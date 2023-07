Governistas podem travar uma briga de foice pela Prefeitura

Por Adiberto de Souza *

O governador Fábio Mitidieri (PSD) e o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), precisam ter muito jogo de cintura para manter a ampla coligação partidária que gira em torno de ambos. Dispostos a indicar o candidato à Prefeitura da capital, os partidos da situação começam a travar nos bastidores uma acirrada, porém ainda silenciosa, disputa. Nos meses seguintes, com a aproximação do pleito municipal, algumas lideranças mais afoitas podem ameaçar romper se não forem atendidas em suas exigências. A depender de como ocorram os entendimentos, as desavenças internas podem se transformar numa verdadeira briga de foice no escuro. O governador e o prefeito sabem que não terão como agradar a todos, pois há mais desejos em jogo do que cargos majoritários na disputa. Embora os governistas digam publicamente que aceitarão a chapa a ser indicada por Edvaldo e abençoada por Mitidieri, no fundo, todos querem puxar a brasa para suas sardinhas. Portanto, o governador e o prefeito terão de pisar em ovos para não provocar o estouro da boiada. Políticos experientes, os dois vão cozinhar o galo até a hora H, quando tentarão montar um time coeso e forte para o enfrentamento eleitoral de 2024. Admitamos, não será tarefa fácil. Misericórdia!

Deu B.O. na Câmara

Não convidem para o mesmo forrobodó os vereadores Professor Bittencourt (PDT) e Emília Corrêa (Patriota), pois pode sobrar brasas pra todos os lados. Ambos estão se olhando atravessado desde que a parlamentar acusou o pedetista de ter insinuado que ela estaria olhando para ele de maneira sedutora. Para agravar a desavença entre os dois, Emília registrou na Polícia um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra Bittencourt, sob a acusação de violência política de gênero. Cruzes! O caso já chegou ao conhecimento da Mesa Diretora da Câmara que, corretamente, está tentando apagar essa fogueira da discórdia. Crendeuspai!

Duas posses

Duas posses ocorreram ontem em Aracaju. Na Prefeitura, o empresário Victor Rollemberg foi empossado como secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação. Já o administrador Waldoilson Leite tomou posse na Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe. Este último evento foi pra lá de prestigiado. Além do governador Fábio Mitidieri (PSD) e do prefeito da capital, Edvaldo Nogueira (PDT), deu as caras na posse o secretário Nacional do Patrimônio da União, Lúcio Geraldo de Andrade. Em seu discurso, Waldoilson prometeu fortalecer, ainda mais, a parceria com os governos municipal, estadual e federal. Então, tá!

Refém do baixo clero

A fome por cargos públicos demonstrada pelos partidos políticos permite suspeitar que o presidente Lula da Silva (PT) pode se transformar em um refém do baixo clero do Congresso. Portanto, se quiser aprovar as reformas concebidas por seu governo, o petista terá que saciar a fome daqueles congressistas interessados apenas em se cacifar politicamente para as futuras eleições. Caso resolva não distribuir cargos a granel e liberar emendas parlamentares a torto e a direito, Lula ficará engessado no Palácio do Planalto, enquanto o Brasil seguirá vivendo em permanentes crises ética e econômica. Home vôte!

Discutindo a fome

E quem deu com os costados em Roma foi o senador Alessandro Vieira (MDB). O fidalgo está participando da 43ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Esta edição do evento promove discussões políticas e experiências para gestão dos recursos hídricos e seu impacto na segurança alimentar. No primeiro dia de Conferência, Alessandro participou da reunião plenária e de reuniões reservadas sobre segurança alimentar, com o embaixador Gabriel Ferrero, e sobre agricultura familiar, com o chefe da unidade de cooperação da FAO, Guilherme Rocha. Marminino!

Fertilizantes em debate

O Plenário do Senado vai discutir, na sessão temática da próxima quinta-feira, a produção e a comercialização de fertilizantes no Brasil. O requerimento neste sentido foi apresentado pelo senador Laércio Oliveira (PP). Segundo ele, apesar de alimentar cerca de 800 milhões de pessoas no mundo, o Brasil é dependente do mercado internacional e importa 85% dos fertilizantes usados para melhorar a produtividade e a qualidade de suas lavouras. Para enfrentar o problema e reduzir nossa dependência externa, o senador sergipano está propondo a criação do Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. Ah, bom!

De bajuladores a bajulados

O mundo dá voltas e a política muito mais. Em 2022, os candidatos a governador, deputado e senador viviam mendigando apoio aos prefeitos e vereadores. Agora, serão estes últimos que estarão bajulando o chefe do Executivo estadual, deputados e senadores. Portanto, até as eleições do próximo ano, o governador, parlamentares estaduais e federais serão tratados a pão de ló pelos prefeitos e vereadores candidatos à reeleição. Passado o pleito de 2024, o jogo vira e, novamente, o governador, deputados e senadores voltarão a bater nas portas de seus hoje bajuladores visando lhes pedir apoio político para as eleições de 2026. E assim caminha a humanidade!

Desemprego em massa

Na contramão da política de geração de empregos do governo de Sergipe, o novo prefeito de Canindé do São Francisco, Joselildo Almeida Pank (SD), provocou desemprego em massa no município ao exonerar quase todos os servidores comissionados. Só escaparam da navalhada do distinto as grávidas, funcionárias em licença maternidade e os ocupantes dos Conselheiros Tutelares. Pank assumiu interinamente a Prefeitura, na semana passada, depois que o prefeito Weldo Mariano (PT) pediu licença de 180 dias para escapar de um quase certo impeachment arquitetado pela Câmara de Vereadores. Resta saber quando o novo chefe do Executivo vai contratar os substitutos dos servidores colocados no olho da rua. Só Jesus na causa!

Desarme-se

Está mantida a suspensão de decretos do capitão de pijama Jair Bolsonaro (PL) que alteraram o limite da compra de munição por pessoas autorizadas a portar arma de fogo. As normas estão suspensas desde setembro do passado, mas só foram julgadas agora em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Pela decisão do STF, a limitação do volume de munição deve ser garantida apenas na quantidade necessária para a segurança dos cidadãos. A suspensão dos decretos foi motivada por ações protocoladas pelos partidos PT e PSB. Aff Maria!

Pelo porto

O navio Occitan Listrac foi carregado no Porto de Sergipe com 22 mil toneladas de concentrado de cobre endereçadas à Índia e/ou China. Outros navios também serão abastecidos com cargas no Terminal Portuário Ignácio Barbosa, na Barra dos Coqueiros. Entre eles se destacam o Tellus, que vai transportar 19 mil toneladas de cimento para Manaus, e o Union Groove, que será abastecido com 30 mil toneladas de farelo de soja destinas à Romênia. Já o navio Baltic Spirit descarregará no Porto de Sergipe 5 mil toneladas de fertilizante oriundas dos Estados Unidos. Supimpa!

Debatendo o 8 de julho

A Assembleia Legislativa realizará, amanhã, o Seminário sobre “a Emancipação Política de Sergipe: Significados do Oito de julho”. O objetivo é mostrar como ocorreu a independência do estado, além de explicar quais as suas consequências. Este ano, o estado completa 203 anos de emancipação política. O professor doutor Saumíneo Nascimento proferirá palestra sobre o significado sócio-econômico da data. Já a professora doutora Terezinha Alves de Oliva falará sobre o significado político do 8 de Julho. Por fim, o professor doutor Samuel Barros de Medeiros Albuquerque, abordará o significado cultural do 8 de Julho. O seminário será realizado no auditório da Escola do Legislativo, no centro de Aracaju. Prestigie!

Recorte de jornal

