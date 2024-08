Governador Fábio Mitidieri está entre os piores do Brasil

Por Adiberto de Souza *

Os governistas acenderam o sinal de alerta após a divulgação da pesquisa feita pela AtlasIntel colocando o governador Fábio Mitidieri (PSD) como um dos piores do Brasil, ficando à frente apenas dos governantes de Pernambuco, Rio de Janeiro e Amazonas. Para se ter uma ideia, exagerados 50% dos sergipanos desaprovam a gestão do pedessista. E olha que, embora também muito mal colocado, Mitidieri já esteve menos pior. Consulta de opinião feita pela AtlasIntel no ano passado colocava o fidalgo na 22ª posição do ranking nacional, sendo desaprovado por 31% dos entrevistados. Vários fatores têm contribuído para a queda da popularidade do governador sergipano, a exemplo da falta de obras estruturantes no estado, a crise permanente da Saúde, a ausência dos prometidos milhares de empregos, etcétra e tal. Ressalte-se que, enquanto mais de 120 mil pessoas passam fome em Sergipe, o Executivo gasta milhões em folguedos, aponto de Mitidieri ser identificado como um governador festeiro. Ao reprovar a gestão do pedessista, o povo deixa claro que quer mais chopp do que espuma, prefere mais pão do que o animado circo custeado pelos contribuintes. Home vôte!

Mandou representante

A candidata a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho (PT), mandou uma representante para a Parada Gay realizada, ontem, na Orla de Atalaia. Alegando ter ido à Brasília cuidar “dos interesses dos aracajuanos e aracajuanas”, a distinta escalou a ativista Adriana Lohanna (PT) para representá-la no evento. Pelas redes sociais, a prefeiturável exaltou a diversidade e a representatividade presentes 23ª Parada LGBTQIAPN +. Candisse informou, ainda, ter isso à capital federal apresentar ao presidente Lula da Silva (PT) o seu plano de governo para Aracaju. Então, tá!

Em família

Ao empossar, hoje, o primo Cláudio Mitidieri (PSB) como secretário estadual da Saúde, o governador Fábio Mitidieri (PSD) aumenta o poderio da família na gestão. Antes da chegada do parente no 1º escalão, o pedessista já contava com a esposa Érica na poderosa Secretaria de Ação Social. Visando garantir um emprego mais vistoso para o primo, o governador exonerou o médico Walter Pinheiro da Saúde, que aceitou ocupar a presidência de um órgão do 2º escalão. É como diz o ditado popular: Mateus, primeiro os meus. Marminino!

Bem aí o blá-blá-blá

As propagandas para as eleições municipais de outubro estarão liberadas a partir da próxima sexta-feira. Esse será o primeiro pleito no Brasil diretamente impactado por novas tecnologias de inteligência artificial (IA), aquelas capazes de produzir imagens e sons sintéticos muito próximos do real. Além de divulgar desinformação, também é proibido veicular preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade, orientação sexual e identidade de gênero. As propagandas vão até o dia 30 de setembro. Ah, bom!

Sessão de fotos

O presidente Lula da Silva (PT) recebeu em Brasília, sábado passado, cerca de 150 candidatos a prefeito do PT e de outros partidos aliados para uma sessão de fotos a serem usadas durante a campanha. De Sergipe, estiveram presentes os prefeituráveis Danilo Segundo (PT), da Barra dos Coqueiros, e Candisse Carvalho (PT), de Aracaju. Um dos organizadores do evento, o ministro sergipano Márcio Macêdo (PT) também gravou um vídeo para Danilo, que vem a ser a cara metade de Lurian Lula, filha querida do “Barba”. Aff Maria!

Multiplicação de bens

As declarações de bens da candidata a prefeita de Aracaju, Yandra de André (União) e de seu parceiro de chapa Belivaldo Chagas (Pode) chamaram a atenção do jornalista de O Globo, Lauro Jardins. O colunista destaca que “nos últimos anos, os dois se tornaram grandes fazendeiros”. Jardins escreve que quando disputou a eleição a deputada federal em 2022, Yandra declarou ao TSE um total de R$ 395 mil em bens, tendo de lá pra cá o patrimônio passado para R$ 2,2 milhões, um crescimento de 475%. Yandra declarou ser dona de 50% de três fazendas na Bahia. Já Belivaldo informou possuir quatro fazendas em Simão Dias. “As propriedades rurais não constavam na declaração de bens do candidato a vice em 2018”, escreveu Jardins. Creindeuspai!

Lagarto de luto

Uma multidão acompanhou, ontem, o sepultamento do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro, que morreu no último sábado vítima de um câncer no intestino. O líder político foi deputado estadual por quatro mandados e prefeito de Lagarto por duas vezes. Valmir ainda desejava disputar novamente a Prefeitura daquele município nas eleições deste ano, mas o agravamento da doença o fez desistir do projeto político. Descanse em paz!

Amnésia política

Responda rápido: nas eleições de 2020, quais foram seus candidatos a prefeito e a vereador? Não lembra? Avexe-se não, pois você não é a única vítima desse esquecimento crônico. Boa parte do eleitorado também não sabe mais pra quem deu o voto nem nas eleições do ano passado. Isso acontece não por culpa do eleitor, mas porque a maioria dos políticos eleitos realizam mandatos medíocres. Muito por conta dessa amnésia política, o Brasil vive há anos numa maré de sapos dos diabos. Desconjuro!

Leis em excesso

O cidadão comum está regulado por milhares de leis e artigos que desconhece. O resultado disso é uma grave contradição, pois o princípio básico do direito brasileiro diz que a pessoa não pode alegar desconhecimento da lei para se eximir de responsabilidade. O excesso de leis e códigos deixa o cidadão comum confuso e o afasta da Justiça. Os congressistas querem ganhar o jogo de quem apresenta mais projetos e o resultado dessa disputa medíocre é a aprovação de leis de todo tipo para todos os gostos, causando uma enorme confusão na cabeça do contribuinte. Danôsse!

Elas são maioria

Em Sergipe e em outros quatro estados as mulheres pescadoras são maioria. Por aqui, 62% dos trabalhadores no setor são do sexo feminino. No Maranhão elas representam 56%, em Pernambuco, 55%; na Bahia, 68%; e em Alagoas, 58%. Estes percentuais mostram que a presença da mulher na pesca é muito forte. Os dados se referem às pessoas com o chamado Registro Geral do Pescador, ou seja, a carteirinha do pescador. Arre égua!

Parada Gay

E quem prestigiou a 23ª Parada LGBTQIAPN+ de Sergipe foi a candidata a prefeita de Aracaju, Niully Campos (Psol). A ilustre disse que foi prestigiar o evento para reafirmar “o nosso compromisso com a construção de uma cidade onde todas as pessoas possam ser quem são, sem medo, sem preconceito. A caminhada é longa, mas juntos somos mais fortes”, frisou. Niully ressaltou, ainda, que “a voz do nosso povo não será silenciada”. Ôxe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Estado de Sergipe, em 4 de dezembro de 1902.

* É editor do Portal Destaquenotícias