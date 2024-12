Governador Mitidieri pode repetir o equívoco de João Alves

Por Adiberto de Souza *

O governador Fábio Mitidieri (PSD) precisa redirecionar o foco de sua gestão para o interior de Sergipe. Passados dois anos desde a posse do fidalgo, a principal obra estruturante autorizada por ele foi a construção da ponte ligando a avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, na zona sul de Aracaju. Esta é uma obra importante para a mobilidade urbana da capital sergipana, contudo os municípios interioranos não podem ser contemplados apenas com restauração de rodovias estaduais, reformas de escolas e a realização de mutirões mensais, que oferecem serviços simples aos deserdados pela sorte. Vale lembrar que em sua terceira gestão, o saudoso governador João Alves Filho priorizou a construção da ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, tendo praticamente esquecido o interior. Resultado: não conseguiu se reeleger para o quarto mandato. Ressalte-se que, passados dois anos do atual governo, as grandes obras previstas para o interior são federais, como a prometida duplicação de trechos das BR’s 101 e 235 e uma ponte ligando Sergipe a Alagoas. Caso elas sejam concluídas até 2026, o mérito será do presidente Lula da Silva (PT). Portanto, a população do interior quer muito mais do que o oba-oba dos mutirões e a presença de Mitidieri em procissões de padroeiras, nos animados forrobodós juninos, nas folias carnavalescas e nas alegres vaquejadas. Ou seja, o povo quer mais chopp do que espuma. Misericórdia!

Políticos diplomados

O Tribunal Regional Eleitoral promove, hoje, a diplomação da prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), do vice Ricardo Marques (Cidadania), dos 26 futuros vereadores e seus respectivos suplentes. Será a partir das 16h30, no Teatro Tobias Barreto. A diplomação atesta a escolha política feita pelos cidadãos, além de marcar o encerramento do processo eleitoral. Somente com o diploma expedido pela Justiça Eleitoral o candidato eleito estará apto a tomar posse no cargo de vereador ou de prefeito/vice e exercer o mandato no quadriênio 2025-2028. Boa sorte a todos!

Prova final

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica (Sintese/SE) vai divulgar, sexta-feira próxima, as avaliações feitas pelos professores sobre o governo de Sergipe e das 75 Prefeituras sergipanas. A divulgação das notas, que vão de zero a 10, acontecerá durante um ato público no centro de Aracaju. De acordo com o sindicato, esta avaliação visa, entre outras coisas, alertar o governo Mitidieri sobre a necessidade de pensar a educação como um todo, garantindo a valorização dos professores, as condições de trabalho da categoria e de aprendizado dos estudantes. Quer apostar como o governo Mitidieri vai ser reprovado nessa avaliação? Aff Maria!

Volta pra casa

Após ter se reconciliado com o grupo governista, o ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto (MDB), tem prestigiado eventos promovidos pela Prefeitura de Aracaju e pelo Executivo sergipano. Ontem, o emedebista deu com os costados na solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção de um viaduto e uma ponte ligando a avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, em Aracaju. Em 2022, Jackson fez campanha contra o então candidato a governador Fábio Mitidieri (PSD), mas se redimiu com o bloco da situação ao apoiar o candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT). Como dizem por aí: o bom filho à casa torna. Marminino!

Invasão de corais

Sergipe está entre os estados afetados pela invasão do coral-sol, espécie invasora que se prolifera muito rápido. Segundo estudo do Ministério do Meio Ambiente, a incrustação de coral-sol é observada principalmente em plataformas de petróleo e embarcações associadas à exploração petrolífera. O coral-sol domina as áreas invadidas, em especial nas paredes do recife, sendo responsável pela modificação das comunidades bentônicas. Também há a questão do dano ou perdas de espécies nativas no Oceano Atlântico. Só Jesus na causa!

Mais um secretário

E a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), anunciou mais um secretário. O advogado Fábio Uchôa vai assumir a Secretaria Municipal da Articulação Política e Relações Institucionais. O causídico terá a missão de apoiar a gestora nas áreas parlamentar, de articulação política e de integração institucional com a Câmara de Vereadores e os partidos políticos. Também competirá a Uchôa auxiliar Emília na interlocução com os governos federal, estadual e demais municípios sergipanos. Então, tá!

Ódio na internet

Cerca de 63% das denúncias contra crimes cibernéticos estão relacionadas a discurso de ódio. O racismo corresponde a quase um terço dos conteúdos denunciados. Além disso, 69% das vítimas que procuram ajuda por bullying, perseguição e ameaças são mulheres. Segundo a Ong SaferNet, as páginas de pornografia infantil denunciadas somam 20.975. Creindeuspai!

Marcha lenta

O governador Fábio Mitidieri (PSD) inaugura finalmente, hoje, a pavimentação asfáltica da Rodovia SE-160, trecho entre os povoados Cafuz e Pedrinhas, no município de Areia Branca. Vale ressaltar que esta obra de apenas sete quilômetros de extensão levou mais de dois anos para ficar pronta. A ordem de serviço para a pavimentação da rodovia foi assinada em setembro de 2022, ainda pelo então governador Belivaldo Chagas (Pode). No discurso feito à época, o ex-gestor disse que a pavimentação daquela via era “um sonho de mais de 80 anos da comunidade que está sendo realizado”. Ah, bom!

Ó com um copo

Mais de 215 mil sergipanos não sabem fazer um Ó com um copo. Segundo o IBGE, Sergipe é o sexto estado brasileiro em número de analfabetos. A taxa de analfabetismo no território sergipano entre pessoas de 15 anos ou mais passa dos 11%. Enquanto a taxa entre jovens de 18 anos ou mais chega a 12,5% no estado. E na população com 60 anos ou mais, ela ultrapassa os 35%. Essa diferença também é sentida em termos de cor ou raça: na população branca de Sergipe o índice é de 9,6%, enquanto que na população preta ou parda chega a mais de 12%. Home vôte!

Pagamento antecipado

Após ser criticado por anunciar o pagamento dos salários deste mês a partir do dia 26, portanto, depois do Natal, o governo de Sergipe anunciou nova data. De acordo com o novo calendário, a folha será paga entre os próximos dias 23 e 24. Primeiro receberão os aposentados e pensionistas. No dia seguinte, vão botar a mão na grana os servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, com o pagamento da folha, cerca de R$ 480 milhões serão injetados na economia sergipana. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Imparcial, em 26 de julho de 1919.

