Governistas começam a juntar os cacos da derrota em Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Os governistas estão juntando os cacos da derrota eleitoral sofrida em Aracaju, ao tempo em que tentam consolar os aliados que não engoliram a vitória da prefeita eleita Emília Corrêa (PL). O governador Fábio Mitidieri (PSD), o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), o ex-deputado federal André Moura (União) e o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) têm o difícil papel de manter no avariado barco da situação aqueles que ainda estão remando. A rearrumação dos governistas será fundamental particularmente para Mitidieri, Edvaldo e André, que pretendem ir às urnas em 2026. Também de olho nas próximas eleições, o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisqunho (PL), vai aproveitar as vitórias obtidas agora pelo partido para se valorizar junto ao eleitorado, pensando na hipótese de disputar o governo, principalmente se Fábio Mitidieri não conseguir reaglutinar o dividido grupo ainda sob sua liderança. Portanto, embora seja um ano sem eleições, 2025 será marcado pelas conversas de bastidores, especialmente por parte daqueles governistas que precisam pavimentar a estrada para a disputa eleitoral de 2026. Marminino!

IPTU congelado

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), decretou a não inclusão de reajuste inflacionário no valor do IPTU do próximo ano. O pedetista atendeu à uma solicitação da prefeita eleita Emília Corrêa (PL). O congelamento do valor do tributo foi uma promessa de campanha da fidalga. Para a proposta ter validade a partir de janeiro próximo era preciso ser decretada ainda este ano, conforme fez Nogueira. Então, tá!

Violência doméstica

Como perguntar não ofende: alguém sabe a quantas anda o processo que apura a grave denúncia de violência doméstica contra o secretário estadual de Turismo, Marcos Franco (MDB). No começo do ano passado, o emedebista foi acusado de ter espancado a ex-esposa, um inquérito policial foi aberto e o distinto obrigado a cumprir medida restritiva por violência doméstica. Depois não se falou mais no assunto. Por que será? Misericórdia!

Atrás de parcerias

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), deu com os costados, ontem, no gabinete do ministro Márcio Macêdo (PT). Foi apresentar as propostas que pretende implementar em áreas como saúde, infraestrutura, esporte e turismo. A fidalga informou ao petista que a parceria com o governo federal “é fundamental para transformar Aracaju em um exemplo de desenvolvimento sustentável e inclusão social”. O ministro disse à futura prefeita que a determinação do presidente Lula (PT) é tratar de forma republicana todos os prefeitos e governadores, independentemente de partido ou ideologia. Ah, bom!

Árvore de Natal na ponte

Bem que a Prefeitura poderia aproveitar a aproximação do Natal para iluminar a ponte Aracaju-Barra, aproveitando as enormes torres para decorá-las em formato de uma árvore gigante. É barato, rápido e fácil de fazer. A não ser que a administração municipal não queira decorar a ponte só porque é uma obra construída no governo do saudoso João Alves Filho (DEM). Home vôte!

Escravidão

Mais de 39% dos trabalhadores resgatados no Brasil de condições análogas à de escravo não tinham concluído o 5º ano do ensino fundamental, 32,8% eram analfabetos e 14,6% tinham do 6º ao 9º ano escolar incompletos. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), esse crime está tão enraizado no Brasil que o aumento da fiscalização levará também ao crescimento da descoberta de trabalhadores submetidos a situações degradantes. “Aonde o fiscal do trabalho vai, encontra trabalho escravo”, denuncia a CPT. Só Jesus na causa!

CPI das Bets

E o senador Alessandro Vieira (MDB) foi eleito vice-presidente da CPI das Bets, criada para investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas on-line no orçamento das famílias. Segundo o emedebista, esses jogos estão gerando sérios danos à população, afetado diretamente a saúde mental de milhões de brasileiros. Vieira promete trabalhar para entender a fundo os problemas causados pelas apostas virtuais e buscar alternativas para mitigar esses impactos. Danôsse!

Pires nas mãos

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), teve, ontem, um dia cheio em Brasília. Visitou ministros e circulou pelo Congresso visando conversar com os deputados federais e senadores sergipanos sobre o que chama de “projetos prioritários para Sergipe”. No Ministério da Pesca e Aquicultura, Mitidieri propôs assumira a gestão do abandonado Terminal Pesqueiro de Aracaju, desde que seja antes equipado pelo governo federal. Pelo visto, ainda vai demorar um bom tempo. Cruz, credo!

Professores resistem

Enquanto o governo de Sergipe insistir em virar as costas para os professores da rede estadual, estes vão continuar lutando por seus direitos. Pelo menos foi o que a categoria prometeu, ontem, durante mais um ato público no centro de Aracaju para denunciar “uma gestão que desrespeita, desvaloriza e criminaliza os professores”. Cerca de 100 entidades da sociedade civil assinaram uma nota de solidariedade ao Sindicato dos Trabalhadores na Educação e em repúdio à política do governo Mitidieri. Creindeuspai!

Dupla suplência

Em fim de mandato, o vereador aracajuano Manuel Marcos (PSD) iniciará 2025 sendo 1º suplente na Câmara Municipal e na Assembleia. Votado no pleito passado por 1.997 eleitores aracajuanos, o ilustre alcançou a 1ª suplência no parlamento municipal. Com a eleição para a Prefeitura de Lagarto de Sérgio Reis, 1º suplente do PSD na Assembleia, o pessedista deverá assumir o Parlamento estadual. Substituirá o deputado Jorginho Araújo, que reassumiu a Secretaria de Estado da Casa Civil. Médico por formação, Manuel Marcos é o que se pode chamar de um reserva de luxo. Ah, bom!

De olho no governo

Pelo visto, perde dinheiro quem apostar que o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), não será candidato a governador em 2026. Após ler num site de Aracaju que ele não disputará o governo estadual, Valmir usou o Instagram para perguntar se “quem define são eles?”. Na mesma mensagem, populares anunciam a pré-candidatura do itabaianense, que só não é o atual governador porque a Justiça Eleitoral cassou a candidatura dele em plena campanha. Mesmo assim, o agresteiro foi votado por 457.922 eleitores no 1º turno, bem mais do que os 294.936 votos obtidos pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Aff Maria!

