Governador de Sergipe já avalia reformar o secretariado

Embora não admita publicamente, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), já avalia a hipótese de promover uma mudança no secretariado visando oxigenar a gestão para o restante do mandato. À boca miúda, comenta-se nos corredores do Palácio do Governo que o pedessista ficou contrariado com alguns auxiliares diretos que optaram em fazer campanha contra Luiz Roberto (PDT), candidato governista à Prefeitura de Aracaju. Para evitar que o grupo se esfacelasse de vez durante a campanha, Mitidieri engoliu em seco o apoio de auxiliares a candidaturas opositoras à do pedetista. Agora ele começa a estuda mudanças no secretariado na tentativa de reconstruir o grupo político, de olho nas eleições de 2026. Diferente do que ocorreu neste ano, quando os governistas lançaram três candidatos em Aracaju e deram com os burros n’água, Mitidieri não quer nem ouvir falar em divisão de agora em diante, até porque daqui a dois anos é ele quem vai às urnas tentar a reeleição. Portanto, não se surpreendam se o governador anunciar em breve uma reforma no secretariado que, seguramente, alcançará alguns auxiliares do 2º escalão também identificados como vira-casacas. Quem viver, verá!

Não desiste

Relator do malfadado Projeto de Lei da Anistia, o deputado federal Rodrigo Valadares (União) defende que a proposta deve continuar a ser debatida na Comissão Especial da Câmara, apesar do atentado ocorrido em Brasília na última quarta-feira. “Tratar o fato lamentável da última quarta, onde uma pessoa com problemas emocionais deu fim à sua vida, como uma ‘continuidade’ do 8 de janeiro é absurdo”, comentou o parlamentar bolsonarista. Então, tá!

Encontro de cidadanistas

O Cidadania de Sergipe vai reunir lideranças e filiados no próximo dia 30. O evento acontecerá no plenário da Assembleia Legislativa e será prestigiado por cidadanistas e outros estados, a exemplo do presidente nacional do partido, Comte Bittencourt, e do ex-prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Manda-chuva do Cidadania aqui na terrinha, o deputado estadual Georgeo Passos informou que o encontro visa avaliar as últimas eleições e discutir os próximos passos a serem dados pela legenda. Aff Maria!

Consciência Negra

O Fórum de Entidades Negras de Sergipe e a Associação do Quilombo Maloca promovem, amanhã, a Marcha da Consciência Negra 2024. Como o tema “Os Corpos Negros como objeto da violência de Estado”, o evento terá concentração nos cruzamentos das ruas Divina Pastora com Aristides Bispo, de onde o cortejo seguirá pelas ruas Porto da Folha, Propriá e Riachão, até chegar no palco do Quilombo Maloca. Participe!

Com Papai Noel

Quem teve um animado encontro com Papai Noel foi o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Foi ontem, durante a solenidade visando acender as luzes do Natal Iluminado no Parque da Sementeira. Este ano, a decoração natalina daquele espaço público conta com itens como um túnel iluminado com 140 metros quadrados, árvores de Natal de 30 metros, lago dos cisnes, cenários instagramáveis, bike energy e 100 metros quadrados do castelo iluminado, além do Mundo da Criança, um espaço voltado para o público infantil. Supimpa!

Vão às urnas

Os advogados de Sergipe vão às urnas, hoje, visando eleger a nova diretoria da OAB sergipana para o triênio 2025-2027. A eleição, que acontece pela primeira vez de forma totalmente on-line, vai escolher a diretoria da Ordem, os conselheiros estaduais titulares e suplentes, os conselheiros federais por Sergipe e os dirigentes da Caixa de Assistência dos Advogados (CAASE). Disputam a presidência a OAB sergipana as advogadas Ana Lúcia Dantas, Clara Cardoso Machado e os advogados Danniel Alves Costa e Eduardo Torres Roberti. Ah, bom!

Relação de animosidade

Com o título acima, a jornalista Rita Oliveira publicou no site RO-Acontece a seguinte nota: “Não será boa a relação política entre o vereador reeleito Soneca (PSD) e a vereadora eleita Selma França (PSD), que vem a ser tia do governador Fábio Mitidieri (PSD). Na última campanha eleitoral de Aracaju os dois tiveram atritos. É que Soneca atribuiu a Selma e ao filho dela uma abordagem policial truculenta o irmão dele, que foi parado e revistado sem nada de ilegal ser encontrado”. Creindeuspai!

Viola de boca

E a classe política sergipana segue prometendo mundos e fundos à população. O governo e quase toda a bancada federal se revezam nas promessas mirabolantes. Ora anunciam a chegada de inúmeras empresas no estado, depois juram que a construção do imaginário Canal de Xingó é coisa pra pouco tempo, et cétera e tal. Ao anunciar obras faraônicas, a classe política evita discutir as alternativas concretas para tirar Sergipe do atraso. No fundo, esse festival de promessas inviáveis objetiva esconder a incapacidade de nossos representantes. É como diz o ditado popular: viola de boca todo mundo toca. Home vôte!

Cadê a refinaria?

Como perguntar não ofende: alguém tem notícia da refinaria de óleo anunciada, ano passado, pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Segundo o fidalgo, o empreendimento seria instalado na Bara dos Coqueiros pela empresa PRD Brasil. Conhece? Antes do pessedista, os ex-governadores João Alves Filho e Jackson Barreto também prometeram instalar refinarias de petróleo em Sergipe, porém tudo não passou de meras promessas. Diante desses dois fracassos, é melhor Mitidieri não comemorar o ovo no fiofó da galinha. Não à toa, gato escaldado tem medo de água fria. Marminino!

Desigualdade tem cor

Diante do Dia da Consciência Negra, a ser comemorado amanhã, vale a pena reafirmar que a desigualdade tem cor no Brasil. Vejam alguns exemplos: os brancos concentram os melhores indicadores, é a população que mais vai à escola e conclui o estudo. Segundo pesquisa do movimento Todos pela Educação, o desemprego é maior entre os negros (7,5%) e pardos (6,8%) que entre os brancos (5,1%). O trabalho infantil, maior entre pardos (7,6%) e negros (6,5%), que entre brancos (5,4%). A taxa de analfabetismo é 11,2% entre os negros; 11,1% entre os pardos; e, 5% entre os brancos. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 9 de julho de 1908.

