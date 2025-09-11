Governistas já temem perder votos por causa da Iguá Sergipe

Por Adiberto de Souza *

A avalanche de reclamações contra as constantes falta d’água e os problemas na rede de esgoto começa a preocupar os pré-candidatos governistas. A dificuldade da concessionária Iguá Sergipe em estancar a crise, tem tirado o sono de alguns deputados que votaram no polêmico projeto do governo Mitidieri terceirizando os serviços de água e esgoto antes prestados pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). A concessão rendeu mais de R$ 4,2 bilhões ao Estado e às prefeituras, porém, a população ainda não viu se concretizar a promessa do Executivo de que a terceirização iria acabar com as faltas d’água. Esta semana, o deputado estadual Adailton Martins (PSD), que votou favorável à “venda” da Deso, botou a boca no trombone contra a empresa Iguá Sergipe: “O serviço está deixando a desejar. Tem 20 dias que não chega água na Barra dos Coqueiros”, reclamou. Na verdade, o pessedista verbalizou na Assembleia o que outros deputados governistas têm afirmando à boca miúda. Todos sabem que se até 2026 a concessionária não botar a casa em ordem, a oposição propagará que a culpa do problema é do governo e dos deputados responsáveis pela aprovação da concessão, induzindo os eleitores a puni-los nas urnas pela falta de águas nas torneiras e pelos esgotos entupidos. Creindeuspai!

Projeto ameaçado

A Petrobras está se preparando para revelar seu plano de negócios para 2026 a 2030 em novembro, com meta de US$ 8 bilhões em reduções de custos para compensar a queda nos preços do petróleo. Segundo reportagem do jornal Valor Econômico, os cortes devem se concentrar na revisão dos projetos de construção de plataformas, incluindo o “Sergipe Águas Profundas”. Caso os cortes de investimentos sejam confirmados, não será a primeira vez que a petrolífera adia o início de operação do empreendimento de 5 bilhões de dólares no litoral sergipano. Inicialmente previsto para começar a produzir em 2026, o projeto foi adiado para 2028, passando posteriormente para 2030. Misericórdia!

Médicos agredidos

A violência contra médicos foi denunciada na Câmara de Aracaju pela vereadora Sônia Meire (Psol). Segundo ele, recente pesquisa revela que Sergipe é o 13º estado do país em nível de violência contra os profissionais de saúde. Só no ano passado, foram 4.562 casos em todo o país, o que corresponde a 12 agressões por dia e um caso a cada duas horas. Os tipos de violência vão desde ameaça, desacato, até lesões corporais, que são praticadas tanto por pacientes, como por familiares e terceiros. “A cada três profissionais afetados pela violência, duas são mulheres”, alertou a vereadora. Só Jesus na causa!

Fusão em estudo

As empresas de saneamento Aegea e Iguá estão em negociações para uma possível fusão. Segundo a Revista Veja, a movimentação ocorre em meio à pressão sobre a Iguá, que precisa cumprir investimentos bilionários obrigatórios em suas concessões. “A gestora canadense AIMCo e o braço de participações do BNDES, que detêm respectivamente 24% e 9,5% da Iguá, avaliam reduzir ou até mesmo vender integralmente suas posições na companhia”, informou a Veja. Procuradas pela revista, as duas empresas evitaram comentar a possível fusão. Então, tá!

Batendo pernas

Os secretários estaduais de Turismo e de Cultura, respectivamente, Marcos Franco (MDB) e Valadares Filho (SD) estão batendo pernas em Paris. Também estão por lá Irineu Fontes, secretário-adjunto da Cultura, e Gustavo Paixão, presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê. Foram participar do 1° Festival Internacional de Forró Raiz, evento que faz parte das comemorações dos 200 anos de relações diplomáticas de Brasil e França. O secretário da Cultura de Aracaju, Paulo Corrêa, também faz parte da alegre comitiva sergipana. Já o governador Fábio Mitidieri (PSD), a esposa Érica, seus secretários e diretores de órgãos estaduais estão na Itália participando de uma exposição sobre óleo e gás. Arre égua!

Cadê a comida?

O Restaurante Padre Pedro, mantido pela Secretaria Estadual de Ação Social no centro de Aracaju está deixando muito a desejar. Essa conclusão é da deputada estadual Linda Brasil (Psol), que esteve ontem fiscalizando a distribuição de quentinhas. A parlamentar flagrou a falta de condições básicas de acolhimento, uma enorme fila de miseráveis no sol e a falta de comida. “Cerca de 110 pessoas não tiveram acesso à comida porque simplesmente acabou”, denuncia Linda. A deputada concluiu que a divulgação feita pelo governo de Sergipe sobre o Restaurante Padre Pedro não passa de propaganda enganosa, pois aquilo está um caos, frisou. Com a palavra a secretária e primeira dama Érica Mitidieri. Aff Maria!

Esperando a janela

Faltando ainda mais de seis meses para a abertura da janela partidária, que permitirá a troca de legendas por deputados estaduais e federais, já é grande a movimentação daqueles que desejam disputar as eleições de 2026 por outras siglas. Muitos estão insatisfeitos nos atuais endereços políticos, enquanto outros querem pular a cerca para aumentar as chances de reeleição. Portanto, até a abertura da janela partidária, em março do próximo ano, assistiremos muito empurra-empurra, golpes baixos e decepções, pois quem é fraco não sobrevive nesse jogo, muitas vezes desleal, da política partidária. Home vôte!

Bota fora no PL

Apesar do choro de alguns filiados do PL sergipano, a vereadora aracajuana Moama Valadares assumiu a presidência do partido no estado em substituição ao dublê de político e empresário Edvan Amorim. A parlamentar vai apenas esquentar a cadeira de presidente até 2026 quando passa o cargo para o deputado federal Rodrigo Valadares (União), que vem a ser cara metade da ilustre. Moama prometeu que, junto com o maridão, vai fortalecer o PL, “unidos pelas nossas bandeiras: Deus, Pátria, Família e Liberdade”. Enquanto isso, os grupos de Amorim e do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), estão à procura de uma nova legenda para se alojarem. Creindeuspai!

Denúncia grave

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) fez uma grave denúncia contra o secretário estadual da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB). De acordo com o parlamentar, o auxiliar do governador Fábio Mitidieri (PSD) está usando a estrutura da Secretaria da Saúde “para se viabilizar eleitoralmente’, já que é pré-candidato a deputado federal. Thiago criticou o fato de Cláudio e o governador terem ido a Tobias Barreto anunciar com estardalhaço a implantação de uma sala para realização de parto expulsivo, que vem a ser o parto normal, muitas vezes feito na residência da parturiente. Cruz, credo!

Aulinha particular

A gíria é muito usada no meio policial e entre os malandros para definir objetos, comportamentos e animais. Este fenômeno de linguagem, em que se usa uma palavra não convencional para designar outra, visa fazer segredo ou provocar humor. Portanto, no jargão da malandragem, cavalo é “beiço mole”, bicicleta é “camelo” ou “magrela”, rádio é “papagaio”, “bizu” é sugestão, “moita” é esconderijo, alcaguete é “X-9” e “dedo duro”, maconha é “coisa” e “bagulho”. Fumar um “baseado” é “dar um tapa na macaca”, enquanto o relógio é chamado de “redondo”. Sacou, bicho? Caramba!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 19 de março de 1946.

* É jornalista.

