Forró das traições camufla o jogo político de 2026 em Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Nem todas as juras de amor feitas ao pé do ouvido nestes festejos juninos sobreviverão até a hora de a onça beber água. Muitas fotografias de “casais” flagrados agarradinhos no Forró Caju, no “Arraiá do Povo” e na Rua São João, em Aracaju, servirão apenas para provar que nem tudo que se diga agora será verdade daqui a pouco. Partidos que estão participando da mesma quadrilha junina deverão compor grupos diferentes na disputa pelo governo estadual. Claro que muitos brincantes ao redor da fogueira chegarão juntos ao altar eleitoral, porém outros selarão o divórcio antes das convenções. Portanto, não será surpresa se na janela partidária do próximo ano políticos governistas estiverem animando quadrilhas juninas bancadas pela oposição. Passadas as festas, as legendas devem começar a se debruçar sobre a campanha de 2026 visando definir com quais brincantes vão à refrega eleitoral de outubro. Marminino!

Usina denunciada

O vereador aracajuano Camilo Daniel (PT) denunciou que a Usina Campo Lindo, em Capela, demitiu mais de 1,5 mil empregados sem pagar os direitos trabalhistas. Após visitar a sede da empresa e conversar com o sindicato dos operários, o petista prometeu levar a denúncia à Justiça do Trabalho visando garantir os direitos dos demitidos. “Muitos deles não têm nem mesmo o FGTS recolhido pela usina”, acusa Camilo. Só Jesus na causa!

Debatendo falta d’água

Após o crescente número de queixas contra a falta d’água em todo o estado, o governador Fábio Mitidieri (PSD) chamou para uma reunião a direção local da Iguá. Desde que assumiu a distribuição de água, a coleta e o tratamento de esgoto em 74 dos 75 municípios sergipanos a empresa tem sido muito criticada pelos consumidores. O encontro está agendado para hoje e, além do governador, terá a participação do pedetista Luiz Roberto, secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e dos diretores da Iguá, Fernando Vieira eJoão Roberto, além da gerente de Comunicação, Ivana Lermen. Ah, bom!

Dona de sua história

Veja o que publicou o colunista Matos Ramos no site Destaquenotícias: “A deputada federal Katarina Feitoza (PSD) garante que chegou à Câmara Federal por seu trabalho como agente de segurança pública. A parlamentar afirma não ter brotado do nada: “A minha história política é minha, eu não fui inventada em laboratório. Sou delegada de polícia que acredita e prova todos os dias que na política é possível fazer muito mais pelo nosso Sergipe”, frisou. Depois dessas afirmações da deputada, como fica quem jura que Katarina foi eleita para a Câmara Federal graças ao fundamental apoio do ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (Podemos)?”, indaga o colega articulista. Creindeuspai!

Forró Caju é sucesso

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), destacou a importância do Forró Caju para a cidade. O cidadanista, que também é secretário municipal de comunicação, enfatizou que o formato atual do evento tem agradado ao público e fortalecido a tradição junina. Marques destacou, ainda, o impacto econômico do Forró Caju e a satisfação do público. “Eu e a prefeita Emília Corrêa temos caminhado aqui no meio do povo, com os comerciantes e todos são unânimes: esta é uma festa que está gerando renda”, frisou. A festança vai prosseguir até o dia 29, com grandes atrações nacionais e locais. Supimpa!

PP desfalcado

O PP do senador Laércio Oliveira acaba de perder o passe do capitão Samuel para o União Brasil de André Moura. O militar da reserva trocou de legenda após se sentir desprestigiado no barco pepista. Nas eleições de 2022 Samuel obteve 38.151 votos e ficou na primeira suplência, tendo substituído o deputado federal Thiago de Joaldo por quatro meses, mas vinha se queixando do comando da sigla. Aliás, pelo mesmo motivo do capitão, Thiago também deixará o PP assim que a janela partidária de 2026 for aberta. Misericórdia!

Viola de boca

E a classe política sergipana segue prometendo mundos e fundos à população. O governo e quase toda a bancada federal se revezam nas promessas mirabolantes. Ora anunciam a chegada de inúmeras empresas no estado, depois juram que a construção do imaginário Canal de Xingó é coisa pra pouco tempo, et cétera e tal. Ao anunciar obras faraônicas, a classe política evita discutir as alternativas concretas para tirar Sergipe do atraso. No fundo, esse festival de promessas inviáveis objetiva esconder a incapacidade de nossos representantes. É como diz o ditado popular: viola de boca todo mundo toca. Arre égua!

Bancada desafinada

Nesta época de festejos juninos alguns vereadores governistas têm desafinado e errado o passo. Nem o líder e o vice-líder da prefeita Emília Corrêa (PL), respectivamente, Isac Silveira (União) e Lúcio Flávio (PL) se entendem. Os dois vêm brigando publicamente por causa do recém aprovado projeto criando a Loteria de Aracaju. Autor da propositura, Isac não aceita as críticas do aliado, enquanto este não engole que o líder de uma prefeita evangélica tenha apresentado um projeto criando jogo de azar. Resta saber se Emília agradará seu líder sancionando a matéria ou se ficará com o Flávio e veta o projeto. Aguardemos, portanto!

Período de calmaria

Ouve-se aqui e ali que a classe política está com fastio, pois muitas lideranças se esquivam em falar sobre as eleições de 2026. Há, inclusive, quem pense ser este marasmo uma coisa muito séria. Ao contrário do que acham os neófitos em política, essa aparente calmaria é natural. Portanto, os apressados devem ir se acostumando, pois a marcha lenta dos políticos deve perdurar até o próximo ano. Nos primeiros meses de 2026 todos colocarão os blocos nas ruas de olhos nas oito cadeiras de deputado federal, mas 24 da Assembleia Legislativa, nas duas do Senado e, principalmente, na confortável poltrona ocupada hoje pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Home vôte!

Gravação proibida

As emissoras que estão transmitindo ao vivo o Arraiá do Povo, em Aracaju, foram surpreendidas com a proibição de exibir o show da dupla Zezé Di Camargo & Luciano. Além de impedir a transmissão ao vivo, a equipe dos artistas vetou o acesso da imprensa ao backstage e áreas próximas ao palco. O episódio foi muito criticado pelos profissionais de imprensa e fãs da dupla sertaneja. O pior é que o show de Zezé Di Camargo & Luciano foi pago pelo governo do estado, portanto, pelos contribuintes sergipanos. Aff Maria!

Hoje é dia de fogueira

A noite desta segunda-feira, véspera de São João, é tradicionalmente marcada pela queima de fogueiras em homenagem a um dos santos mais importantes do catolicismo. Essa prática é uma das principais características das festas juninas, com raízes em tradições religiosas e populares. Portanto, os festejos, com suas fogueiras, fogos de artifício, comidas típicas e danças, celebram a colheita e homenageiam São João e São Pedro. Maravilha!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 2 de julho de 1911.

