Governador Mitidieri avalia fazer uma reforma no secretariado

Por Adiberto de Souza *

Embora não confesse nem sob tortura, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), avalia intimamente a hipótese de promover uma mudança no secretariado visando oxigenar a gestão para o restante do mandato. À boca miúda, comenta-se nos corredores do Palácio do Governo que o pedessista ainda não engoliu a decisão de alguns auxiliares diretos de votarem contra Luiz Roberto (PDT), o candidato governista à Prefeitura de Aracaju em 2024. Ademais, Mitidieri precisa reconstruir o grupo político sob seu comando visando ter mais sorte no pleito de 2026. Diferente do que ocorreu no ano passado, quando os governistas lançaram três candidatos em Aracaju e deram com os burros n’água, o líder pessedista não quer nem ouvir falar em divisão de agora em diante, até porque daqui a um ano e meio é ele quem vai às urnas tentar a reeleição. Portanto, não se surpreendam se o governador anunciar em breve uma reforma no secretariado que, seguramente, alcançará alguns auxiliares do 2º escalão, principalmente os identificados como vira-casacas. Quem viver, verá!

Pulou do barco

E o vereador Fábio Meireles (PDT) deixou a base aliada da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). O distinto ficou contrariado com a fala da gestora de que os vereadores não deveriam levar para a Câmara os problemas da população. Após dizer que não vai atacar a prefeita a partir de agora, Meireles anunciou a entrega dos cargos ocupados na prefeitura por pessoas que ele indicou. A decisão do parlamentar pedetista ocorreu um dia após o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), ter almoçado com 19 dos 26 vereadores e afirmando que eles se sentissem acolhidos pela fala infeliz de Emília, sugerindo que todos ficassem à vontade para retirar o apoio à prefeita. Misericórdia!

Aracaju perde voos

A Azul Linhas Aéreas reduziu a oferta de voos do seu hub de Recife para Aracaju e vários outros destinos no Nordeste. Essa deve ser a primeira consequência mais relevante para a malha da região após a companhia ingressar com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A redução já é notada em, pelo menos, cinco destinos, que sempre tiveram maior quantidade de voos à capital pernambucana. Além de Recife, já foram atingidas pela decisão da aérea Aracaju, Natal, Fernando de Noronha, João Pessoa e Campina Grande. Considerando que todos os voos são realizados com o turboélice ATR de 70 lugares, estamos falando de 9.660 assentos a menos. Aff Maria!

Perderam os títulos

Mais de 42 mil eleitores de Sergipe perderam os títulos por não terem participado das últimas três eleições. Todos tiveram até o último dia 19 para se regularizar, mas como não deram as caras o Tribunal Regional Eleitoral cancelou os documentos. Dos 44.801 eleitores estavam em situação irregular, sendo que somente 1.786 regularizaram o título a tempo. Aracaju lidera em números absolutos, com 12.475 títulos cancelados. Já Socorro teve 2.759 cancelamentos, Estância 1.717; Itabaiana 1.539; Lagarto 1.474; São Cristóvão 1.305; e Canindé de São Francisco: 1.003. Creindeuspai!

Juntos, mas separados

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), recebeu em audiência os prefeitos de Areia Branca e de Itabaiana, respectivamente, Talysson de Valmir (PL) e Valmir de Francisquinho (PL). Os dois gestores municipais foram convidar o líder pessedista para participar dos festejos juninos de Areia Branca e da tradicional Festa dos Caminhoneiros, que acontece em Itabaiana de sábado agora até o próximo dia 12. O encontro dos três foi totalmente protocolar, pois pai e filho são adversários políticos de chefe do Executivo sergipano. Aliás, o governador só se elegeu em 2024 porque a justiça retirou o favoritíssimo Valmir da disputa. Não fosse isso, Mitidieri não teria nem passado para o segundo turno das eleições. Marminino!

Amnésia política

Responda rápido: nas eleições do ano passado, quais foram seus candidatos a prefeito e a vereador? Não lembra? Avexe-se não, pois você não é a única vítima desse esquecimento crônico. Boa parte do eleitorado também não sabe mais pra quem deu o voto em 2024. Isso acontece não por culpa do eleitor, mas porque a maioria dos políticos eleitos realiza mandatos medíocres. Muito por conta dessa amnésia política, o Brasil vive há anos numa maré de sapos dos diabos. Só Jesus na causa!

Bem na fita

Um estudo do Instituto Imazon revelou quais são as melhores capitais do Nordeste para se viver, com base no Índice de Progresso Social (IPS). Foram avaliados critérios como moradia, saúde, educação, segurança e inclusão social. Na região, João Pessoa, Teresina e Aracaju se destacaram como as top 3 cidades com melhor qualidade de vida. O IPS é calculado a partir de 57 indicadores, divididos em três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas (alimentação, saúde, moradia, segurança); Fundamentos do Bem-Estar (educação básica, meio ambiente, saúde mental); e Oportunidades (direitos individuais, acesso ao ensino superior, inclusão social). Então, tá!

Posse na UFS

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) realizará, amanhã, a cerimônia oficial de posse do reitor André Maurício e da vice-reitora Silvana Bretas. A solenidade acontecerá às 19 horas, no campus de São Cristóvão. Os dois foram eleitos pela comunidade acadêmica em outubro passado. A nomeação do reitor e da vice pelo Ministério da Educação aconteceu no dia 7 de maio último. Mais do que um ato administrativo, a cerimônia de posse é um convite à comunidade universitária para celebrar a continuidade de um projeto de universidade pública, comprometido com a ciência, a educação e a inclusão. Boa sorte ao professor e à professora nesta novas empreitada!

Cadê a refinaria?

Como perguntar não ofende: alguém tem notícia da refinaria de óleo anunciada, em 2023, pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Segundo o fidalgo, o empreendimento seria instalado na Bara dos Coqueiros pela empresa PRD Brasil. Antes do pessedista, os ex-governadores João Alves Filho e Jackson Barreto também prometeram instalar refinarias de petróleo em Sergipe, porém tudo ficou só nas promessas. Como o marketing governista não falou mais no tal empreendimento, é possível que, ao anunciar a sonhada refinaria, Mitidieri tenha comemorado o ovo no fiofó da galinha. Bem faz é o gato escaldado, que tem medo de água fria. Arre égua!

Licitação do lixo

A prefeita Emília Corrêa (PL) pretende mandar, nos próximos dias, para avaliação do Tribunal de Contas de Sergipe a proposta de licitação para o serviço de limpeza pública da capital sergipana. Entrevistada por uma emissora de televisão, a gestora admitiu que a Empresa Renova não tem capacidade para atender as exigências do contrato emergencial para a coleta de lixo: “Aracaju é uma cidade com um determinado volume de resíduos e a empresa não conseguiu dar essa cobertura. Ela não está se mostrando eficiente”, reclamou Corrêa. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 2 de julho de 1911.

* É editor do Portal Destaquenotícias