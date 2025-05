Fogo amigo é o principal adversário de Edvaldo Nogueira

Por Adiberto de Souza *

Mesmo que seja indicado candidato ao Senado pelo bloco governista, o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), terá contra ele o discurso dos próprios aliados, comportamento também conhecido como fogo amigo. Prova disso são as farpas que os correligionários vivem lançando contra o distinto. Na semana passada, por exemplo, tentaram jogá-lo contra o governador Fábio Mitidieri (PSD), ao divulgarem que ele poderia disputar o governo com o apoio do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), principal adversário do gestor pessedista. De tão descabida, a lorota foi logo desmascarada, porém evidenciou que tem muita gente interessada em queimar o ex-prefeito. Nos bastidores não falta quem culpe Edvaldo pela derrota dos governistas nas eleições de 2024 em Aracaju, sem falar que alguns aliados de Mitidieri não escondem a insatisfação com a pré-candidatura majoritária do pedetista. Portanto, se quiser mesmo consolidar seu projeto para disputar uma cadeira no Senado, o ex-prefeito terá primeiro que tirar do caminho os aliados que estão lhe queimando por baixo dos panos, tal qual fogo de monturo. Marminino!

Cadê o reajuste?

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está cobrando do governo Mitidieri o reajuste salarial do funcionalismo público. O cidadanista lembra que o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Assembleia já concederam o reajuste aos servidores esse ano, porém o Executivo não concedeu ainda nem a recomposição inflacionária. Comenta-se nos corredores do Palácio que se tiver que reajustar os salários, Fábio Mitidieri só o fará no segundo semestre. No mês passado, o Jornal Folha de S. Paulo publicou que o governo de Sergipe não pretende conceder reajuste salarial este ano para manter o estado dentro dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Home vôte!

Gilvan deixa a Atalaia

Após décadas atuando como âncora da TV Atalaia, o jornalista Gilvan Fontes está deixando a telinha da emissora afiliada da Record. Para substituí-lo, a TV contratou Marcelle Mosso, jornalista vinda do SBT da Paraíba. A direção da Atalaia aposta na nova contratação para manter a qualidade e a confiança conquistadas junto à audiência sergipana. Considerado uma das maiores referências do jornalismo local, Gilvan deixa um legado marcado por credibilidade, compromisso com a informação e respeito ao público. Antes de ingressar na TV Atalaia, Gilvan Fontes foi âncora da TV Sergipe por muitos anos. Boa sorte, amigo!

Ministro na terrinha

O ministro do Esporte, André Fufuca, prestigia, hoje em Aracaju, a inauguração das novas instalações do Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica. Sob a responsabilidade do governo de Sergipe, a reforma daquele espaço esportivo incluiu a renovação das áreas de treino e modernização dos equipamentos. Também foi ampliado o vestiário feminino, com implantação de hidromassagem e tratamento das atletas, além de construídas salas médica, de reunião e administração. A cozinha do Centro foi melhorada e foram instalados 12 equipamentos de ar-condicionado. No último sábado, as ginastas da Seleção Brasileira de Conjunto conquistaram em Portugal a medalha de ouro no all-around. Supimpa!

Abaixo a violência

A Assembleia Legislativa promoveu, ontem, uma Audiência Pública para marcar a passagem do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a ser celebrado no próximo domingo. Uma das palestrantes, a advogada e professora Glicia Salmeron disse que este momento deve servir para renovar o compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes. Ela lamentou que, mesmo após décadas de mobilização, os casos de violência, especialmente os que ocorrem dentro da própria família, ainda estejam em crescimento. Já o professor e delegado de polícia Ronaldo Marinho defendeu que o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes precisa ser encarado como uma questão de responsabilidade pública. Aff Maria!

Queimando lenha

Com o botijão de gás sendo vendido em Aracaju por até R$ 120,00 tem crescido o número de famílias usando o precário e poluente fogão a lenha. Muita gente também arrisca a vida utilizando álcool para cozinhar o pouco de comida que consegue. Não bastasse as dificuldades para adquirir algum alimento, os deserdados pela sorte ainda têm que se virar nos trinta para cozinha-lo. Enquanto isso, os políticos se empanturram em caros restaurantes, tudo custeado pelos contribuintes. Arre égua!

Políticos sujos

A cada dia, cresce o número de políticos envolvidos com todo tipo de crimes, em especial o do colarinho branco. Percebe-se que, em grande parte, os nossos políticos têm uma grande inclinação pela página policial, embora se achem dignos representantes dos cidadãos. Na verdade, são criminosos que não merecem os votos das pessoas honestas. Deveriam, isto sim, estar mofando numa penitenciária. Por fim, não custa lembrar que quem vota em político ficha suja é tão imundo quanto o indigitado. Misericórdia!

Semana do MEI

O Sebrae Sergipe vai promover, de 26 a 30 deste mês, a Semana do MEI 2025, um dos eventos mais aguardados por quem deseja empreender, se formalizar ou fortalecer o próprio negócio. A iniciativa será realizada em Aracaju, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Propriá e Estância. A Semana do MEI vai oferecer uma série de atividades práticas, incluindo palestras, oficinas, orientações técnicas e atendimentos personalizados. Segundo a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, o principal objetivo da Semana é estimular a formalização de novos negócios, além de capacitar quem já atua como MEI. Ah, bom!

Calçadas mal cuidadas

E quem sempre reclama da má conservação das calçadas de Aracaju é o vereador Breno Garibalde (Rede). Segundo ele, é quase impossível andar por elas, principalmente se você é idoso, está levando carrinho de bebê, tem mobilidade reduzida ou possui alguma deficiência. Por causa da falta de manutenção das calçadas, “as pessoas andam na rua, ao lado do meio fio. Isso é grave e precisa mudar”, alerta. E é grande o número de pedestres que se arriscam nas mal cuidadas calçadas da capital: conforme estudo do Sindicato das Empresas de ônibus, 70% da população de Aracaju anda a pé e utiliza transporte público. Só Jesus na causa!

Ameaça de morte

O senador Alessandro Vieira (MDB) se solidarizou com a deputada estadual Linda Brasil (Psol) após ela ter ido à Polícia denunciar as sucessivas ameaças de morte que tem recebido via redes sociais. Delegado por formação, o parlamentar emedebista também cobrou providências urgentes para identificar e punir duramente os criminosos. “É inaceitável que qualquer pessoa seja agredida ou ameaçada por conta do preconceito, infelizmente comum no nosso Brasil”, afirmou Alessandro. De 2023 pra cá, Linda já recebeu mais de 120 mensagens de ameaças, injúrias e discursos de ódio, sem que as investigações policiais tivessem chegado nem perto dos autores. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal A Tribuna Aracaju, em 31 de outubro de 1931.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias