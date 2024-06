Forró das traições camufla o jogo político em Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Nem todas as juras de amor feitas ao pé do ouvido nestes festejos juninos sobreviverão até a hora de a onça beber água. Muitas fotografias de “casais” flagrados agarradinhos no “Arraiá do Povo” e na Rua São João, em Aracaju, servirão apenas para provar que nem tudo que se diga agora será verdade daqui a pouco. Partidos que estão participando da mesma quadrilha junina deverão compor grupos diferentes na disputa pela Prefeitura da capital sergipana. Claro que muitos brincantes ao redor da fogueira chegarão juntos ao altar eleitoral, porém outros selarão o divórcio antes das convenções. O trio pé de serra PT, PV e PcdoB, por exemplo, tem desafinado quando a música aborda a pré-candidatura de petista Candisse Carvalho a prefeita de Aracaju. Portanto, não será surpresa se já no Forró Caju de 2024 petistas, verdes e comunistas estiverem animando quadrilhas juninas diferentes. Passadas as festas, os partidos vão se debruçar de verdade sobre a disputa eleitoral na capital sergipana visando definir com quais brincantes vão ao baile eleitoral de outubro. Aguardemos, portanto!

Presença notada

E quem anda batendo ponto nos eventos promovidos pela Prefeitura de Aracaju é o ex-governador Jackson Barreto (MDB). Ontem, o emedebista prestigiou a entrega oficial da reurbanização da praça Frei Augusto de Santana, no bairro Lamarão. Aquele espaço público ganhou um novo parquinho para as crianças, bancos, mesas e outras intervenções urbanísticas. A reforma do espaço é fruto de um investimento superior a R$ 900 mil. Jackson tem aproveitado as inaugurações de obras na periferia para propagar o nome de Everton Souza (PV), seu pré-candidato a vereador em Aracaju. Ah, bom!

Atravessado na garganta

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Sergipe que o governador Fábio Mitidieri (PSD) ainda não digeriu a nomeação do economista Nilson Lima como diretor regional do Senac. Indicado pelo presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, o distinto assumiu o cargo prometendo ampliar o alcance social da entidade. Mitidieri tinha um acordo com Andrade para indicar o diretor regional e ficou surpreso ao saber que o escolhido foi Nilson Lima. Há quem jure que haverá represália por parte do pedessista. Home vôte!

Abaixo o racismo

A Assembleia Legislativa promoveu, ontem, uma audiência pública sobre “Educação das Relações Étnicos-Raciais: 20 Anos de Que?”. Autor da proposta para a realização do evento, o deputado estadual Chico do Correio (PT) afirmou que o parlamento sergipano tem sido o elo para debater a contribuição dos negros para o desenvolvimento do Brasil. Por sua vez, a deputada Linda Brasil (Psol) ressaltou que o machismo estrutural tem a ver com a questão de todas as disciplinas porque as relações interpessoais se dão em todos os ambientes de trabalho. É vero!

Novo deputado

O ex-deputado estadual Capitão Samuel (PP) tomará posse, terça-feira próxima, na Câmara Federal em substituição ao deputado Thiago de Joaldo (PP), que vai se licenciar para se envolver na campanha eleitoral. O militar reformado promete “fazer quatro anos em quatro meses”. Thiago diz ter certeza que o suplente fará um bom trabalho no Congresso, principalmente no tocante a pautas como o combate às drogas e na defesa das categorias de segurança pública. Capitão Samuel recebeu 38.151 votos nas eleições de 2022, pouco menos do que os 45.698 obtidos pelo titular da cadeira parlamentar. Então, tá!

Culpando adversários

E a ex-secretária estadual da Mulher, delegada Danielle Garcia (MDB), nega que tenha sido omissa quanto à denúncia de violência doméstica supostamente praticada pelo secretário estadual de Turismo, Marcos Franco (MDB). Para provar que reagiu sobre o caso, a fidalga apresentou o texto publicado no antigo Twitter repudiando “qualquer tipo de violência contra a mulher”. Danielle desconfia que os ataques ao seu comportamento enquanto secretária da Mulher partem de quem deseja enfraquecer a sua pré-candidatura a prefeita de Aracaju. Marminino!

Cadê o reajuste?

Os empregados das empresas estatais estão impacientes com a demora do governo de Sergipe em anunciar o reajuste salarial para eles. Estão vivendo esta expectativa o pessoal lotado nas Emgetis, Coderse, Emdagro, Codise, etcétera. Pelo visto, todos ainda terão que aguardar mais um pouquinho pelo aumento de seus caraminguás. Questionada sobre quando será concedido o reajuste salarial ao pessoal das empresas públicas, uma fonte do governo foi curta e grossa: “Está na fila de análise do governador” Fábio Mitidieri (PSD). Danôsse!

Votos sem vitórias

O ex-deputado federal Valadares Filho (SD) se gaba que “nenhuma pessoa pública em Sergipe teve mais votos do que eu nos últimos 10 anos”. O fidalgo se refere às suas candidaturas a prefeito da capital sergipana (2016), a governador de Sergipe (2018), e a senador (2022), quando teve, respectivamente, 134.435; 212.169; e 267.756 votos. Ocorre que em nenhum destes três pleitos Vavazinho conseguiu se eleger, fracasso eleitoral que o fez perder o comando do PSB em Sergipe. Resta saber se ele terá mais sorte agora em 2024, caso resolva concorrer à prefeitura de nossa Barbosópolis. Crendeuspai!

No estaleiro

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) se encontra no estaleiro tratando de uma forte gripe. O enfermo disse ao jornalista Diógenes Brayner que “estou arriado com essa virose. Resolvi ficar dois dias em casa para me recuperar.”. O comunicador publicou no site Faxaju que “o governador está se resguardando porque tem muito trabalho para a frente, além das festas que ele frequenta com assiduidade”. As fofoqueiras de plantão juram de pés juntos que Mitidieri contraiu a gripe durante as visitas que fez às unidades de saúde do Estado superlotadas de crianças acometidas de síndrome respiratória. Misericórdia!

Socorro à Igreja

Os professores da rede estadual foram pedir aos bispos de Estância e Propriá que tentem abrandar a alma do governador Fábio Mitidieri (PSD), decidido a não reabrir o diálogo com a categoria. Após ouvir os educadores, os reverendos Dom Vitor Agnaldo de Menezes e Dom Genivaldo Garcia prometeram solicitar ao pedessista que reabra o canal de diálogo. Os professores reivindicam o descongelamento da Gratificação de Tempo Integral, do triênio e de gratificações fixas; melhorias nas condições de trabalho e nas estruturas das escolas; retorno dos auxílios internet e tecnológico e realização de concurso para o magistério. Aff Maria!

Rogai por nós!

Este 13 de junho é dedicado a Santo Antônio. Os católicos de todo o mundo comemoram a data do santo conhecido pela fama de “casamenteiro”. Padroeiro de Itabaiana, a 52 km de Aracaju, o santo também é muito festejado na capital sergipana, sendo mais devotado na igreja localizada na colina que leva o seu nome. Apesar de não ter em seus sermões nada específico sobre casamentos, Santo Antônio ficou conhecido como o santo que auxilia mulheres a encontrarem um marido por conta da ajuda que dava a moças humildes para conseguirem um dote e um enxoval para o casamento. Amém!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 30 de dezembro de 1913.

