Governista quer peitar Fábio Mitidieri nas urnas

Por Adiberto de Souza *

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) está de malas prontas para deixar o barco da situação com o objetivo de disputar a cadeira ocupada hoje pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). E pelas últimas movimentações, o ilustre deve saltar da canoa atirando contra os ainda aliados. Os alvos preferidos do parlamentar são os secretários da Casa Civil, Jorginho Araújo (PSD), e da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB). Segundo Thiago, os dois estão usando a máquina pública para se cacifarem eleitoralmente. Essa briga promete, pois certamente o governador sairá em defesa do amigo Jorginho e do primo Cláudio. Também deve rechaçar as críticas feitas à sua gestão antes que os ataques do pepista repercutam negativamente junto ao eleitorado. Além de preparar uma saída barulhenta do governo, Thiago de Joaldo já começou a visitar os adversários do governo. Ontem mesmo, ele esteve com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), a quem anunciou a liberação de uma emenda parlamentar para a saúde municipal no valor de R$ 10,2 milhões. A questão é saber se a oposição e os políticos contrariados com o governador vão apoiar o projeto do deputado, porém uma coisa é certa: Mitidieri pode até se reeleger em 2026, mas não vencerá as eleições por dáblio ó como imaginam alguns governistas. Misericórdia!

Sintese versus governo

O governador Fábio Mitidieri (PSD) recebeu em audiência o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe (Sintese). Sobre as reivindicações salariais, o fidalgo prometeu discutir posteriormente com a categoria a respeito dos percentuais iniciais para as gratificações de interiorização e de gestão escolar. Sobre a retificação da tabela de vencimentos da Secretaria da Educação, Mitidieri disse que uma possível correção será discutida pelo Sindicato com a Secretaria da Fazenda. Em relação ao descongelamento de triênios, o gestor prometeu alinhar propostas e alternativas para garantia futura do recurso. Amanhã, os professores se reúnem em assembleia para avaliar o resultado da audiência. Ah, bom!

Estranho silêncio

Por que será que o PT ainda não deu um pio sequer sobre a reportagem do portal Política de Fato dando conta que cinco prefeitos petistas devem apoiar a reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD)? Segundo o site, os gestores estão contrariados com a falta de diálogo por parte da direção estadual do partido e do senador Rogério Carvalho. Ontem, a coluna questionou o presidente do PT em Sergipe, deputado João Daniel, sobre o assunto. Ele prometeu retornar o telefonema já com uma posição a respeito da reportagem do “Política de Fato”, porém, até agora neca de pitibiriba. Aff Maria!

Contra a terceirização

A Federação Única dos Petroleiros é contra a proposta da Petrobras de terceirizar a operação e manutenção das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafens) de Laranjeiras e Camaçari. Ex-funcionários das duas unidades se posicionaram contra a terceirização, alertando para os riscos que isso representaria para o meio ambiente e a segurança das comunidades do entorno das fábricas. As duas plantas de fertilizantes foram devolvidas à petrolífera pela empresa Unigel sob a alegação que o alto preço do gás natural – principal matéria prima das unidades – inviabilizou a produção de fertilizantes. Só Jesus na causa!

Troca de postos

Lagarto voltou a ser administrado por uma mulher. É que o prefeito Sérgio Reis (PSD) pediu licença de 10 dias para pagar uma promessa feita à Nossa Senhora Aparecida pela vitória nas urnas. Por conta da viagem a São Paulo, o pessedista deixou em seu lugar a vice-prefeita Suely Menezes (MDB). Sérgio fez questão de ressaltar que a licença é de caráter particular e sem remuneração. Até dezembro passado, a prefeitura lagartense era administrada por Hilda Ribeiro (Republicanos), adversária de Reis. Marminino!

Servidor de 2ª classe

O governador Fábio Mitidieri (PSD) deu a entender nas entrelinhas que existem no Estado servidores de primeira e de segunda classes. Isso ficou claro quando ele afirmou para os representantes dos professores que “várias categorias querem sentar aqui para discutir e não as recebi ainda, mas fiz questão de falar com o Sintese”. Ora, por que privilegiar os educadores em detrimento dos demais funcionários estaduais, que também estão reivindicando melhorias salariais? O pessoal do Fisco, por exemplo, está ameaçando fazer greve visando pressionar o governo a reabrir o diálogo com a categoria. Home vôte!

Empregos garantidos

Pelo menos por enquanto os ministros estão com os empregos garantidos. Durante uma entrevista coletiva, ontem, o presidente Lula da Silva (PT) afastou a hipótese de substituir o ministro Márcio Macêdo (PT) pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol): “A questão da troca de ministro tem uma coisa pessoal minha. Eu tiro quando for necessário tirar e ponho quando for necessário pôr. Então, quando eu fizer isso, você vai ficar sabendo”, afirmou. O “Barba” também disse que está satisfeito com a sua equipe. Então, tá!

Almoço de solidariedade

Dezenove dos 26 vereadores de Aracaju almoçaram, ontem, com o governador Fábio Mitidieri (PSD). O reba-bofe ocorreu após a prefeita Emília Corrêa (PL) ter constrangido os parlamentares de sua base ao afirmar durante uma entrevista que eles não deveriam levar os problemas da população para a tribuna da Câmara. Segundo publicou a colega Rita Oliveira em seu blog RO-acontece, Mitidieri disse aos vereadores que se sentissem acolhidos e abraçados pela fala infeliz de Emília e que ficassem à vontade para retirar o apoio à prefeita. Creindeuspai!

Filhos ilustres

A Câmara Municipal de Aracaju vai homenagear com títulos de cidadania o médico José Helton e a médica Aline Lopes. A honraria será entregue amanhã e é fruto de projeto nesse sentido apresentado pela vereadora Sônia Meire (Psol). O médico é natural de Campinas, mas reside na capital sergipana desde os 11 anos de idade. Já Aline nasceu em Santos, porém veio com a família para Aracaju quando tinha somente seis meses de vida. Ambos se formaram em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe. Supimpa!

Chamado de caloteiro

A deputada Linda Brasil (Psol) repercutiu na Assembleia a paralisação por 24 horas dos auditores e das auditoras estaduais: “Agora tá bonito para o governador Fábio Mitidieri, ser chamado de caloteiro por não cumprir um acordo feito pelo próprio governo dele”, fustigou a parlamentar. O Sindifisco denunciou que a Secretaria da Fazenda tem colocado dificuldades nas negociações salariais da categoria. Também está cobrando ao governador a reabertura de um canal de negociação visando discutir a recomposição salarial prometida pelo Executivo no ano passado. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 30 de agosto de 1891.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias