Governistas e petistas de Sergipe costuram um acordão para 2026

Os governistas e petistas sergipanos vivem sonhando com um acordão político para 2026. O último passo nessa direção foi dado pelo prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD). Após anunciar o apoio à reeleição do senador Rogério Carvalho (PT), o pedessista deixou claro que tentará colocar no mesmo palanque o petista e o governador Fábio Mitidieri (PSD). Quem não acredita nessa hipótese precisa conferir uma recente entrevista de Rogério. Perguntado se era possível fazer uma aliança com o seu hoje maior adversário, o senador deixou claro que isso “pode acontecer”. Ressalte-se que uma banda do PT liderada pelo ministro Márcio Macêdo já convive com o governador. Aos que não acreditam que Mitidieri e Rogério podem compor a mesma chapa em 2026 aconselha-se recordar o acordão que colocou no mesmo palanque Albano Franco (PSDB) e Jackson Barreto (MDB). Adversários radicais até então, ambos se uniram, em 1998, para enfrentar o ex-governador João Alves Filho. Este entendimento garantiu a reeleição do tucano, porém JB foi derrotado por Maria do Carmo Alves na disputa para o Senado. Depois daquele inimaginável acordão, ficou claro em política tudo é possível, inclusive uma aliança de Rogério com Mitidieri, até porque os dois conviveram no mesmo grupo político até 2022. Marminino!

Misoginia na Câmara

Terceira secretária da Câmara Federal, a deputada Katarina Feitoza (PSD) não conseguiu presidir os trabalhos do plenário devido ao tumulto provocado por parlamentares ultraconservadores. A parlamentar se viu impossibilitada de manter a ordem para garantir a fala de um deputado e foi forçada a suspender a sessão. A deputada Laura Carneiro (PSD) protestou contra a falta de decoro dos bolsonaristas. Já o presidente da Câmara, Hugo Mota (Republicanos), também condenou a atitude dos bagunceiros: “Ninguém vai desrespeitar uma parlamentar que esteja no exercício da presidência. Nós não vamos aceitar isso”, frisou. Cruz, credo!

Corregedoria no TRE

A Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral vai realizar inspeção no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe entre este mês e agosto deste ano. Um dos objetivos é fiscalizar a regularidade dos serviços eleitorais com orientação de procedimentos e rotinas, além de analisar reclamações disciplinares e pedidos de providências para melhorias. Entre as etapas de inspeção, estão previstas reuniões, análise de processos e fluxos de trabalho, bem como a elaboração de um relatório final. Então, tá!

Queixoso com Mitidieri

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) não esconde a contrariedade com o fato de o governador Fábio Mitidieri (PSD) ter apoiado Sérgio Reis (PSD) para a Prefeitura de Lagarto. Segundo o parlamentar, o líder pedessista não honrou a promessa feita em 2022 de permanecer neutro na campanha eleitoral daquele município. Gustinho se queixa, inclusive, da forma agressiva como o governador se comportou em favor de Sérgio Reis, participando de comícios e caminhadas. Ribeiro jura que permanece aliado de Mitidieri, mas é bom este abrir os olhos, pois em política trair e coçar é só começar. Home vôte!

Imprensa de luto

O radialista Elmo Siqueira morreu, ontem, vítima de complicações hepáticas e renais. Há cerca de 15 dias, ele estava internado no Hospital de Urgência Governador João Alves Filho, em Aracaju. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o comunicador “estava em estado grave e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória”. Elmo Siqueira iniciou no radiojornalismo como locutor esportivo da equipe de Carlos Magalhães, tendo trabalhado nas rádios Atalaia, Jornal, Cultura e Aperipê. Natural de Paulo Afonso (BA), o radialista residia na Barra dos Coqueiros, onde foi subsecretário de Comunicação da Prefeitura. Ele deixa esposa e três filhos. Descanse em paz, amigo!

Aumento abusivo

A CUT de Sergipe promove, hoje, uma reunião em sua sede para discutir o aumento no valor da contribuição para o Ipesaúde, plano de assistência dos servidores estaduais. De acordo com o presidente da CUT, Roberto Silva, enquanto a taxa é reajustada, provocando uma redução salarial do funcionalismo, a assistência médico-hospitalar prestada pelo Instituto só piora. O aumento da contribuição para quem paga através de boleto deverá entrar em vigor já no próximo dia 1º. Ressalte-se que em 2023, o governo de Sergipe aumentou em até 285% essa mesma contribuição do Ipesaúde. Só Jesus na causa!

Contra escola militar

A vereadora Sônia Meire (Psol) apresentou um Projeto de Lei na Câmara de Aracaju proibindo a criação do programa das escolas cívico-militares na rede municipal de ensino. A propositura proíbe a transferência de recursos da Prefeitura visando financiar as tais escolas militares. Professora por formação, Sônia Meire lembra que são inúmeras as críticas à militarização de unidades educacionais, desde métodos de ensino que não tem respaldo pedagógico. Ademais, tal iniciativa fere os princípios fundamentos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), assim como os direitos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a gestão democrática nas escolas. Misericórdia!

Mudança no lixo

A Prefeitura de Aracaju contratou duas empresas para realizar a coleta de lixo e a limpeza da cidade. De forma emergencial, foram contratadas a Renova Serviços de Coleta Especializados e a Aksa Serviços de Locação de Mão de Obra. Em nota, a Emsurb informou que essa providência foi necessária após o fim do contrato com a empresa Torre e depois que a Justiça suspendeu a licitação para substituí-la. Segundo a Prefeitura, o antigo contrato custava cerca de R$ 85 milhões e essa nova contratação foi feita por cerca de R$ 53 milhões. Ah, bom!

Poluição ameaça rio

Quando será que os órgãos ambientais vão adotar providências duras contra quem polui o Rio do Sal, em Nossa Senhora do Socorro? Não é incomum, peixes morrerem sufocados pela grande quantidade de produtos químicos lançados naquele corpo d’água. Quando a mortandade acontece, se anunciam providências, mas a situação continua do mesmo jeito. Será que os poluidores são tão poderosos que impedem o poder público de adotar ações firmes contra eles? Arre égua!

Ditadura nunca mais

A Câmara Municipal de Aracaju realiza, hoje, uma sessão especial para registrar a passagem dos 49 Anos da famigerada “Operação Cajueiro”. A autora da proposta para a realização desse evento político é a vereadora Sonia Meire (Psol). Foram convidados para debater a fatídica ação militar o ex-preso político e ex-vereador Marcélio Bomfim e a professora Andreia Depieri, da Universidade Federal de Sergipe. A “Operação Cajueiro” ocorreu no carnaval de 1976 e torturou dezenas de cidadãos no quartel do Exército, em Aracaju. Seu objetivo era desarticular a reorganização do Partido Comunista Brasileiro. Desconjuro!

E ele acreditou!

O senador Alessandro Vieira (MDB) acreditou no resultado de uma pesquisa que o coloca na liderança entre os possíveis candidatos ao Senado nas eleições de 2026. Segundo a assessoria do distinto, a consulta de opinião “reflete, na prática, o reconhecimento da população de Sergipe ao trabalho realizado por Alessandro Vieira”. Eleito em 2018 graças a um “cavalo selado” que passou na porta dele, o senador amargou uma fragorosa derrota em 2022, quando disputou o governo de Sergipe. Há quem aposte uma mariola de goiaba que, com pesquisa ou sem pesquisa, Alessandro não se elege mais nem para síndico de condomínio. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 8 de julho de 1950.

