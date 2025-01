Governistas não botam fé no taco de Fábio Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

Muitos aliados do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), têm deixado transparecer que não acreditam na reeleição dele. Isso fica claro quando estes políticos defendem um acordão com o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), ou com o senador Rogério Carvalho (PT). Ressalte-se que o itabaianense só não se elegeu em 2022 porque foi retirado da disputa, enquanto o petista deixou Mitidieri na rabeira, sendo o segundo mais votado no 1º turno. Sem Valmir no 2º turno, Rogério foi derrotado por apenas 40 mil votos. De lá pra cá, o governador não se destacou como principal liderança de seu grupo e não conseguiu evitar a divisão dos governistas, fracasso que resultou numa vergonhosa derrota na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Esse naufrágio político acendeu a luz amarela entre a turma da situação. Agora, muitos governistas já enxergam uma derrota do pedessista em 2026, principalmente se Valmir reconquistar a elegibilidade e resolver disputar o governo. Ocorrendo essa sinuca de bico, a galera não aposta um único centavo no taco do fidalgo. Para os mais realistas, com o prefeito de Itabaiana na disputa, o governador só teria alguma chance se fosse apoiado pelo PT, coisa difícil, pois Rogério não quer nem ouvir falar na palavra acordão. Talvez seja por isso que Mitidieri já aventou a hipótese de, após o fim do mandato, ir pra casa cuidar da saúde e da família. Marminino!

Rasteira aliada

“O governador Fábio Mitidieri (PSD) cedeu à pressão de alguns aliados e decidiu não nomear o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) para uma secretaria, como havia sido anunciado ao longo de todo o ano passado”. Esta informação foi publicada no Jornal do Dia pelo articulista político Gilvan Manoel. De acordo com o coleguinha, Mitidieri foi aconselhado a rifar o pedetista pelo ex-deputado André Moura (União), e pelo vice-governador Zezinho Sobral (PSB). Os dois acham que Edvaldo sacaneou com eles ao negar apoio ao primeiro para o Senado, em 2018, e preterir a candidatura do segundo a prefeito de Aracaju, no ano passado. Homem vôte!

De olho no lixo

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Aracaju que a Empresa Torre pode perder para a Estre Ambiental a próxima concorrência para a coleta de lixo da capital sergipana. As abelhudas lembram que na gestão do saudoso ex-prefeito João Alves Filho a Torre perdeu a licitação da limpeza pública justamente para a Cavo Saneamento, empresa do poderoso grupo Estre. Será que é por isso que a direção da Torre já deu aviso prévio aos 1,3 mil garis e margaridas? Creindeuspai!

O sertão virando mar

A profecia do beato, cantada pelo Trio Nordestino, fica mais real a cada dia. Dia desses, pescadores da região de Canindé do São Francisco, a cerca de 200 quilômetros do mar, pescaram nas águas do Velho Chico um camurupim com mais de um metro de comprimento. Originária do Oceano Atlântico, essa espécie já foi capturada outras vezes por aquelas bandas. Portanto, se o homem continuar desafiando a natureza, “o São Francisco lá pra cima da Bahia/ Diz que dia menos dia, vai subir bem devagar/ E passo a passo, vai cumprindo a profecia/ Do beato que dizia que o sertão ia alagar”. Cruz, credo!

Orai por eles e elas

Como dizem as colunistas sociais, os políticos de A a Z deram com os costados, ontem, em Propriá para prestigiar a 111ª edição da procissão fluvial do Bom Jesus dos Navegantes. Criada por pescadores visando agradecer por um milagre durante um temporal, a festa cresce a cada ano, demonstrando a fé e a devoção dos ribeirinhos. No meio do povo, os parlamentares pediram a Bom Jesus dos Navegantes para se reelegerem em 2026, enquanto outros rezaram para terem mais sorte na próxima disputa eleitoral. Como sempre acontece nestes eventos religiosos, os políticos não tiraram um olho do santo e o outro dos fieis eleitores. Amém!

Duas perdas

Sergipe lamentou as mortes do médico Fedro Portugal e do dentista Ruy Dória. Com 81, o dermatologista morreu no último sábado, tendo sido sepultado ontem, na capital sergipana. Doutor Fedro presidiu a Sociedade Brasileira de Dermatologia por quatro mandatos e foi professor de Dermatologia da Universidade Federal de Sergipe. Já o cirurgião-dentista de 77 anos morreu ontem. O corpo de Ruy Dória será sepultado, amanhã, no Cemitério Colina da Saudade. Natural de São Cristóvão, ele foi vereador em Aracaju (1993-1996), tendo trabalhado como dentista do Ipesaúde por longos anos. Descansem em paz!

Visibilidade trans

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) representou Sergipe na “2ª Marsha Trans Brasil”, evento realizado em Brasília pela Associação Nacional de Travestis e transexuais. Parlamentares travestis e trans de todo o país prestigiaram o encontro. A organização do conclave defendeu que para avançar na luta anti transfobia é preciso romper com as práticas, ideias e narrativas que venham da extrema direita, do Vaticano e de grupos neopentecostais. “Trocamos experiências e nos fortalecemos para enfrentar os desafios dentro da política institucional e também encontrarmos estratégias para ampliarmos nossa ocupação nas casas legislativas”, afirma linda. Ah, bom!

Quer comprar?

A Petrobras deu início à fase vinculante para vender a os 25% do Campo de Tartaruga. Localizado no litoral de Sergipe, o campo é operado pela PetroReconcavo. A participação da estatal na produção do Tartaruga, considerando a média dos primeiros nove meses de 2024, foi de 41 barris de óleo por dia de óleo e 723 metros cúbicos por dia de gás associado. A decisão da Petrobras de desinvestimento leva em consideração o fato de o campo ser um ativo não operado e sem sinergias com o portfólio da empresa. Então, tá!

Secretário nota zero

O jornalista Jozailto Lima escreveu no site JLPolítica que o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), erra feio ao manter o secretário estadual de Turismo, Marcos Franco (MDB). “Cercado de problemas no campo das empresas da família e na vida afetiva e pessoal familiar. Marcos é uma pessoa literalmente sem foco para o trem do turismo que passa rufando e desabalado à margem dele”. De acordo com o escriba, Mitidieri continua dando à Secretaria comandada por Franco “o mesmo tratamento que outros governadores já deram, ao entregá-la a qualquer guardador de automóvel com a flanelinha sobre os ombros”. Misericórdia!

Abaixo o preconceito!

Pesquisa de “Gênero e Número” mostra que 51% dos LGBT+ já sofreram algum tipo de agressão. Entre quem disse ter sido vítima, as mulheres lésbicas foram o maior grupo (57%), seguidas por trans e travestis (56%), gays (49%) e bissexuais (44,5%). Segundo a consulta popular, as formas mais comuns de agressão foram violência verbal (94%), tratamento discriminatório (56%), assédio moral (54%) e violência física (13%). Só Jesus na causa!

A força da mulher

A ex-prefeita de Carmópolis, Esmeralda Cruz (PSD) e a advogada Kitty Lima (Cidadania) é o que se pode chamar de duas empoderadas. Após não conseguir se reeleger, a pessedista foi nomeada diretora regional adjunta do Senac Sergipe. Já a cidadanista acaba de tomar posse como deputada estadual, em substituição a Samuel Carvalho (Cidadania). O distinto renunciou ao mandato parlamentar para assumir a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Com a posse de Kitty, a Assembleia passou a ter seis deputadas estaduais. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 19 de outubro de 1955.

