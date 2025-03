Governistas tem muitos pretendentes ao Senado para um só palanque

Por Adiberto de Souza *

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), vai precisar de muito jogo de cintura para acomodar todos os pré-candidatos ao Senado num único palanque. Além do excesso de pretendentes, o líder pedessista ainda terá que se virar nos trinta para colocar no mesmo espaço e sem brigas o ex-deputado André Moura (União) e o senador Alessandro Vieira (MDB). Candidato à reeleição, o emedebista tem dito o diabo do Mandachuva do União Brasil. Vieira lembra com frequência que André só não está preso por ter feito um acordo Supremo Tribunal Federal e admitido ter desviado dinheiro da Prefeitura de Pirambu. E se o governador decidir abençoar as candidaturas desses dois desafetos, como fica o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), outro que deseja virar senador? Não esqueçamos que o PP também pretende apresentar dois candidatos ao Senado em 2026. Não fosse tudo isso, Mitidieri vai precisar gastar muita saliva com os aliados se resolver mesmo trazer para o palanque situacionista o ministro Márcio Macêdo (PT), outro que deita e levanta sonhando em disputar o Senado ao lado do líder pedessista. Portanto, se não conseguir manter o grupo unido em torno dos pré-candidatos majoritários, o governador corre o sério risco de assistir o estouro da boiada, inclusive com os descontentes formando uma chapa forte para enfrenta-lo na disputa pela reeleição. Quem viver, verá!

Congressistas marajás

Enquanto um trabalhador assalariado labuta de sol a sol para ganhar por mês a ninharia de R$ 1.412,00, um deputado federal tem rendimentos mensais de exagerados R$ 273.633,03. Reportagem do site de notícias Poder 360º revela que cada um dos oito parlamentares federais de Sergipe custa anualmente aos contribuintes a fortuna de R$ 3,2 milhões. Já o rendimento médio anual per capita do trabalhador brasileiro é de apenas R$ 24,8 mil. Ressalte-se que, diferente do assalariado, os deputados federais aparecem na Câmara de terça a quinta-feira e se faltarem não têm o ponto cortado. É de fazer inveja aos marajás. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

De olho em 2026

Este é um ano sem eleições, porém os políticos só pensam nelas. Bastam ver um microfone ou um gravador na frente para eles citarem o pleito de 2026. Era de se esperar que, terminada a refrega eleitoral do ano passado, a classe política se envolvesse de corpo e alma com os problemas da população, mas quem pensou assim errou feio. Portanto, os nossos políticos vão se ocupar agora em 2025 com especulações, possíveis costuras políticas e nada mais. Creindeuspai!

Caiu no samba

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) desfilou, terça-feira passada, pela Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, uma das agremiações que se apresentaram no último dia do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Com o enredo “Quem tem medo de Xica Manincongo?” a escola da Zona Norte do Rio levou para a Marquês de Sapucaí a história da primeira travesti. Pelas redes sociais, Linda Brasil afirmou que “Xica Manicongo abre o caminho, e a gente vem atrás, brilhando, pulsando, tomando de volta o que sempre foi nosso. Hoje [terça-feira], o patriarcado desaba, porque quem desfila somos nós, travestis, mulheres trans, filhas da resistência, prontas para fazer história”, frisou. Aff Maria!

Turismo meia boca

Contrariando o oba oba feito pelo marketing do governo Mitidieri, as operadoras de turismo ainda não enxergam Sergipe como um importante destino. Entrevistado pelo site Panrotas, o diretor executivo de produtos e Pricing da CVC Corp, Fábio Mader, disse que Alagoas, Pernambuco, Paraíba e o Rio Grande do Norte são os estados mais procurados do Nordeste neste verão: “São destinos que têm investido bastante em ações promocionais, em divulgação”, frisa Mader. Virgem santíssima!

