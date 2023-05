Governo de Sergipe é acusado de ser transfóbico

Por Adiberto de Souza *

Uma estudante foi impedida de participar dos Jogos Escolares promovidos pelo governo de Sergipe apenas por ser trans. Essa denúncia foi feita pela deputada estadual Linda Brasil (Psol). Segundo a parlamentar, que também é trans, apesar de ter o apoio da escola, dos colegas e da família, a jovem foi informada pelo pessoal dos Jogos que só participaria se fosse em um time masculino. É lamentável que tal fato tenha se tornado público justamente na véspera deste 17 de maio, Dia de Combate à LGBTfobia. Essa acusação de transfobia feita por Linda Brasil precisa ser apurada pelo governo Mitidieri para, se for o caso, punir os responsáveis por essa atitude discriminatória. Vale lembrar que transfobia é crime. Ademais, é preciso ressaltar que, embora tenha sido feita no plenário da Assembleia Legislativa, a denúncia não encontrou eco na maioria dos veículos de comunicação de Sergipe, talvez para não melindrar o governante de plantão. Home vôte!

Falou demais

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), terá que detalhar melhor a história de ter apoiado o então candidato a governador Rogério Carvalho (PT) para recuperar a elegibilidade. A explicação foi exigida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Dias após as eleições para o governo de Sergipe, vencidas por Fábio Mitidieri (PSD), o TSE acatou um recurso de Francisquinho e o tornou elegível. Agora, o TSE quer saber se o resultado do julgamento foi apenas uma coincidência. Crendeuspai!

Imitando Déda e João

O governador Fábio Mitidieri (PSD) vai entregar pessoalmente ao presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD), o Projeto de Lei do Executivo pedindo autorização para contrair num empréstimo de R$ 288 milhões para construir uma ponte entre o bairro Coroa do Meio e a Avenida Tancredo Neves, em Aracaju. O pedessista também sonha é fazer outra ponte ligando a capital ao município da Barra dos Coqueiros. As línguas ferinas já andam espalhando por aí que Mitidieri quer imitar os saudosos ex-governadores João Alves Filho e Marcelo Déda, que construíram, respectivamente, as pontes Goldofredo Diniz, José Rollemberg Leite, Joel Silveira e Gilberto Amado. Marminino!

Unigel em stand by

A Unigel Agro Sergipe, localizada em Laranjeiras, vai paralisar as atividades no próximo dia 1º, quando entra em período de hibernação e “Lay Off”, o que pode significar demissões em massa. A decisão da empresa foi comunicada aos seus trabalhadores, que ficarão em casa a partir do próximo mês. Somente terá acesso às instalações da Unigel o pessoal da portaria e de manutenção de equipamentos. Produtora de ureia, amônia e sulfato de amônio, a companhia alega que a sua operação está inviabilizada por conta do elevado preço do gás natural, matéria prima fundamental para a fábrica. Misericórdia!

Combate à fome

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), bateu à porta do Ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ambos discutiram sobre iniciativas de combate à pobreza, inclusão de novas famílias no Programa Bolsa Família e em programas sociais oferecidos pelo governo federal. Edvaldo também pediu apoio para a qualificação profissional e o empreendedorismo das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Segundo o ministro, houve um entendimento com Nogueira para a celebração de duas iniciativas, “uma com relação a Aracaju, dentro do projeto ‘Brasil Sem Fome’, e outra para os municípios de uma maneira geral”. Ah, bom!

Cassação festejada

A cassação do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos) foi comemorada pelo senador Rogério Carvalho (PT): “Grande dia. É menos um ‘ativista judiciário’, famoso por fazer conluio na Vaza Jato, atuando no Congresso Nacional”, disse. O ex-procurador de Justiça, que coordenou a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, foi cassado com base na Lei da Ficha Limpa. Rogério ainda brincou sobre a punição a Deltan escrevendo no instagram que “hoje [ontem] caiu o gás, a gasolina, o diesel e o Dallagnol”. Danôsse!

Não é crime

A colocação de adesivo em veículos contendo apenas o nome de suposto candidato às eleições não configura propaganda eleitoral antecipada. A Justiça Eleitoral adverte, contudo, que a mensagem não pode reunir elementos que caracterizem apelo explícito ou implícito ao eleitor de forma que seja associada a eventual candidatura. E é, é?

Pré-candidato do DC

O ex-deputado federal Mendonça Prado poderá ser candidato a prefeito de Aracaju pelo Democracia Cristã, partido dirigido em Sergipe por Airton Costa. Mendoncinha já disputou a Prefeitura da capital sergipana em 2008, tendo sido derrotado por Edvaldo Nogueira (PDT). Em 2018, o ex-deputado concorreu ao governo de Sergipe pelo DEM, obteve apenas 1,24% dos votos e ficou na penúltima colocação. No ano passado, Prado tentou disputar uma cadeira no Senado pelo PTB, mas teve o registro da candidatura negado pelo partido no dia da convenção. Quem sabe, em 2024 ele não terá mais sorte. Aff Maria!

Bons de ‘cana’

Cerca de 47% dos usuários de bebidas alcoólicas começaram a beber com menos de 18 anos. Segundo estudo do IBGE, 34,5% dos biriteiros tiveram o primeiro contato com a “marvada” entre os 15 e os 17 anos e 12,5%, antes dos 15 anos. Um dado preocupante da pesquisa é que 24,3% dos usuários de álcool assumiram já ter dirigido sob efeito de bebida. O pior é que, mesmo com multas pesadíssima e prisão em flagrante, muita gente continua bebendo antes de pegar o carro e sair por aí colocando as vidas dos outros em perigo. Só Jesus na causa!

Defesa da juventude

“Na Luta do 18 de Maio: contra o abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes”. Esse é o tema da audiência pública a ser realizada pela vereadora professora Ângela Melo (PT) na próxima sexta-feira. O evento está agendado para o Plenário da Câmara de Aracaju. Segundo a parlamentar petista, o legislativo tem um papel fundamental para garantir o princípio de prioridade absoluta estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. “Vamos cobrar as ações necessárias de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e mobilizar a sociedade para a prevenção e participação nessa importante luta”, discursa Ângela. Legal!

Bolsa Família maior

O senador Alessandro Vieira (PSDB) está comemorando o fato de o Programa Bolsa Família ampliar o benefício para mais de 1,7 milhão de famílias. Segundo ele, esse novo grupo a ser contemplado é composto por pessoas cadastradas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) e que tenham em sua composição familiar pessoas com deficiência. Vieira ressaltou que este avanço foi fruto de muita conversa com diversos atores: “A política é a arte do diálogo”, concluiu. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 29 de junho de 1912.

