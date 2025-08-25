Governador Mitidieri é acusado de desrespeitar os aposentados

Por Adiberto de Souza *

O Sindifisco está veiculando uma peça publicitária acusando o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), de desrespeitar os auditores tributários aposentados: “Querem tirar um pouco do que a gente tem”, acusa um ator no reclame, se referindo à proposta da Secretaria da Fazenda de deixar quem não está mais na ativa sem o Bônus de Aumento de Arrecadação Própria (BAP). Uma atriz afirma que “quem persegue aposentados e pensionistas não merece o nosso respeito”. Por fim, o ator se queixa: “Quanta ingratidão e injustiça!”. Antes dessa peça publicitária, os auditores tributários já promoveram uma série de paralisações visando pressionar o governador Mitidieri a abrir as negociações com a categoria. Eles também reclamam do que chamam de intransigência da secretária estadual da Fazenda, Sarah Tarsila Andreozzi. Para o presidente do Sindifisco, José Antônio Santos, a tentativa do governo de excluir os aposentados do Bônus de Aumento de Arrecadação Própria cheira a um calote. Pelo visto, se o governo insistir nessa quebra de braço com quem arrecada impostos, vai provocar uma greve no Fisco, com sérios prejuízos financeiros para o cofre estadual. Quem viver verá!

PT vai às ruas

Durante o desfile cívico-militar do dia 7 de Setembro, o PT promoverá uma manifestação no centro de Aracaju. O ato visa defender a soberania nacional na data que marca o 203º aniversário da independência do Brasil, além de condenar as sanções econômicas dos Estados Unidos, através do tarifaço imposto aos exportadores brasileiros. Além de Aracaju, o PT promete promover manifestações em todos as capitais brasileiras sempre no horário do desfile de 7 de Setembro. Deus é mais!

Governo reprovado

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) discorda do marketing do governador Fábio Mitidieri (PSD) que alardeou ter a gestão do pedessista sido aprovada por mais de 70% dos sergipanos. De acordo com o parlamentar, a consulta feita pelo Instituto França deixou claro que o governo foi reprovado pela população. Passos frisa que a maioria dos sergipanos avaliou a gestão mitidierista como regular (32,61%), ruim (9,85%) e péssimo (11,34%), totalizando 53,8%, portanto, a maioria dos entrevistados. Sem contar que 7,42% dos entrevistados não opinaram. Creindeuspai!

Favoritismo engana

É bom os candidatos ao governo de Sergipe e ao Senado não pensarem que, pelo fato de as pesquisas os colocarem agora como favoritos, acharem que a fatura já está liquidada, mesmo faltando mais de um ano para o pleito. Em Aracaju, por exemplo, já teve candidato que comprou o terno da posse após o 1º turno, perdeu o controle do gado e amargou uma derrota no 2º turno. Na década de 60, Seixas Dória, figura de proa da UDN, pulou a cerca para as bandas do PR, se candidatou a governador e derrotou o ex-aliado Leandro Maciel que, de tão confiante na vitória, cunhou como slogan de campanha a frase “ninguém se perde na volta”. O velho caudilho morreu sem se achar. Home vôte!

Políticos no frio

Políticos com o seu mandato deram com os costados, sábado passado, em Riachão do Dantas para prestigiar o 4º Festival de Inverno do povoado Palmares. Considerado a Suíça sergipana, aquele município registra as mais baixas temperaturas do estado. O evento foi marcado por música, comidas típicas e, claro, muita conversa de pé de ouvido dos cabos eleitorais com os pré-candidatos às eleições de 2026. Presente ao Festival, a deputada federal Katarina Feitoza (PSD) disse que Palmares “é cultura, generosidade e patrimônio que, apesar do clima frio, aquecem o coração”. Misericórdia!

A Justiça de olho

Veja o que publicou no site Destaquenotícias o colunista de variedades, Matos Ramos: “Já é grande o número de pré-candidatos a cargos eletivos nas esquinas de Sergipe. Muitos podem ser punidos por infringirem a legislação, que proíbe várias ações nesse período pré-eleitoral. Quem está pensando em disputar as eleições em 2026 ainda não pode pedir votos, pagar propaganda política e usar a máquina pública. Caso algum pré-candidato ou partido viole as regras, poderá ser multado em valores que variam de R$ 5 mil a R$ 25 mil, ou no valor equivalente ao custo da propaganda, caso este seja maior”. Arre égua!

Bem na fita

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) comemorou uma reportagem do jornal F. de São Paulo colocando Aracaju como uma das capitais que mais avançaram na redução das desigualdades na Educação. Segundo a Folha, entre 2019 e 2023, Aracaju melhorou o desempenho de estudantes em situação de vulnerabilidade. Nogueira afirma que essa é uma demonstração que com planejamento, vontade política e compromisso é possível transformar vidas. “Esse reconhecimento me enche de orgulho e reafirma a certeza de que educar é transformar”, afirmou Edvaldo, que é pré-candidato a senador nas eleições de 2026. Então, tá!

Justas homenagens

A Câmara Municipal de Aracaju entrega, hoje, Títulos de Cidadão “post mortem” concedidos aos ex-presidente da República, João Goulart, e o ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. De autoria do ex-vereador Sérgio Bezerra, as duas cidadanias foram revogadas posteriormente sob o argumento de que João Goulart e Brizola tinham sido cassados pelo governo militar. Os Títulos de Cidadão serão entregues a João Vicente Goulart, filho do ex-presidente, e João Leonel Brizola Sobrinho, sobrinho do ex-governador. “É um reconhecimento da Câmara aqueles dois líderes políticos, vítimas da Ditadura Militar de 1964¨, enfatiza o ex-vereador aracajuano Marcélio Bomfim. Certíssimo!

Sementes crioulas

A Assembleia Legislativa promoveu uma Audiência Pública para discutir o fortalecimento da agrobiodiversidade e o resgate das sementes crioulas em Sergipe. Realizado na última sexta-feira, o evento foi proposto pela deputada estadual Linda Brasil (Psol) e objetivou debater mecanismos de fortalecimento da agrobiodiversidade e a construção de políticas públicas que garantam a preservação, o resgate e a valorização das sementes crioulas no estado. O debate contou com a participação de especialistas no assunto, que apresentaram diferentes perspectivas sobre o tema, desde a experiência prática dos movimentos camponeses até as pesquisas científicas mais recentes. Supimpa!

Concurso de Poesia

A Câmara Municipal de Aracaju acaba de lançar o edital da 8ª edição do Concurso de Poesia Governador Marcelo Déda. O objetivo da promoção é incentivar a prática da escrita e da leitura, além de estimular a criatividade, a reflexão e a capacidade de expressão dos estudantes matriculados na rede pública de ensino do município. O concurso é direcionado aos alunos do ensino fundamental. Nesta 8ª edição, o número de vencedores foi mantido, mas a quantidade de prêmios aumentou. As inscrições estarão abertas de 3 a 17 de outubro e o resultado será divulgado no dia 2 de dezembro deste ano. Participe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 27 de outubro de 1912.