Deputada foliã

A deputada federal Katarina Feitoza (PSD) aproveitou a valer o fraco Carnaval sergipano. A animada foliã prestigiou várias agremiações carnavalescas da capital e do interior. Dançou no Bloco das Mariposas, no Rasgadinho, foi à folia de Pirambu e de Neópolis, além de ter se esbaldado no Bloco Careca da Ilha. Nesse périplo carnavalesco, Katarina aproveitou para conversar com lideranças políticas e avaliar como está a sua imagem junto ao eleitorado sergipano, pois em 2026 ilustre vai precisar se virar nos trinta para se reeleger. Marminino!

Sucatas maquiadas

O vereador aracajuano Danilo Daniel (PT) denunciou que o grupo Progresso está maquiando verdadeiras sucatas para apresentar à Prefeitura como ônibus novos. O petista ressalta que esse mesmo grupo empresarial deve mais de R$ 500 milhões e não possui alvará de funcionamento há mais de 10 anos. Achou pouco? Pois segundo Camilo, o grupo Progresso descumpre acordos com a Justiça do Trabalho e não paga em dia os salários dos trabalhadores desde outubro do ano passado. Por fim, o vereador afirma ser inadmissível que a Prefeitura continue repassando dinheiro público para as empresas do grupo Progresso. Danôsse!

Cadê a refinaria?

Em abril de 2023, o governador Fábio Mitidieri (PSD) anunciou a instalação de uma refinaria na Barra dos Coqueiros. Dessa vez, a promessa foi feita pela empresa PRD Brasil. Aliás, essa não foi a primeira vez que Sergipe teve uma refinaria batendo à porta. O saudoso ex-governador João Alves Filho também anunciou uma mega refinaria de petróleo, porém o projeto naufragou. Em 2014, um tal Paulo Roberto Costa prometeu instalar uma refinaria em Carmópolis, mas ele foi preso no escândalo da Lava Jato e o empreendimento foi pras cucuias. Diante do silêncio em torno da prometida refinaria pela PRD Brasil, já há quem jure que Mitidieri festejou o ovo no fiofó da galinha. Home vôte!

Viola de boca

A classe política segue prometendo mundos e fundos à população. O governo e quase toda a bancada federal se revezam nas promessas mirabolantes. Ao anunciar obras faraônicas, a classe política sergipana – com as suas devidas exceções – evita discutir as alternativas para tirar Sergipe do atraso, garantir dias melhores à população, particularmente à nossa juventude. No fundo, esse festival de promessas inviáveis, a exemplo do Canal de Xingó, objetiva esconder a incapacidade de nossos representantes para encontrar alternativas que garantam o crescimento econômico de Sergipe. É como diz o ditado popular: viola de boca todo mundo toca. Só Jesus na causa!

Vem greve por aí

Os professores da rede estadual farão assembleia, no próximo dia 12, para tratar sobre as lutas a serem travadas pelo magistério no decorrer deste ano e deliberar sobre o indicativo de greve. Os educadores vão discutir estratégia para exigir a devolução dos 14% descontados dos aposentados pelo governo estadual. Também discutirão sobre a crise do Ipesaúde. A pauta da assembleia inclui ainda debates sobre a retomada da carreira, o descongelamento de gratificações, a aplicação do piso salarial nacional do magistério, a implementação do auxílio-tecnológico e do auxílio-internet para a categoria, entre outras. Pelo visto, tem nova greve a caminho. Misericórdia!

Balança, mas não cai

A mídia nacional voltou a falar sobre a possível exoneração do ministro Márcio Macêdo (PT). O assunto retornou à baila após o presidente Lula da Silva (PT) ter nomeado a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. Segundo a dita grande imprensa, o ato do “Barba” é o início da reforma ministerial. O jornal Folha de S. Paulo publicou que Lula já teria mencionado a ideia de convidar o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) para substituir Macêdo na Secretaria-Geral da Presidência. Como nunca se concretizaram as várias notícias sobre uma possível queda de Márcio, bem que o distinto poderia ser chamado de ministro balança, mas não cai. Arre égua!

