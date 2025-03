Governador Fábio Mitidieri comanda um time de perdedores

Por Adiberto de Souza *

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), está transformando a gestão estadual num time de políticos derrotados nas urnas. Ontem, o fidalgo ampliou o seu elenco de perdedores ao nomear o ex-deputado federal Valadares Filho (SD) e o ex-vereador aracajuano Fabiano Oliveira (PP), respectivamente, para a Secretaria da Cultura e a Empresa Sergipana de Turismo. Antes, Mitidieri já havia presenteado com bons cargos públicos os aliados Luiz Roberto (PDT), Kaká Andrade (PSD) e a delegada Danielle Garcia (MDB) que, tal qual Vavazinho e Fabiano, foram surrados nas últimas eleições. A expectativa agora é saber quando e para onde o governador vai nomear o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), que, juntamente com ele, perdeu feio a disputa para a Prefeitura de Aracaju. Há quem garanta que essa pecha de governo dos derrotados poderá trazer sérios prejuízos ao projeto de reeleição do chefe do Executivo, sem contar que, segundo o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode), a atual gestão está cheia de puxa-sacos. Portanto, rodeado de bajuladores e de políticos fracassados nas urnas, Mitidieri terá que trocar as festas e as viagens ao exterior pelo trabalho duro, se não quiser ser o próximo a compor esse time dos derrotados, bancado a preço de ouro pelos contribuintes sergipanos. Home vôte!

Mais ônibus

A Prefeitura de Aracaju enviou à Câmara Municipal um Projeto de Lei pedindo autorização para financiar a compra de 30 ônibus elétricos, além de infraestrutura para operação, como carregadores, terminal elétrico e uma usina solar. Para fazer esse investimento, a gestão pretende tomar um empréstimo de R$ 161 milhões. Na propositura, a prefeita Emília Corrêa (PL) justifica que a cidade precisa de soluções concretas para garantir um serviço eficiente e digno para a população. A ilustre afirma ainda que cidades que desejam crescer não podem esperar os recursos caírem do céu, mas devem planejar e buscar meios visando modernizar sua infraestrutura. Ah, bom!

Farra denunciada

A deputada estadual Linda Brasil (Cidadania) denunciou o que ela chamou de farra das Organizações Sociais no governo de Sergipe. De acordo com a cidadanista, o governador Fábio Mitidieri (PSD) quer entregar o estado ao grande empresariado “como se fosse um brinquedo que ele adquiriu. O estado caminha para um estágio de terceirização dos serviços públicos”, denunciou. No entendimento de Linda, em vez de entregar a coisa pública às Organizações Sociais, “o governador precisa administrar e se os secretários e dirigentes de órgãos não têm competência, que mude e coloque técnicos qualificados”, ensinou. Misericórdia!

Obra de rosca

A demora do governo federal em concluir as obras de duplicação da BR-101, na zona norte de Sergipe, foi criticada pelo deputado estadual Adailton Martins (PSD). O distinto lamentou que a duplicação se arraste há cerca de 30 anos sem uma previsão para ser concluída. E o deputado está coberto de razão: No já distante fevereiro de 2023, o presidente Lula da Silva (PT) desembarcou em Sergipe para prometer que a conclusão das obras na BR-101 ocorreria rapidamente. Depois do discurso, o “Barba” conversou com os operários, abraços populares e bateu em retirada para nunca mais dar as caras aqui na terrinha. Certamente encabulado por não ter cumprido mais essa promessa feita aos sergipanos. Creindeuspai!

Gás mais barato

Em discurso feito no evento “Experiências Internacionais em Gás Release e Plano de Infraestruturas de Gás Natural e Biometano”, o senador Laércio Oliveira (PP) defendeu a redução do preço do gás natural. Segundo o parlamentar pepista, este combustível ficando mais barato ajudará a fortalecer a indústria nacional, além de beneficiar diretamente o setor de transporte. Também palestrante do conclave, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silvera, elogiou a luta desenvolvida pelo senador Laércio Oliveira visando baixar o preço do gás natural no país. Então, tá!

Águas em exposição

O repórter fotográfico Emanuel Rocha abre, hoje, a Exposição Águas de Sergipe, retratando a relação entre a cultura, a pesca e a sustentabilidade. A mostra faz parte do 17º Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe que acontece, até a próxima sexta-feira, no auditório do Núcleo Regional de Competência em Petróleo, Gás e Biocombustíveis de Sergipe da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Emanuel Rocha usou seu equipamento fotográfico para capturar a essência da água, destacando a sua importância da água como recurso natural e elemento central da identidade cultural e da vida cotidiana em Sergipe. Prestigie!

Paralisação anunciada

Os professores da Prefeitura de Aracaju podem cruzar os braços no dia 2 de abril próximo. Pelo que ficou definido na assembleia da categoria, se não houver negociação efetiva com a gestão municipal sobre o piso salarial dos educadores até o final deste mês, eles paralisam as atividades por um dia como forma de advertência. O presidente do Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju, Obanshe Severo, ressalta que a Lei do Piso do Magistério determina o dia 1º de janeiro como data base da categoria, mas até agora necas de pitibiriba. Só Jesus na causa!

Haja sinecuras

O articulista político Habacuque Villacurte está denunciando que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano se transformou num “puxadinho” para abrigar ex-ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura de Aracaju. De acordo com o bem informado jornalista, após ter perdido as eleições para a Prefeitura da capital e sido nomeado secretário, Luiz Roberto já empregou na pasta que dirige os ex-secretários municipais Jeferson Passos, Carlos Cauê, Sérgio Ferrari, além de Evandro Galdino, Marcelo da Emurb, Bruno Moraes e Renato Teles. A continuar nessa toada, logo, logo, o secretário nomeia o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) no cargo de tocador de obras ou coisa parecida. Marminino!

Caraminguás a caminho

O governo de Sergipe começa a pagar a folha salarial deste mês de março no próximo dia 27. Os aposentados e pensionistas serão os primeiros a botar as mãos nos caraminguás. No dia 28, a grana entra nas contas dos servidores das secretarias, empresas, autarquias e fundações. De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, a folha salarial atende a 75 mil pessoas, entre ativos, aposentados e pensionistas. Com o pagamento dos salários, serão injetados cerca de R$ 485 milhões na economia sergipana. Poderia ser muito mais se o governo Mitidieri pagasse bons salários aos servidores estaduais. Aff Maria!

Pulando a cerca

O prefeito de Socorro, pastor Samuel Carvalho, vai trocar o Cidadania pelo PMDB. A festa de filiação do ilustre está agendada para amanhã à noite, num Colégio Didático, localizado naquele município. Aliado do governador Fábio Mitidieri (PSD), o reverendo-prefeito estava se sentindo desconfortável no Cidadania, partido que faz oposição à gestão do pedessista. Diante disso, Samuel decidiu pular a cerca pras bandas do MDB do senador Alessandro Vieira, político governista que tem colocado algumas emendas para Socorro. Arre égua!

O santo das chuvas

Os católicos festejam, hoje, o Dia de São José, considerado o Patrono da Igreja Universal. A crendice popular afirma que quando chove nesta data o inverno é muito bom e o homem do campo colhe uma excelente safra agrícola. Para o sertanejo, o conhecimento prático é o verdadeiro. Nas tradições católicas, São José é considerado o santo padroeiro dos trabalhadores e está associado a vários dias de festa. Neste 19 de março, vale lembrar a música da genial baiana Maria Bethânia: “Meu divino São José/ Aqui estou a vossos pés/ Dai-nos chuva com abundância/ Meu divino São José”. Oremos!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 3 de janeiro de 1930.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias