Governador Mitidieri é visto como um péssimo estrategista político

Por Adiberto de Souza *

Muitos governistas já elegeram Fábio Mitidieri (PSD) como o principal culpado pela possível derrota do candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT). Os descontentes acham que faltou liderança ao governador para manter a unidade em torno de um único prefeiturável. Ao engolir goela abaixo o lançamento de três candidaturas aliadas, Mitidieri permitiu a divisão do grupo, beneficiando sobremodo a oposição. Por conta dessa fraqueza política do governador, a candidata Emília Corrêa (PL) transita leve e solta na liderança da disputa, enquanto Yandra de André (União), Luiz Roberto e Danielle Garcia (MDB) se engalfinham para ver qual dos três enfrentará a oposicionista no 2º turno. Percebendo tardiamente o racha político entre os liderados, o gestor pedessista já não esconde o temor pelas consequências que a derrota do grupo trará ao seu projeto de reeleição. Tanto isso é verdade que Mitidieri vem pedindo maturidade política aos ainda aliados para separar a eleição municipal da estadual. Ora, até parece que o líder maior do PSD não sabe que os governistas se dividiram em Aracaju justamente por conta da disputa de 2026. Aliás, os agora contrariados com a falta de estratégia do inquilino do Palácio poderão manda-lo pra casa daqui a dois anos, como forma de puni-lo por sua bola fora no jogo político de Aracaju. Marminino!

Menos uma candidatura

O Tribunal Superior Eleitoral considerou inaptos para a disputa os candidatos a prefeito e vice de Aracaju, respectivamente, Felipe Vilanova e Artur Lopes Santana, ambos do Partido da Causa Operária. Procurado pela coluna, o ex-postulante a vice informou ter sido ele quem desistiu da empreitada “por motivo pessoal”. Já Felipe ainda não respondeu por qual motivo a candidatura dele foi considerada inapta. O site do TSE revela que a medida foi tomada por ausência de condição de elegibilidade; desatendimento a requisito formal (Lei 9.504/97) e indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários do PCO. Cruz, credo!

De mulher pra mulher

A candidata a prefeita de Aracaju, Yandra de André (União), desrespeitou todas as eleitoras que apoiam o prefeiturável Luiz Roberto (PDT). Num discurso inflamado, a fidalga disse que as mulheres que estão com o pedetista apoiado pelo “prefeito zabumbeiro não merecem respeito”. Foi o bastante para o marketing de Luiz publicar declarações de várias governistas alertando Yandra que elas merecem respeito. Entre as contrariadas está a deputada federal Katarina Feitoza (PSD). A continuar nessa escalada, até o fim da campanha vamos ter empurra-empurra entre os governistas. Creindeuspai!

Bota fora na Deso

Veja o que o coleguinha Gilvan Manoel publicou no Jornal do Dia sobre o anunciado PDV na Companhia de Saneamento de Sergipe: “O PDV da Deso quer aposentar ao menos 300 funcionários e afastar outros 500. Com mais de dois anos de governo, Fábio Mitidieri está apenas iniciando o desmonte da máquina estatal. A empresa Desenvolve-SE foi criada exatamente para entregar o patrimônio do povo sergipano à iniciativa privada”, alerta. E Gilvan lembra, ainda, que o ex-governador Albano Franco também promoveu um PDV após a privatização da Energipe para facilitar a entrada dos novos acionistas. Desconjuro!

Morte de candidato

O candidato a vereador Bosco Sá morreu no último sábado, após dias internado por conta de uma infecção pulmonar. Corretor de imóveis por profissão, ele era natural de Porto da Folha, mas residia em Aracaju há muitos anos. Bosco concorreu a uma série de eleições proporcionais e, mesmo não sendo bem votado, jamais desistiu de participar das disputas eleitorais tanto para a Câmara Municipal de Aracaju, quando para a Assembleia e a Câmara Federal. Descanse em paz!

Pé frio

Torcedor do Confiança desde criancinha, o governador Fábio Mitidieri (PSD) foi prestigiar o jogo entre Itabaiana e Retrô, valendo vaga para a final da Série D do Campeonato Brasileiro. A presença do pedessista no Estádio Mendonção não deu sorte ao “Tremendão da Serrão”, que perdeu nos pênaltis para o time pernambucano e viu escapar a chance de ser campeão da Série D. Nem precisa dizer que os torcedores do Itabaiana consideraram Mitidieri um baita de um pé frio. Misericórdia!

Terra arrasada

Menor estado do Brasil, Sergipe só possui 20% de sua vegetação nativa preservada. Reportagem assinada por Thiago Leão no site Mangue Jornalismo denuncia que as consequências do permanente desmatamento, muitas vezes para especulação e pecuária, reforçam a crise climática. “A situação é ainda mais alarmante ao considerar que o estado abriga biomas como a Mata Atlântica e a Caatinga, cujas áreas têm sido severamente impactadas pela expansão agropecuária e pela degradação ambiental”, denuncia a matéria jornalística. Só Jesus na causa!

Candidatas brancas

As candidatas brancas à Prefeitura de Aracaju fazem, quase com certeza, parte do patronato feminino que empregam as mulheres pretas e pardas em suas casas. Quem pensa assim é o professor de direito da Universidade Federal de Sergipe, Afonso Nascimento. O educador lembra que, embora seja a maioria da população, as mulheres pretas e pardas são geralmente de baixa renda, baixa escolaridade, moradoras da periferia, com famílias desestruturadas e fazendo o papel de chefes de família. “Essas mulheres pretas e pardas precisam de algum reconhecimento das candidatas brancas. Nada de cegueira de cor”, alerta Afonso. Certíssimo!

Mulher do padre

Com a candidatura cassada em primeira instância, a prefeiturável de Nossa Senhora do Socorro, Carminha Paiva (PP), insiste em negar que seja mulher do padre Inaldo Silva (PP), prefeito daquele município. O juiz eleitoral José Antônio de Novaes Magalhães escreveu na sentença que “o convencimento deste Juízo é que o casal vivia como se casados fossem, existindo provas robustas de que a convivência entre a impugnada e Padre Inaldo foi pública, contínua e duradoura”, frisou. Carminha e o Padre, porém, juram de pés juntos que nada existe entre eles além de uma grade amizade. Então, tá!

Desemprego em Sergipe

Sergipe (19,4%) é o 7º estado do Brasil em taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos. Reportagem do site Poder 360º também mostra que Sergipe (41,2%) está entre os cinco estados brasileiros com a maior taxa de subutilização, à frente apenas do Piauí (45,7%), Pernambuco (42,3%), Bahia (42,1%) e Alagoas (41,6%). Embora o marketing governista tente mostrar o contrário, as festas custeadas pelo governo Mitidieri não criaram empregos em número suficiente para garantir vagas aos quase 20% dos jovens sergipanos que andam por aí à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Aff Maria!

Vem doce por aí

Doce virou sinônimo de dinheiro no interior de Sergipe. Numa conversa telefônica com um eleitor, o ex-deputado estadual Mundinho da Comase disse que na reta final da campanha o candidato dele a prefeito de Itabaianinha, Eraldo do Frigorífico (União), “vai ter também o docezinho para resolver as coisas, rapaz”. Mundinho aproveitou a conversa para se queixar do deputado federal Thiago de Joaldo (PP) por viver falando mal dele ao eleitorado de Itabaianinha. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 29 de novembro de 1873.

