal em Sergipe. O diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, fez questão de participar da posse do subalterno. Thomas Jefferson substituiu Marcos Alves Filho, que foi indicado para o cargo pela tia e ex-senadora Maria do Carmo Alves (PP). Marminino!

Vão às urnas

Os 24 deputados estaduais vão às urnas nesta terça-feira para reeleger a atual Mesa Diretora da Assembleia. Antes do pleito haverá uma reunião convocada pelo presidente Jeferson Andrade (PSD) visando ajustar a chapa, já que a oposição modificará o nome da 4ª Secretaria: o deputado Paulo Júnior (PV) deve ser substituído por Georgeo Passos (Cidadania). A previsão é que, além do presidente e de cidadanista, sejam reeleitos Garibalde Mendonça (PDT), vice-presidente; Luciano Bispo (PSD), 1º secretário; Marcelo Sobral (União), 2º secretário; e Carminha Paiva (Republicanos), 3ª secretária. Ah, bom!

Lula sem pressa

Os aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) andam reclamando pelas esquinas de Sergipe da demora do petista em dividir o bolo do governo. Embora à boca miúda, as queixas aumentaram após o “Barba” deixar claro não ter pressa em preencher os cargos de 2º escalão. Como existem menos cargos do que pretendentes a eles, Lula vai empurrando a divisão com a barriga para não contrariar os partidos que lhe dão sustentação no Congresso. Pelo andar da carruagem, os políticos governistas terão que esperar mais um pouco para se deliciar com as fatias do tão desejado bolo custeado pelos contribuintes. Crendeuspai!

Miséria reconhecida

Ao antecipar para o próximo dia 23 o pagamento da folha de pessoal, o governo de Sergipe admite a situação de miserabilidade vivida pela maioria dos servidores. Ora, se a categoria não recebesse salários de fome, teria recursos suficientes para gastar nas festas juninas sem precisar dessa anunciada antecipação. Aliás, enxergando uma oportunidade de lucrar com a pobreza da chamada arraia miúda do funcionalismo, o Banese está oferecendo empréstimo aos desajuizados desprovidos de grana para torrar nos animados forrós espalhados pela capital e o interior de Sergipe. Home vôte!

Contra os servidores

Servidores públicos não escondem a decepção com o deputado estadual Luizão Dona Trampi (União). Tudo porque o indigitado votou favorável à esmola de 2,5% concedida pelo governo Fábio Mitidieri (PSD) a título de reajuste salarial. Os insatisfeitos aproveitaram uma postagem feita no Instagram pelo parlamentar para criticá-lo: “Você votou pra ferrar o funcionário público. Você tá decepcionando os seus eleitores”, postou Fernandes Lima. Já Edenilton dos Santos lamentou ter votado em Luizão pensando que ele faria a diferença na política: “Aí você vai e vota contra o funcionário público”. E o eleitor Joacir Pereira lembrou a Luizão que os políticos só são bons até chegar ao poder. Misericórdia!

Vereador invisível

Embora tenha tomado posse na quinta-feira da semana passada, o vereador Bigode do Santa Maria (PSD) ainda não aparece no site da Câmara de Aracaju. Na página do portal dedicada aos parlamentares continua constando a foto e os dados pessoais do ex-vereador Doutor Manuel Marcos, que deixou o Parlamento municipal para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Invisível na galeria do site da Câmara, Bigode tomou posse após o PSD obter uma liminar garantindo o mandato que era reivindicado pelo ex-vereador Zezinho do Bugio (PSB). Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta Socialista, em 28 de junho de 1952.

* É editor do Portal Destaquenotícias