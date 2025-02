Governistas travam uma briga de foice nos bastidores

Por Adiberto de Souza *

Candidato à reeleição, o governador Fábio Mitidieri (PSD) precisará de muito jogo de cintura para manter até 2026 a ampla coligação partidária que lhe apoia. Interessados nas melhores posições da chapa majoritária a ser encabeçada pelo líder pedessista, os aliados dele já travam nos bastidores uma verdadeira briga de foice. Alguns mais afoitos dizem à boca miúda que podem pular a cerca pras bandas da oposição se não forem atendidos em suas exigências. Outros mais cautelosos estudam o ambiente e avaliam os cacifes eleitorais dos possíveis interessados nas candidaturas a vice-governador e ao Senado. O governador não tem como agradar a todos, pois há mais desejos em jogo do que cargos majoritários a serem disputados no próximo ano. Também sabe que, no fundo, todos querem puxar a brasa para suas sardinhas. Nesta fase, ele terá de pisar em ovos para não provocar o estouro da boiada. Político experiente, Fábio Mitidieri vai cozinhar o galo até a hora H, quando tentará montar um time coeso e forte para o enfrentamento eleitoral de 2026. Só o tempo dirá se o fidalgo alcançará sucesso nessa delicada costura política. Aguardemos, portanto!

Avaliando os 50 dias

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), se reuniu com os secretários municipais e dirigentes das autarquias e fundações visando atualizar as propostas do plano para os primeiros 100 dias da gestão. Todos apresentaram relatórios das ações realizadas ao longo dos últimos 50 dias, e propostas a serem implementadas até abril próximo. Para a secretária de Saúde, Débora Leite, esses quase dois meses foram de muito diagnóstico, além de avaliar a logística de atendimento de cada unidade de saúde. “Nosso objetivo é trabalhar de forma conjunta, dialogando com todos ao mesmo tempo, para chegarmos ao consenso sobre onde estamos acertando e onde podemos melhorar”, afirmou Emília. Então, tá!

OAB pisa no freio

A Ordem dos Advogados do Brasil pretende lançar um código de conduta para evitar comportamentos de “ostentação” nas redes sociais e captação “predatória” de clientela pela internet. “Não é natural que as redes sociais sejam usadas para prometer solução de grandes casos, nem para grande exposição de fortunas ou para transmitir uma sensação de riqueza”, afirma Beto Simonetti, presidente da OAB. Segundo ele, as publicações dos advogados na internet devem “respeitar a dignidade da profissão”, sem “ofender o brio daqueles que ainda não conseguiram atingir a estabilidade financeira”, ensina. Aff Maria!

Prefeitos paquerados

Muitos prefeitos sergipanos já estão reservando espaços nas agendas para atender visitantes ilustres, que têm batido pernas pelo interior prometendo apoio político e emendas do Orçamento da União. São os pré-candidatos a cargos majoritários, todos interessados no apoio dos gestores municipais. Por enquanto, os visitantes mais frequentes são os postulantes aos cargos majoritários, porém, com o passar do tempo e a aproximação do pleito, vai ter fila de candidatos a deputado nas cidades do interior para pedir a bênção eleitoral dos prefeitos. E haja tempo para ouvir tanta ladainha. Creindeuspai!

E haja festa!

O governador Fábio Mitidieri (PSD) e a esposa Érica foram anfitriões de lideranças política na festa batizada de Verão Sergipe. Realizada em Itaporanga d’Ajuda, no último final de semana, a festança bancada pelos contribuintes teve os shows de Igor Ativado, Jorge Aragão, Matheus Fernandes, Banana Nativa, As Patricinhas, Toni Garrido, Detonautas e É O Tchan. O ex-governador Jackson Barreto (MDB) e o casal Mitidieri se esbaldaram na primeira noite do Verão Sergipe. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

Perde para o mar

Sem chuvas e com menos água em seu leito, o Rio São Francisco está sendo empurrado pela maré nos pontos onde encontra o Atlântico. É na foz do Velho Chico, entre Brejo Grande (SE) e Piaçabuçu (AL), que o fenômeno pode ser percebido com mais intensidade. Segundo pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, se a vazão do rio permanecer baixa, a situação se agravará ainda mais. Ou seja, se o homem continuar desafiando a natureza, “o São Francisco lá pra cima da Bahia/ Diz que dia menos dia, vai subir bem devagar/ E passo a passo, vai cumprindo a profecia/ Do beato que dizia que o sertão ia alagar”. Homem, vôte!

Prefeitos no Sebrae

O governo de Sergipe realiza hoje, em Aracaju o 1º Encontro de Prefeitos e Secretários de Turismo. Amanhã será a vez de o Sebrae promover para os gestores municipais o evento “Cidades de Sucesso: como o Sebrae pode transformar o futuro do seu município”. Será no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju. Será apresentado aos gestores sergipanos o portfólio da instituição e o Programa Cidade Empreendedora, visando apoiar o desenvolvimento de cada município. Segundo a superintendente do Sebrae/Sergipe, Priscila Felizola, o encontro também objetiva estreitar laços entre a instituição e as prefeituras, promovendo uma troca de informações sobre as diversas soluções que a instituição oferece para fomentar o empreendedorismo. Ah, bom!

Os opostos se atraem

Tem aumentando o volume de apostas sobre o possível retorno do PT à base da situação liderada pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Há quem não acredite que isso possa ocorrer até 2026. Aconselha-se aos incrédulos a nunca duvidarem sobre a hipótese de dois adversários se unirem para tentar ganhar uma eleição. Portanto, evitem brigar por este ou aquele político, não aposte que a desunião dessa raça é pra valer e nunca se surpreenda quando alguém lhe disser que fulano e cicrano, antes inimigos figadais, estão comendo no mesmo prato. Misericórdia!

Vereador preocupado

E o vereador Élber Batalha (PSB) anda preocupado com os processos licitatórios realizados pela Prefeitura de Aracaju. Segundo o parlamentar, as últimas decisões administrativas da gestão de Emília Corrêa (PL) podem trazer sérios prejuízos aos cofres públicos e à população. Élber estranhou que uma empresa de limpeza urbana tenha sido contratada num dia e no outro já estivesse com os caminhões nas ruas fazendo a coleta do lixo: “Que eficiência foi essa?”, perguntou. Referindo-se à Emília, Batalha disse acreditar que a “a vereadora de ontem não concorda com a prefeita de hoje” e concluiu alertando para os “muitos despautérios e vários descalabros feitos de forma aberta” pela gestão aracajuana. Marminino!

Dou-lhe uma…

Políticos como o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode), o vice-governador Zezinho Sobral (PSB) e o deputado estadual Jeferson Andrade (PSD) prestigiaram o leilão promovido pela Igreja Católica em Nossa Senhora da Glória. O evento visou arrecadar recursos para a construção do Santuário da Divina Misericórdia que já começou a ser erguido naquele município. Foram leiloados carneiros, bois, vacas leiteiras, et cetera e tal. O maior lance do leilão foi dado para um filhote de cachorro da raça pastor alemão. O animalzinho de cor preta foi arrematado por exatos R$ 26 mil. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, 29 de novembro de 1908.

