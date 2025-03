Governador Mitidieri troca reforma por meia sola no secretariado

Por Adiberto de Souza *

Prometida desde o ano passado pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), a reforma do secretariado não deve passar de uma simples meia sola, sem maiores consequências para o bom andamento da máquina neste resto de gestão. A expectativa criada pelo governador sobre a chegada de sangue novo na equipe parece que será frustrada, pois até agora foram nomeados para os 1º e 2º escalões apenas políticos derrotados nas eleições passadas. Bom exemplo disso foi dado, ontem, com as posses de Valadares Filho (SD) na Secretaria da Cultura, e Fabiano Oliveira (PP) na Empresa Sergipana de Turismo. Antes deles, outros políticos fracassados eleitoralmente já tinham sido nomeados por Mitidieri, que visou mais garantir um bom emprego aos aliados do que oxigenar o secretariado. Aos que cobram a prometida reforma, Mitidieri responde que não se mexe em time que está ganhando. Essa resposta do fidalgo não convence, pois os governistas foram vergonhosamente derrotados na disputa pelas prefeituras de Aracaju e de outros importantes municípios do interior, a exemplo de Itabaiana, Propriá e Canindé. Tomara que essa decisão de Mitidieri em manter ao lado dele os mesmos auxiliares com os quais iniciou o governo – muitos dos quais figurinhas carimbadas de gestões anteriores – não seja um sério complicador para o seu projeto de reeleição. Marminino!

Saúde doente

A saúde pública na região Centro-Sul de Sergipe enfrenta superlotação, falta de especialistas e demora no atendimento, agravando a crise no sistema de urgência e emergência. Esta grave crise na saúde pública sergipana está exposta na reportagem assinada pelo jornalista Thiago Leão no site Mangue Jornalismo. O portal de notícias revela que o Hospital Universitário de Lagarto opera acima da capacidade e o Samu sofre com insuficiência de ambulâncias e dificuldades na regulação. “A ausência de neurocirurgiões compromete o atendimento a pacientes com traumas graves”, denuncia a reportagem. Só Jesus na causa!

Braços cruzados

Os trabalhadores da Petrobras aprovaram o indicativo de greve de 24 horas para quarta-feira agora. Segundo a Federação Única dos Petroleiros, a paralisação é uma advertência às tentativas da presidência da petrolífera de esvaziar os fóruns de negociação coletiva, com postura autoritária que coloca em xeque a boa-fé negocial, além de ignorar as principais reivindicações dos petroleiros. Por fim, a Federação revela que a categoria não aceitará a volta da cultura do medo na Petrobrás. A greve dessa quarta-feira cobra à Petrobras avanços no atendimento das reivindicações da pauta dos petroleiros. Misericórdia!

Governo do metro quadrado

A comunicação do governo Mitidieri encontrou uma fórmula de fazer parecer maior uma obra bem menor. É comum se divulgar em quilômetro a extensão de um empreendimento, porém, de uns tempos pra cá, a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura trocou os quilômetros por metros quadrados. Bom exemplo dessa mudança pode ser visto num texto sobre obras no município de Malhador. Ao anunciar melhorias em ruas daquela cidade sergipana, a Secretaria informa o governo vai calçar com paralelepípedos 15 mil metros quadrados de vias públicas. Na verdade, são apenas 15 quilômetros. Home vôte!

Emenda para pescadores

O senador Laércio Oliveira (PP) destinou quase R$ 2 milhões em emenda parlamentar para a Associação de Beneficiamento de Pescados de Pirambu. De acordo com o parlamentar, estes recursos visam melhorar a infraestrutura e fortalecer a comercialização dos frutos do mar, garantindo mais desenvolvimento e sustentabilidade para dezenas de famílias que vivem da pesca na região. Os dirigentes da Associação informaram que o dinheiro da emenda será investido na modernização dos equipamentos, ampliação da capacidade de processamento e melhorias na estrutura. Ah, bom!

Mulheres em Conta

O Tribunal de Contas de Sergipe promoveu, ontem, o lançamento do livro “Mulheres nos Espaços de Poder em Sergipe: Perfis e Trajetórias”. A obra resgata a história de mais de 170 mulheres que ocuparam cargos de liderança e decisão no estado. O evento integrou a programação da segunda edição do Mulheres em Conta, ação dedicada a valorizar a presença feminina nos espaços de poder. A programação também contou com uma homenagem especial à professora Aglaé D’Ávila Fontes, reconhecida por sua vasta contribuição para a cultura e o folclore sergipanos. Então, tá!

Ausência notada

O ministro Márcio Macêdo (PT) não prestigiou, ontem, a posse do amigo dele Valadares Filho (SD) na Secretaria de Cultura de Sergipe. Antes de assumir esse novo cargo público, Vavazinho foi assessor de Márcio, em Brasília, e depois ocupou a Secretaria de Governo da Prefeitura de Aracaju, também graças a indicação de Macêdo. Como o prefeiturável Luiz Roberto (PDT), candidato dos dois em Aracaju foi derrotado, o ministro conseguiu que o governador Luiz Mitidieri (PSD) aboletasse Valadares na recém criada pasta da Cultura. Por tudo isso, é que a ausência de Márcio na posse do amigo foi comentada pelos governistas presentes à solenidade. Cruz, cedo!

Mudança na UFS

O Ministério da Educação nomeou interinamente o professor André Maurício Conceição de Souza como reitor da Universidade Federal de Sergipe. O educador substituiu o professor Rosalvo Ferreira Santos, que estava no cargo desde o último dia 17, após o fim do mandato do ex-reitor Valter Joviniano. O professor André Maurício foi o mais votado na eleição para a composição da lista tríplice da qual sairá o novo reitor. Ele teve 10.102 votos da comunidade universitária. O MEC informou que a interinidade vigorará apenas enquanto se conclui o trâmite administrativo para a nomeação definitiva do reitor. Aguardemos, portanto!

Devo, não nego…

Mais de 569 mil consumidores de Sergipe não fazem ideia que possuem débitos e destes, 210.506 estão negativados. Ao todo, são cerca de 2,1 milhões ofertas de dívidas no estado que podem ser negociadas por meio do Feirão Limpa Nome. A ação se estende até o próximo dia 31, com possibilidade de pagamento por Pix para baixa instantânea e atualização imediata do Score. Segundo a Serasa, muitos consumidores só descobrem as pendências quando precisam de crédito ou acessam um serviço básico. Para se ter uma ideia, 57 milhões de brasileiros nunca consultaram o CPF ou CNPJ e, portanto, não sabem da existência de dívidas em nome deles. Aff Maria!

Fome de votos

Já perceberam como diminuiu a frequência de políticos nos botecos, lanchonetes e restaurantes dos mercados e feiras livres de Sergipe? Passadas as eleições de outubro, os candidatos deixaram de ir às bancas de “fritos” dos mercados para encher as panças com cuscuz, sarapatel, macaxeira, galinha ensopada, pastel e caldo de cana. Claro, que entre uma garfada e outra, os distintos e as fidalgas distribuíam tapinhas nas costas e abraços, de olho no apoio eleitoral dos feirantes. Certamente, essa galera só vai sentir fome daqui a dois anos, quando novamente tentarão seduzir a população em troca dos apetitosos votos. Arre égua!

Recorte de jornal

