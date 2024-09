Governistas ameaçam derrotar Mitidieri em Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Fortemente apoiado pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), o candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), corre o sério risco de ser derrotado pelas próprias aliadas. Pelo menos é o que demonstram as últimas pesquisas de intenção de votos. Praticamente todas colocam o pedetista atrás da prefeiturável governista Yandra de André (União) e empatado tecnicamente com a candidata Danielle Garcia (MDB), também aliada de Mitidieri. Aliás, as duas postulantes se lançaram na disputa por discordarem do apoio do governador ao pedetista. Caso não ocorram fatos novos que impulsionem Luiz Roberto, este corre o sério risco de ficar pelo caminho. Ressalte-se que se a postulante do União passar para o 2º turno abre uma forte crise na base do governo, com resultados imprevisíveis para 2026. Ora, diante da rejeição de Mitidieri à candidatura da filha de André Moura (União), este pode ser candidato ao Senado pela oposição. Ademais, contrariado com o desprezo que recebeu do ainda aliado que ajudou a eleger, o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) – candidato a vice na chapa de Yandra – pode querer ir à forra daqui a dois anos, se candidatando ao governo numa dobradinha com André. Portanto, uma derrota de Luiz Roberto agora no 1º turno escancara a fragilidade política de Fábio Mitidieri, além de ameaçar o projeto dele à reeleição. Quem viver, verá!

Só rindo!

Sergipe agora tem um tal dia do conservadorismo. De autoria do deputado bolsonarista Luizão Dona Trampi (União), o projeto criando a data já foi sancionado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Segundo o parlamentar, que copiou propositura idêntica aprovada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o objetivo é lembrar os “princípios caros ao conservadorismo”. Ou seja, como bem escreve o jornalista sergipano Ancelmo Gois em assuntos como este, “não é nada, não é nada, não é nada mesmo”. Quaquaraquaquá!

Vice em mortalidade

O senador Rogério Carvalho (PT) desceu a madeira no governo Mitidieri após reportagem da TV Sergipe mostrando que Sergipe tem a segunda pior taxa de mortalidade materna do Brasil. Aqui, 98,2 mulheres morrem a cada 100 mil partos. Segundo o petista, “enquanto mães morrem, o governo de Sergipe está mais preocupado com festas, contratação de cabos eleitorais e privatizações, com a recente venda da água do nosso povo, que só favorece os interesses de aliados”, fustiga. Por fim, Rogério disse que “esse governo é uma vergonha”, Creindeuspai!

Praia em Itabaiana

E o candidato a prefeito de Itabaiana, Edson Passos (PSD), está prometendo que, se for eleito, vai criar uma praia no município. A ideia do fidalgo é transformar o poluído Açude da Marcela numa vistosa orla, com equipamentos de lazer, etcétera e tal. A questão é saber quanto a prefeitura terá que gastar para despoluir aquele corpo d’água. Edson, inclusive, promete ampliar este projeto para as barragens da Ribeira, Cajaíba e Jacarecica. Marminino!

Clima tenso

Veja o que publicou a coleguinha Rita Oliveira no site RO-acontece: “As confusões continuam ocorrendo pelo interior neste período eleitoral. Nessa quarta-feira, o candidato a prefeito de Propriá, Luciano de Menininha (PP), parou a carreata em que participava e entrou em um estabelecimento comercial para dizer ao proprietário que não inventassem história com ele. Perguntado pelo comerciante se o estava ameaçando, o candidato disse que sim, acrescentando que a esposa do rapaz era uma mentirosa. A ameaça resultou em um Boletim de Ocorrência”. Arre égua!

Carta compromisso

A candidata a prefeita de Aracaju, Niully Campos (Psol), assinou uma carta compromisso apresentada pelo Sindicato dos Profissionais de Ensino do Município de Aracaju. Durante o evento, a prefeiturável ressaltou que o compromisso dela com a educação é de vida, ideológico, político e partidário. Segundo a direção do sindicato, ao assinar o documento, a candidata sinaliza um pacto com a educação pública, estabelecendo-a como umas das prioridades centrais caso seja eleita. Ah, bom!

Estreantes nas eleições

As eleições deste ano são as primeiras com a participação das federações partidárias. Elas são a reunião de dois ou mais partidos com afinidade programática e atuam como se fossem uma única agremiação. Existem no Brasil três federações: a Brasil da Esperança, composta pelos PT, PCdoB e PV; A Federação PSDB Cidadania; e a que reúne o Psol e a Rede Sustentabilidade. O partido que se desligar de uma federação antes de quatro anos não poderá ingressar em outra nem fazer coligações nas duas eleições seguintes. Aff Maria!

Novo sergipano

O comandante do Exército, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, é o mais novo cidadão sergipano. De autoria do presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD), o título de cidadania foi entregue, ontem, durante sessão especial da Assembleia. Em seu discurso, o novo filho de Sergipe disse que a homenagem feita a ele pelo Legislativo se estende ao Exército Brasileiro, à integração e a acolhida que o povo sergipano empresta à corporação militar em termos de confiança. Nascido em São Paulo, o general se destacou por defender a democracia e a disciplina dentro das Forças Armadas. Então, tá!

Praia fedorenta

Quem passa pela poluída praia Treze de Julho, zona sul de Aracaju, se incomoda com o forte mau cheiro do local. Provocado pelo lançamento de lixo e esgotos não tratados no estuário do Rio Sergipe, o fedor se acentua quando a maré está seca. Já tem gente sugerindo à Prefeitura que distribua máscaras para aliviar a fedentina, que tanto incomoda, principalmente quem se arrisca exercitar no mal-cheiroso local. Cruz, credo!

Machistas de uma figa

Nada menos do que 58,5% dos homens concordam totalmente ou parcialmente com a frase “Se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros”. Segundo pesquisa feita pelo Ipea, 42,7% dos entrevistados acham que as mulheres que usam roupas mostrando o corpo merecem ser atacadas. Pior: 63% concordaram que “casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família”. Lastimável que no século 21 ainda se pense assim. Misericórdia!

Lata d’água na cabeça

Considerado ruim pelos sergipanos, o abastecimento de água feito pela Deso deve piorar ainda mais quando passar para o controle da Iguá Saneamento, que “comprou” grande parte da estatal sergipana. Quem pensa assim é a deputada estadual Linda Brasil (Psol). Segundo a distinta, o Reclame Aqui classifica a Iguá como “não recomendada” por acumular uma série de reclamações, como cobranças abusivas e cortes indevidos de fornecimento. Linda revela que em Alagoas, onde a nova “dona” da Deso já atua, as tarifas de água dispararam, enquanto o serviço permaneceu lastimável. Desconjuro!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 7 de agosto de 1919.

